09 декабря 2020, 18:25

Московский суд отклонил иск 567 жителей Дагестана

Суд в Москве отклонил коллективный иск жителей Дагестана, попавших в зону затопления из-за ввода в действие Ирганайской ГЭС. Это решение будет обжаловано, сообщила представитель истцов Марина Агальцова.

Как писал "Кавказский узел", иск о бездействии министерства экономического развития РФ, правительства и министерства энергетики Дагестана был подан в ноябре. Его подписали 567 человек, которые потребовали обязать чиновников подготовить в кратчайшие сроки документы о выплате компенсаций, которых селяне лет ждут 12 лет, сообщил "Мемориал". Компенсации за потерю жилья все еще не получило около 1150 семей, рассказали местные жители.

Строительство Ирганайской ГЭС (филиал ОАО "Русгидро") началось в 80-х годах, а закончилось в 2008 году, и после ее введения в строй под водой оказались сады местных жителей с урожаем, дома, сельхозугодья. Жители сел, попавших в зону затопления, неоднократно проводили акции с требованием выплаты компенсаций.  

Пресненский районный суд Москвы отклонил коллективный иск пострадавших от затопления земель в результате строительства Ирганайской ГЭС, пишет сегодня со ссылкой на информацию суда «Коммерсант», отмечая, что решение об отказе в принятии иска датировано 27 ноября. «Заявление подлежит рассмотрению в порядке конституционного или уголовного судопроизводства, производства по делам об административных правонарушениях либо не подлежит рассмотрению в судах», - приводит издание формулировку отказа суда.

Текст определения суда будет доступен не ранее 10 декабря, поэтому мотивировка решения об отказе пока неизвестна, сообщила изданию представитель истцов, адвокат Правозащитного центра «Мемориал» Марина Агальцова. Ее удивила формулировка суда. «Мне сложно представить, что суд посчитал, что иск должен рассматриваться в рамках конституционного или уголовного производства или, что еще невероятнее, в рамках производства об административных правонарушениях. Скорее всего, суд посчитал, что наши исковые требования не могут быть предметом рассмотрения в судах», - отметила она.

По словам Агальцовой, не видя текста решения сложно его комментировать. «Но в любом случае мы будем его обжаловать. Практика показывает, что определения о возврате иска на аналогичных основаниях становились предметом рассмотрения в Верховном суде. Он их отменял. Дойти до Верховного суда — это полгода или год. Будем идти», добавила Марина Агальцова.

Примечание:

"Роспотребнадзор заявил о многочисленных нарушениях в водоснабжении Нового Ирганая", "Коммунальщики в Дагестане задолжали энергетикам более 1,5 млрд рублей", "Жители Унцукульского района жалуются на частые перебои в подаче электроэнергии".

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