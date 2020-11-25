Жители затопленных при строительстве ГЭС дагестанских сел пожаловались Путину

25 ноября 2020, 08:45

Жители пяти сел Унцукульского и Гергебильского районов Дагестана направили президенту России Владимиру Путину коллективное письмо с просьбой компенсировать ущерб от строительства Ирганайской ГЭС.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня 2020 года жители сел Унцукульского и Гергебильского районов Дагестана, пострадавшие от строительства Ирганайской ГЭС, обратились к главе республики Владимиру Васильеву с требованием выплаты 9,5 млрд рублей компенсации за ущерб. В ноябре жителей сел подали иск о бездействии Министерства экономического развития РФ, правительства и Министерства энергетики Дагестана и потребовали обязать чиновников подготовить в кратчайшие сроки документы о выплате компенсаций. Иск подписали 567 человек, но число истцов может вырасти, отметили юристы правозащитного центра "Мемориал". Компенсации за потерю жилья все еще не получило около 1150 семей, рассказали местные жители и сообщили, что собирают подписи под новым обращением на имя президента страны.

Строительство Ирганайской ГЭС (филиал ОАО "Русгидро") началось в 80-х годах, а закончилось в 2008 году, и после ее введения в строй под водой оказались сады местных жителей с урожаем, дома, сельхозугодья. Жители сел, попавших в зону затопления, неоднократно проводили акции с требованием выплаты компенсаций.

Жители пяти сел Унцукульского и Гергебильского районов Дагестана, пострадавших от строительства Ирганайской ГЭС, направили коллективное письмо президенту России Владимиру Путину, сообщило 24 ноября издание "Комерсант".

Обращение вместе с 5154 подписями заняло 145 страниц. В своем послании жители Дагестана напомнили президенту, что в 2008 году 1805 гектаров их земли были затоплены для строительства водохранилища Ирганайской ГЭС. Под водой оказались дома, сады, абрикосовые деревья, черешня и хозпостройки.

С 2008 года умерли уже более 300 человек, претендовавших на компенсации, отмечается в тексте обращения.

Обязанность выплатить компенсации за изъятое имущество лежит на федеральном бюджете, но выплат пострадавшие так и не дождались. Хотя заседание правительственной комиссии, которая дала поручения для решения проблем Ирганайской ГЭС, прошло девять лет назад, а сумма компенсаций должна была составить 9,5 миллиардов рублей.

Органы исполнительной власти так и не смогли согласовать документы для выплаты положенных сумм, сообщили авторы обращения.

"С 2008 года федеральный центр получает выгоду от функционирования водохранилища через водный налог. А "РусГидро" продает электроэнергию, пользуясь водой, затопившей наши земли. Всем в этой схеме хорошо - и федерации, и "РусГидро". Только нам плохо", - процитировало обращение жителей дагестанских сел издание "Эхо Кавказа".