Трое силовиков обвинены в избиении жителя Карачаево-Черкесии

09 декабря 2020, 21:50

Полицейские предстанут перед судом по делу о жестоком избиении "из мести за правовую позицию" жителя Урупского района Карачаево-Черкесии, сообщили следователи.

По версии следствия, трое сотрудников полиции проникли в жилище 26-летнего жителя поселка Медногорский и избили его. Потерпевший получил множество травм, в том числе черепно-мозговую. Силовики таким образом решили отомстить жителю поселка "за выбранную правовую позицию по материалу проверки", утверждают следователи.

Дело расследовалось по статьям о превышении должностных полномочий с применением насилия (п."а" ч.3 ст.286) и незаконном проникновении в жилище с использованием служебного положения (ч.3 ст.139 УК РФ), оно направлено в Урупский райсуд Карачаево-Черкесии, сообщил сегодня со ссылкой на следственное управление Следственного комитета по Карачаево-Черкесии "Интерфакс-Юг".

Максимальное наказание по этим статьям составляет до 10 лет лишения свободы. Комментариев от обвиняемых или их представителей относительно версии следствия пока не поступало.

На сайте следственного управления Следственного комитета по Карачаево-Черкесии пока не опубликовано информации о передаче в суд дела в отношении трех полицейских. На сайте Урупского райсуда Карачаево-Черкесии пока также нет данных о поступлении туда такого дела.

"Кавказский узел" также писал, что двое участковых были заподозрены в избиении задержанного в Карачаевском районе.