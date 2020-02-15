Прокурор в Карачаево-Черкесии задержана по подозрению в даче взятки

15 февраля 2020, 07:57

Прокурор Урупского района Елена Тверитнева задержана по подозрению в даче взятки в размере 300 тысяч рублей сотруднику регионального управления ФСБ за покровительство по службе.

По предварительным данным следствия, прокурор лично передала сотруднику регионального УФСБ в качестве взятки за общее покровительство по службе 300 тысяч рублей.

В отношении нее возбуждено уголовное дело о даче взятки в крупном размере (п. "б" ч.4 ст. 291 УК РФ), сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии.

Санкции этой статьи УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Прокурор Урупского района Карачаево-Черкесии Елена Тверитнева задержана, уточняется на сайте Генпрокуратуры России.

58-летняя Тверитнева, по предварительной информации, сама стала инициатором передачи взятки сотруднику ФСБ, надеясь на его помощь и поддержку в связи с возможным перемещением ее на другую должность. Однако сотрудник ФСБ сообщил об этом предложении руководству, пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики "Лента.ру".

Уроженка Ростова-на-Дону Елена Тверитнева в органах прокуратуры служит с мая 1988 года. Она работала помощником, старшим помощником прокурора Пролетарского района Ростова-на-Дону, заместителем прокурора Ленинского района этого города. В прокуратуру Карачаево-Черкесии была переведена с ноября 2014 года, где работала старшим прокурором уголовно-судебного отдела, прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью в органах Следственного комитета России, а затем заместителем Усть-Джегутинского межрайонного прокурора, заместителем прокурора Урупского района, а с мая 2018 года - прокурором этого района, сообщается на сайте прокуратуры Карачаево-Черкесской республики.

Согласно сведениям о доходах и имуществе, опубликованным на сайте ведомства, за 2018 год Тверитнева заработала почти 1,8 миллиона рублей, у нее в собственности было три земельных участка, два жилых дома, четыре квартиры и два гаража.

Прокурор получила известность в 2009 году, когда завоевала титул "Миссис бабушка Вселенной" на конкурсе в Турции, где выходила на подиум в своем синем прокурорском мундире, отмечает 1rnd.ru.