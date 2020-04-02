02 апреля 2020, 23:26

Полицейские в Карачаево-Черкесии заподозрены в избиении задержанного

Двое участковых при задержании мужчины в Карачаевском районе нанесли ему множество телесных повреждений и заподозрены в превышении полномочий, сообщили следователи.

Инцидент произошел при задержании 47-летнего жителя села имени Коста Хетагурова Карачаевского района, которого полицейские сочли виновным в административном правонарушении. Участковые в салоне служебного автомобиля применили к мужчине физическое насилие, нанеся ему множественные телесные повреждения, сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление СКР по Карачаево-Черкесии.

В отношении полицейских заведено дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (пункт «а» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса России). Мера пресечения им пока не избрана.

В каком конкретно административном правонарушении полицейские заподозрили задержанного и каково его состояние после избиения, ведомство не уточняет. 

"Кавказский узел" писал также, что суд назначил пять лет колонии полицейскому из Карачаево-Черкесии Азамату Эбзееву за избиение пастуха и кражу стада. Шесть лет по тому же делу получил Мурат Каракетов, ранее уже осужденный за убийство задержанного

Примечание:

"Офицер полиции в Карачаево-Черкесии отверг обвинения в избиении коллеги", "Прокурор в Карачаево-Черкесии задержана по подозрению в даче взятки", "Подозреваемые по делу Арашуковых силовики заявили о необоснованности ареста".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

03 апреля 2020, 06:32

  • Волонтеры организовали помощь пожилым людям в Дагестане

    Добровольцы развезли продукты, лекарства и другие необходимые товары по 169 заявкам, поступившим от пожилых жителей Дагестана и социальных служб на горячую линию после объявления режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.

03 апреля 2020, 06:15

03 апреля 2020, 05:48

  • Жители Марнеули получили гуманитарную помощь

    Мэрия выделила более 30 тысяч долларов на поддержку жителей Марнеули, оказавшихся на карантине после выявления зараженной коронавирусом в регионе Квемо Картли. Сотрудники НПО «Фонд гражданской интеграции» доставили в город гуманитарную помощь.

03 апреля 2020, 05:04

03 апреля 2020, 04:36

  • Число пациентов с коронавирусом в Чечне возросло до 10

    В Чечне количество официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 10, в целом по республике, по результатом первичного тестирования, поставлено 36 предварительных диагнозов, сообщил глава Минздрава региона.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи