Полицейские в Карачаево-Черкесии заподозрены в избиении задержанного

02 апреля 2020, 23:26

Двое участковых при задержании мужчины в Карачаевском районе нанесли ему множество телесных повреждений и заподозрены в превышении полномочий, сообщили следователи.

Инцидент произошел при задержании 47-летнего жителя села имени Коста Хетагурова Карачаевского района, которого полицейские сочли виновным в административном правонарушении. Участковые в салоне служебного автомобиля применили к мужчине физическое насилие, нанеся ему множественные телесные повреждения, сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление СКР по Карачаево-Черкесии.

В отношении полицейских заведено дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (пункт «а» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса России). Мера пресечения им пока не избрана.

В каком конкретно административном правонарушении полицейские заподозрили задержанного и каково его состояние после избиения, ведомство не уточняет.

"Кавказский узел" писал также, что суд назначил пять лет колонии полицейскому из Карачаево-Черкесии Азамату Эбзееву за избиение пастуха и кражу стада. Шесть лет по тому же делу получил Мурат Каракетов, ранее уже осужденный за убийство задержанного