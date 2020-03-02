02 марта 2020, 17:00

Полицейские из Карачаево‑Черкесии осуждены за избиение пастуха

Суд дал пять лет колонии за избиение пастуха и кражу стада полицейскому из Карачаево-Черкесии Азамату Эбзееву. Шесть лет по тому же делу получил Мурат Каракетов, ранее уже осужденный за убийство задержанного.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2014 года в Усть-Джегутинском РОВД скончался задержанный Мурат Борлаков. Руководитель отдела угрозыска ОМВД по Усть-Джегутинскому району Мурат Каракетов стал одним из пяти человек, обвиненных в пытках и смерти Борлакова. В марте 2017 года один из этих полицейских, оперуполномоченный Асхат Лайпанов, был осужден на семь лет колонии.

Трое полицейских были оправданы по делу о смерти Борлакова, но прокуратура обжаловала этот приговор, добившись обвинительного приговора для них и еще одного подсудимого. Им было назначено от пяти лет до пяти лет и 10 месяцев исправительной колонии строгого режима. Согласно приговору, полицейские до смерти избили Борлакова, добиваясь от него признательных показаний по делу о разбойном нападении, сообщила на своем сайте 19 июля 2019 года прокуратура Карачаево-Черкесии.

Изобильненский суд Ставропольского края признал Мурата Каракетова и оперативника уголовного розыска Азамата Эбзеева виновными по статье о превышении полномочий с применением насилия. Каракетов приговорен к шести годам колонии строгого режима, а Эбзеев - к пяти годам колонии общего режима. Оба силовика лишены званий, сообщил сегодня фонд "Общественный вердикт".

Скриншот сообщения о заседании суда по делу Каракетова и Эбзеева. 2 марта 2020 года, https://web.telegram.org/#/im?p=@publicverdictАзамат Эбзеев, который находится на свободе под подпиской о невыезде, на оглашение приговора не явился, отмечается в сообщении в Telegram-канале фонда. Приговор Каракетову и Эбзееву был оглашен сегодня, следует из данных электронной картотеки Изобильненского райсуда.

Дело Каракетова и Эбзеева суд начал рассматривать в январе 2020 года, хотя преступление было совершено еще в 2013-м. По данным "Общественного фонда", юрист которого Дмитрий Егошин представлял интересы потерпевшего, 10 силовиков вывезли из Ставропольского края стадо коров стоимостью более миллиона рублей, избив при этом пастуха из Карачаево-Черкесии Мурата Узденова и его подручного. У Узденова силовики отобрали машину и деньги, а его избитого помощника бросили в поле. Помимо Каракетова и Эбзеева, никто из силовиков уголовному преследованию не подвергся, сообщил "Общественный фонд" в Telegram-канале 28 февраля.

На сайте управления МВД по Карачаево-Черкесии к 17.00 мск 2 марта отсутствуют комментарии относительно сегодняшнего приговора.

Примечание:

"Офицер полиции в Карачаево-Черкесии отверг обвинения в избиении коллеги", "Прокурор в Карачаево-Черкесии задержана по подозрению в даче взятки", "Подозреваемые по делу Арашуковых силовики заявили о необоснованности ареста".

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