Противники Пашиняна начали акцию протеста в Ереване. 9 декабря 2020 г. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=2_3q3TOzR3Q&feature=emb_title

09 декабря 2020, 15:46

Противники Пашиняна начали акцию протеста в Ереване

Активисты, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, направились к зданию парламента.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря представители оппозиции выдвинули премьер-министру Николу Пашиняну ультиматум об отставке. Срок ультиматума истек 8 декабря, после чего в разных частях Еревана прошли акции неповиновения. Полиция ответила задержанием активистов.

Оппозиция подняла вопрос об отставке Пашиняна сразу после подписания мирного соглашения с Азербайджаном, вступившего в силу 10 ноября. Рассмотрению этой инициативы в парламенте мешает все еще действующее в стране военное положение. Пашиняна призвали уйти в отставку и президент Армении, и католикос всех армян Гарегин Второй.

В Ереване в 16.00 (15.00 мск) началось шествие с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, организованное 16 оппозиционными партиями. Демонстранты под руководством лидера партии "Отечество", бывшего директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна двинулись в сторону здания парламента, куда заранее были стянуты дополнительные силы полиции. К шествию присоединяются колонны протестующих, двигающиеся из разных районов столицы. Активистов уже тысячи. Толпа скандирует: "Никол, уходи", "Никол, предатель".

Один из оппозиционных лидеров, Хачик Галстян, отметил, что договор о прекращении огня был подписан ровно месяц назад, передал "Sputnik Армения".

Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта, которое продолжалось с 27 сентября до 9 ноября, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

В Ереване также проходят акции неповиновения. Во время одной из таких акций на проспекте Мясникяна одного из протестующих сбила машина, у него сломана нога, сообщил News. На видео, опубликованном на канале издания в YouTube, группа людей, перекрыв улицу, не дает машинам проехать. Несколько человек ударяет по капоту одного из автомобилей, после чего тот газует и уезжает. Один из активистов остается лежать на дороге, его уносят на руках.

Сам Никол Пашинян пришел к власти на волне массовых протестов весной 2018 года, говорится в биографической справке о политике, подготовленной "Кавказским узлом". Подробнее о приходе Пашиняна к власти и событиях "бархатной революции" 2018 года можно узнать в хронике "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Пашинян отправил в отставку главу МИД Армении", "Две соратницы Пашиняна отказались от мандатов после его призыва к военным", "Артур Ванецян отпущен из-под ареста".

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