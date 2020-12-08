Оппозиция в Армении объявила о начале акций протеста

08 декабря 2020, 14:56

Сторонники оппозиции вышли в Ереване на акции протеста, активисты перекрывают улицы в разных частях города. Премьер-министр Никол Пашинян должен уйти в отставку, заявил в телеобращении член партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян. На 15 часов по местному времени полиция за неповиновение задержала 34 участников акции, сообщили правоохранители.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря представители оппозиции выдвинули ультиматум премьер-министру Николу Пашиняну. Если Пашинян не подаст в отставку до 8 декабря, по всей Армении начнутся акции неповиновения, заявили оппозиционеры. Сегодня Католикос всех армян Гарегин Второй выступил с заявлением, в котором призвал Пашиняна уйти в отставку, чтобы не допустить столкновений.

После подписания премьер-министром Николом Пашиняном 10 ноября мирного соглашения с Азербайджаном оппозиция подняла вопрос о его отставке, но рассмотрение этой инициативы в парламенте сорвалось из-за отсутствия кворума – не пришли депутаты правящей фракции "Мой шаг". Опрошенные "Кавказским узлом" политологи отметили, что у оппозиции недостаточно голосов для объявления импичмента Пашиняну.

Представитель оппозиции, член партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян сегодня обратился к жителям Армении с призывом выйти в знак протеста на улицы и потребовать от Пашиняна уйти в отставку. "Срок ультиматума истек, посему с этого момента граждане Армении должны воспользоваться своим конституционным правом и организовать разные акции, протесты, чтобы достичь своей цели – отставки премьера", – сказал в ходе телеобращения Сагателян, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Ряд улиц в Ереване перекрыты оппозиционерами. На улицу вышли активисты, требующие отставки Пашиняна. Они скандируют "Никол, уходи!", "Никол - предатель!", передал корреспондент "Кавказского узла".

Полицейские задерживают участников акции, которые оказывают сопротивление, рассказал активист Арман Гевпргян. По его словам, улицу Мясникяна в Ереване активисты перекрыли КамАЗами.

На 15.00 по местному времени (14.00 мск) задержаны 34 активиста, сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Зарзанд Габриелян.

Никол Пашинян пришел к власти на волне массовых протестов весной 2018 года, говорится в биографической справке о политике, подготовленной "Кавказским узлом". Подробнее о приходе Пашиняна к власти и событиях "бархатной революции" 2018 года можно узнать в хронике "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Сторонники оппозиции в центре Ереване проводят митинг, блокируют улицы, скандируя "Армения без Никола" и "Никол – предатель". Работа метро парализована: на "Горцаранаин" протестующие мешают машинистам продолжить движение, сообщило сегодня РИА "Новости".

Издание "Sputnik-Армения" опубликовало ролик, на кадрах которого несколько сотен активистов блокировали улицу. Другая часть протестующих находится на тротуарах. На сторонниках оппозиции надеты медицинские маски, полицейские пытаются очистить проезжую часть. Между активистами и силовиками происходят стычки.

Одна из акций протеста прошла у здания Службы нацбезопасности Армении. В акции приняли участие бывшие депутаты от РПА Арман Сагателян, Мигран Погосян, активисты Нарек Малян и Нарек Самсонян, юрист Рубен Меликян, экс-советник президента Нагорного Карабаха Тигран Абрамян, передало издание. Полиция дала протестующим 10 минут, чтобы они разошлись. По истечении отведенного времени активисты отправились маршем в другую часть города, сказано в публикации.

Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта, которое продолжалось с 27 сентября до 9 ноября, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".