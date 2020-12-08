Кремль осудил ЧГТРК "Грозный" за оправдание убийства французского учителя

Государственные каналы дают разные точки зрения, но оправдать преступление Анзорова нельзя, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сюжет ЧГТРК "Грозный, в котором убийца французского учителя предстал богобоязненным юношей.
Как писал "Кавказский узел", Абдуллах Анзоров, застреленный полицейскими во Франции после убийства учителя Самуэля Пати, был богобоязненным юношей и вынужденно отреагировал на обсуждение карикатур на пророка Мухаммада, рассказали его близкие в телесюжете государственной телекомпании "Грозный". Тело уроженца Чечни Абдулака (Абдуллаха) Анзорова, который обезглавил в пригороде Парижа учителя Самуэля Пати и был застрелен, 5 декабря доставили в Чечню и похоронили в селе Шалажи Урус-Мартановского района. В похоронах приняли участие около 200 человек.
Анзоров похоронен в Чечне с одобрения властей, предположила журналист "Новой газеты" Елена Милашина. Рамзан Кадыров разрешил похоронить Анзорова на родовом кладбище, что можно расценить как прямое выражение поддержки убийства французского учителя, указал правозащитник Дмитрий Пискунов.
Оценки личности и мотивов Абдуллаха Анзорова, которые дала в своем репортаже ЧГТРК "Грозный", неверны, это преступление является неприемлемым и достойно осуждения, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вы знаете, что государственные каналы дают разные точки зрения. Эта точка зрения не может иметь ничего общего с той единственной точкой зрения, которая в данном случае может быть верной, и той точкой зрения, которая коррелируется с позицией на абсолютное осуждение этого убийства и неприемлемость подобных действий", - приводит слова Пескова радио "Маяк".
Подход к убийству не меняется, отметил Песков. "Единственный подход может быть именно таким, как я сказал 7 декабря", - цитирует его "Интерфакс".
осуждению и неприятию".
"Кавказский узел" сообщал, что 16 октября был обезглавлен учитель истории и географии Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца при задержании кричал: "Аллаху акбар!" и был застрелен полицейскими. Им оказался гражданин России чеченского происхождения, 18-летний Абдулак (Абдуллах) Анзоров, которому во Франции был предоставлен статус беженца. Среди 16 задержанных по этому делу, шестеро из которых уже отпущены, были его родственники.
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