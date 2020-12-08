Кремль осудил ЧГТРК "Грозный" за оправдание убийства французского учителя

Оценки личности и мотивов Абдуллаха Анзорова, которые дала в своем репортаже ЧГТРК "Грозный", неверны, это преступление является неприемлемым и достойно осуждения, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вы знаете, что государственные каналы дают разные точки зрения. Эта точка зрения не может иметь ничего общего с той единственной точкой зрения, которая в данном случае может быть верной, и той точкой зрения, которая коррелируется с позицией на абсолютное осуждение этого убийства и неприемлемость подобных действий", - приводит слова Пескова радио "Маяк".

Подход к убийству не меняется, отметил Песков. "Единственный подход может быть именно таким, как я сказал 7 декабря", - цитирует его "Интерфакс".

Напомним, 7 декабря Дмитрий Песков заявил, что " речь идет о террористическом акте , который не подлежит ничему кроме как глубокому