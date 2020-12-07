Севриновский назвал масштаб похорон Анзорова обычным для Чечни

07 декабря 2020, 19:57

Видео с похорон Абдулака Анзорова в Чечне не выглядят масштабными в сравнении с обычными для региона похоронами и не говорят об особых почестях, указал журналист Владимир Севриновский. Пресс-секретарь Путина заявил об отсутствии достоверных данных насчет похорон Анзорова в Чечне и их масштабности.

Как писал "Кавказский узел",16 октября в пригороде Парижа был обезглавлен учитель истории и географии Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца при задержании кричал: "Аллаху акбар!" и был застрелен полицейскими. Им оказался гражданин России чеченского происхождения, 18-летний Абдулак Анзоров, которому во Франции был предоставлен статус беженца. Абдулака Анзорова похоронили в селе Шалажи Урус-Мартановского района, информация об этом появилась 6 декабря. На время похорон въезд в село был заблокирован.

Ассоциация уроженцев Чечни в Европе осудила убийство учителя. Это сделал и глава Чечни Рамзан Кадыров, призвав не акцентировать внимание на национальности Анзорова. Французское общество шокировано убийством учителя, в котором заподозрен чеченец, и это может привести к ухудшению отношения к выходцам из Чечни, считают политолог Алексей Малашенко и исламовед Леонид Сюкияйнен. Этого не произойдет, если не будет делаться акцент на национальности преступника, уверен кавказовед Ахмет Ярлыкапов.

В соцсетях и мессенджерах распространяются видеозаписи, снятые во время похорон. Так, в Telegram-канале 1ADAT размещены три ролика с церемонии прощания. На этих записях видно, как большая толпа людей сопровождает к кладбищу тело человека на носилках, обернутое в зеленую ткань.

На первом видео траурная процессия идет по асфальтированной улице населенного пункта, часть людей - в масках. На втором видео запечатлен момент, как сопровождающая тело на носилках толпа заходит на кладбище. Третье видео снято кем-то из толпы. В составе траурной процессии одни мужчины. На втором и третьем видео они повторяют произносимые одним из них молитвы.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил сегодня, что не знает, действительно ли Абдуллах Анзоров был похоронен недавно на родине родителей. Его спросили, считают ли в Кремле прошедшие "с некоторыми почестями" похороны Анзорова возможным оправданием терроризма.

"Я не располагаю информацией относительно того, были ли эти похороны, насколько достоверна информация о том, что они были, и как они прошли. Единственное, что можно сказать с уверенностью, безусловно, речь идет о террористическом акте, который не подлежит ничему кроме как глубокому осуждению и неприятию", - ответил Песков, слова которого приводит «Интерфакс».

Никаких "почетных" похорон в селе Шалажи не было, считает журналист Владимир Севриновский.

«Сейчас по интернету распространяется инфа о якобы "почетных" похоронах [Абдулака Анзорова]. Судя по короткому видео, предположительно снятому во время церемонии, это был обычный погребальный обряд, даже не очень многолюдный для селения Шалажи, в котором живет 5 тысяч человек», - написал сегодня на своей странице в Facebook Владимир Севриновский.

В качестве доказательства своего довода он разместил фотографию с похорон пожилой жительницы чеченского селения селения Майртуп. «Сделав несколько кругов во дворе, мужчины потом двинулись процессией на кладбище, скандируя на арабском "нет Бога кроме Аллаха". Схожим образом (только без барабанов жирхов, специфичных для ордена чиммирзоевцев) мюридов провожают в последний путь по всей Чечне», - пояснил Севриновский, добавив: «Многие чеченцы, мягко говоря, не одобряют убитого учителя, некоторые сочувствуют убийце, но никаких "почетных" похорон, судя по имеющейся информации, не было».

Церемония, по словам очевидцев, не была многочисленной, так как в целях противодействия распространению коронавируса муфтият Чечни внес ограничения в порядок проведения похорон, касающиеся, прежде всего, количества участвующих в похоронах людей. «Если обычно на похороны люди ходили чуть не всем селом и подолгу задерживались, то теперь не так: приходят только родственники и те, кто живет по соседству», - рассказал житель Чечни, слова которого приводит сегодня «Коммерсант».