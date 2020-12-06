Власти отказались от планов закрыть Дом ребенка в Каменске-Шахтинском

06 декабря 2020, 04:41

В Каменске-Шахтинском будет создана новая структура на базе Дома ребенка на 30 койко-мест, сообщила городская прокуратура. Работники учреждения назвали приемлемой подобную реорганизацию.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники единственного специализированного Дома ребенка на севере Ростовской области после перевода учреждения в региональный центр останутся без работы, а более 20 воспитанников лишатся возможности регулярно встречаться с родителями.

Заместитель городского прокурора Каменска-Шахтинского Роман Гусев сообщил 3 декабря, что вопрос закрытия Дом ребенка снят, пишет "ПИК".

"Была проведена проверка по коллективному обращению работников Дома ребенка специализированного, который находится в Каменске(-Шахтинском). По результатам проведения проверки были выявлены нарушения в части питания воспитанников [...] Также были выявлены нарушения в части обеспечения воспитанников детского дома игрушками и необходимой литературой [...] В части доводов по соблюдению трудового законодательства по массовому увольнению сотрудников [...] проверку проводит прокуратура Кировского района города Ростова-на-Дону, а в части действий Минздрава по реорганизации детского дома [...] проводит проверку прокуратура Ростовской области. На сегодняшний день могу сказать, что подготовлена главным врачом детского дома новая структура, в которой предусмотрено наличие отделения в городе Каменске-Шахтинском", - сказал Гусев.

По данным издания, в отношении главного врача ростовского дома ребенка №4 Ольги Гришиной возбуждены административные дела. Что касается учреждения в Каменске-Шахтинском, то упомянутая Гусевым новая структура предполагает сохранение 30 койко-мест.

Сотрудники Дома ребенка сказали корреспонденту "Кавказского узла" 5 декабря, что их официально еще не уведомили о сохранении учреждения. "Сейчас идет проверка по нашим жалобам, а мы написали 10 жалоб в разные инстанции. Проверка будет длиться до 15 февраля, потом, видимо, мы получим официальный ответ", - рассказала одна из сотрудниц учреждения, пожелавшая остаться анонимной.

Другая сотрудница Дома ребенка прокомментировала информацию о том, что в учреждении останется только 30 койко-мест. "У нас было 45 койко-мест, сейчас нам сказали, что останется 30, что, в принципе, для нас нормально. Работаем сейчас, как и работали. Ждем, когда закончится проверка и не объявят официально, что нас не закрывают", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Комментариями руководство ростовского дома ребенка №4 "Кавказский узел" пока не располагает.