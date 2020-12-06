Жители Каменск-Шахтинского и сотрудники Дома ребенка, 17 ноября 2020 года. Фото Вячеслава Прудникова для "Кавказского узла".

06 декабря 2020, 04:41

Власти отказались от планов закрыть Дом ребенка в Каменске-Шахтинском

В Каменске-Шахтинском будет создана новая структура на базе Дома ребенка на 30 койко-мест, сообщила городская прокуратура. Работники учреждения назвали приемлемой подобную реорганизацию.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники единственного специализированного Дома ребенка на севере Ростовской области после перевода учреждения в региональный центр останутся без работы, а более 20 воспитанников лишатся возможности регулярно встречаться с родителями.

Заместитель городского прокурора Каменска-Шахтинского Роман Гусев сообщил 3 декабря, что вопрос закрытия Дом ребенка снят, пишет "ПИК".

"Была проведена проверка по коллективному обращению работников Дома ребенка специализированного, который находится в Каменске(-Шахтинском). По результатам проведения проверки были выявлены нарушения в части питания воспитанников [...] Также были выявлены нарушения в части обеспечения воспитанников детского дома игрушками и необходимой литературой [...] В части доводов по соблюдению трудового законодательства по массовому увольнению сотрудников [...] проверку проводит прокуратура Кировского района города Ростова-на-Дону, а в части действий Минздрава по реорганизации детского дома [...] проводит проверку прокуратура Ростовской области. На сегодняшний день могу сказать, что подготовлена главным врачом детского дома новая структура, в которой предусмотрено наличие отделения в городе Каменске-Шахтинском", - сказал Гусев.

По данным издания, в отношении главного врача ростовского дома ребенка №4 Ольги Гришиной возбуждены административные дела. Что касается учреждения в Каменске-Шахтинском, то упомянутая Гусевым новая структура предполагает сохранение 30 койко-мест.

Сотрудники Дома ребенка сказали корреспонденту "Кавказского узла" 5 декабря, что их официально еще не уведомили о сохранении учреждения. "Сейчас идет проверка по нашим жалобам, а мы написали 10 жалоб в разные инстанции. Проверка будет длиться до 15 февраля, потом, видимо, мы получим официальный ответ", - рассказала одна из сотрудниц учреждения, пожелавшая остаться анонимной.

Другая сотрудница Дома ребенка прокомментировала информацию о том, что в учреждении останется только 30 койко-мест. "У нас было 45 койко-мест, сейчас нам сказали, что останется 30, что, в принципе, для нас нормально. Работаем сейчас, как и работали. Ждем, когда закончится проверка и не объявят официально, что нас не закрывают", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Комментариями руководство ростовского дома ребенка №4 "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Более 200 мигрантов из Узбекистана остались в Каменске-Шахтинском без крова", "Медработники в Красном Сулине пожаловались на невыплату надбавок за работу с COVID-19", "В Ростовской области суд вернул в прокуратуру дело о гибели ребенка на детской площадке в Каменске".

Автор: Вячеслав Прудников; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

06 декабря 2020, 05:38

06 декабря 2020, 03:42

06 декабря 2020, 02:43

  • Рост числа инфицированных COVID-19 вынудил власти Дагестана увеличить количество коек

    Минздрав Дагестана увеличил количество коек для больных с коронавирусной инфекцией в связи с ростом числа инфицированных. В республиканских аптеках сохраняется дефицит некоторых препаратов, применяемых при лечении COVID-19. Власти Дагестана не смогли до конца переформатировать здравоохранение под условия пандемии, считает правозащитник Зияутдин Увайсов.

06 декабря 2020, 01:44

06 декабря 2020, 00:45

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи