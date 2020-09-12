Более 200 мигрантов из Узбекистана остались в Каменске-Шахтинском без крова

12 сентября 2020, 03:13

Власти организовали два пункта размещения узбеков в Каменске-Шахтинском Ростовской области. В палаточном лагере, где проживают готовящиеся к скорой отправке граждане Узбекистана, созданы приемлемые условия, а обитатели стройбазы, куда определили остальных, не обеспечены питьевой воды, спальными местами, в медпомощи им отказывают, пожаловались мигранты.

Как писал "Кавказский узел", из-за закрытых в связи с эпидемией коронавируса границ в Ростове-на-Дону на железнодорожной станции "Первомайская" около трех тысяч граждан Узбекистана разбили палаточный лагерь в ожидании отправки на родину. 8 сентября 950 обитателей лагеря были отправлены на родину, остальных власти решили переместить в Каменск-Шахтинск. Порядка 800 узбеков были размещены в палаточном лагере на станции "Лихая".

В Каменске-Шахтинском организованы два лагеря для узбеков, передал корреспондент "Кавказского узла". В одном из них, палаточном, живут те, кого планируется отправить на родину 12 сентября. Он находится за забором на территории "Станции юных техников", там больше 800 человек. Некоторые обитатели лагеря спят на раскладушках, кто-то на матрасах, положенных на землю. На территорию лагеря журналистов не пустили, сославшись на режем ЧС.

"Станция юных техников" по периметру окружена сотрудниками полиции из Каменска-Шахтинска, Зверево и Красного Сулина. "Мы следим за порядком, смотрим, чтобы из вновь прибывших никто не перелез через забор к тем, кто завтра (12 сентября) уезжает. Из лагеря в магазин отпускаем людей по два человека... На входе на "Станции юных техников" стоит средство для обработки рук и лежат медицинские маски, средствами могут воспользоваться любой желающий. На самой территории разместили более 50 палаток, есть баня, которую организовали сотрудники МЧС, водовозка подвозит техническую воду, которой можно умыться, помыть руки. Установлено порядка 20 биотуалетов.... До вокзала тут (идти) примерно километр, но людям никуда ходить не надо, билеты им продают на месте", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" силовик. Правоохранители считают, что им тут долго придется дежурить - "до октября точно, так как каждый день люди прибывают". "Когда первая партия уедет, переведём в лагерь других, которые сейчас на стройбазе поселились", - рассказал полицейский.

На стройбазе на территории расположенного рядом на пустыре развалившегося промпредприятия разместили около 250 человек. Люди спят, где получится: на земле, на скамейках, на тележках, некоторые смогли приобрести палатки и разместиться в них. Продавщица строительного магазина рассказала, что узбеки покупают листы теплоизоляции чтобы спать на них, просят кипятильник, чтобы заваривать чай. Люди продолжают прибывать.

Житель Узбекистана Мансур рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что был в списках на отправку 12 сентября, но немного опоздал, поэтому в лагерь для тех, кто готовится к отправке, его не пустили. "У меня заканчиваются деньги, я просто не знаю, что мне делать", - рассказал он.

По словам Мансура, людям выделили стройбазу, но там не создано никаких условий: нет места для сна, воды нет, один биотуалет. "Нас, конечно же, никто не кормит. Те, у кого есть деньги, ходят за продуктами в магазин. Неизвестно, сколько билеты будут стоить. Те, кто в другом лагере (соседнем), говорят, что покупали билеты по 12900. У меня вот осталось 13000 - это только на билет", - пожаловался он.

Мансур также рассказал, что в лагере несколько человек заболели - высокая температура, болит горло. "Но помощи никакой. Вот у меня сильно горло болит. Я обратился к врачам, мне ничего не дали... нас просто бросили", - сказал он.

Возле лагеря дежурит скорая помощь из Красного Сулина. Во время приезда корреспондента была пересменка. По словам врача, отдежурившего ночную смену, обратившимся люди помощь была оказана. "Был человек, который упал и разбил глаз - мы оказали ему помощь. Больных с серьезными жалобами к нам не поступало", - сказал медработник корреспонденту "Кавказского узла".

Обитатели лагеря за забором рассказали, что им медработники помогают им по первому требованию.

Обитатель лагеря Ихтиар рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что у него уже есть билет и он находится в лагере. По его словам, в лагере сейчас 837 человек, еще 20 билетов, которые остались невостребованными, продали жительницам Узбекистана, чтобы они смогли побыстрей уехать домой. "Нам объявили, что поезд будет 12 сентября в 19.00 мск. Условия в нашем лагере получше: есть душ, можно помыться, но не кормят, дают только воду питьевую. Магазин на территории лагеря есть, его развернули предприниматели. Но цены в нем большие, лучше сходить в магазин. Правда, нужно отстоять огромную очередь, чтобы выйти из лагеря. Чай (в магазине в лагере) стоит 40 рублей, продают даже кипяток по 20 рублей за чайник", - рассказал Ихтиар. По его словам, он купил билет за 12900 рублей. "За пределы территории стараюсь не выходить, с местными жителями конфликтов нет, полиция тоже ведет себя нормально... очень хочу домой", сказал Ихтиар.

Даниял рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что с женой работал в Дагестане, потом в Астрахани. "Я второй раз уже пытаюсь уехать на родину, но не получается. Приехали в "Лихую" вчера (10 сентября). Жену пропустили в лагерь - ей достался билет, а мне - нет. Нас разделили. Хорошо, разрешают через забор общаться", - сказал он.

По словам Данияла, его супруга Шахста больна. "У нее частые головные боли. Нам даже справку в Астрахани в больнице дали о заболевании... она даже сознание иногда теряет. Я сказал, что должен ехать с женой домой, чтобы следить за ней в поезде, но меня не понимают", - рассказал он. По словам Данияла, жене 10 сентября стало плохо и врачи сделали ей укол. "Ей билет продали за 20 000 рублей, хотя другим продавали по 12900 рублей. Непонятно, почему так цена вдруг возросла", - пожаловался он.

Даниял рассказал, что дома их ждут родители, они волнуются. "Денег практически не осталось... Что будет, если ещё неделю придется тут жить, не знаю. Я уже ем раз в два дня, так вот приходится экономить. Хорошо, конечно, что жену отправляю, но волнуюсь, как она в поезде будет. Позже попробую ещё раз объяснить, что мне нужно вместе с ней ехать", - сказал он.

Михаил рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что работал в хуторе Садки в Красносулинском районе. "Приехал в Ростов-на-Дону на станцию Первомайскую, а все уже уехали. Я опоздал и сам добирался (до станции "Лихая"), из-за этого билет не купил. Многие ещё про этот лагерь не знают и едут в Ростов-на-Дону, а потом им нужно сюда добираться, тратить деньги. Я здесь с двумя сыновьями и двумя племянниками, и когда купим билет, неизвестно", - сказал он.

По словам Михаила, из тех, кто расположился на строительной базе, составили список, но когда будет следующий поезд, неизвестно. "Сказали, что как первая партия уедет, нас на их место переведут. Там условия, конечно, лучше. Тут приходится спать на земле... Люди всё прибывают и прибывают, а условий не создано никаких... По ночам сейчас уже очень холодно", - пожаловался он.

Жители лагеря на стройбазе кашляют и чихают. Они жалуются, что спят на земле, мёрзнут, а помощи ни какой - "даже чая горячего никто не даёт". "Рядом развернули кухню для сотрудников МЧС, хоть бы чаем нас напоили, чтобы мы могли вечерами и ночью согреться. Костры палить нам запретили, да и дрова негде брать", - пожаловался обитатель лагеря корреспонденту "Кавказского узла".

Таксист Андрей из Ростова-на-Дону рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня у него второй рейс в этот лагерь. "Беру по четыре, по три, а то и два человека - в зависимости от того, сколько у них вещей. За проезд до этого места у меня выходит 2000... не важно, сколько везу людей", - сказал он. По его словам, в Ростове-на-Дону его ждут еще узбеки. "Нужно ещё успеть сегодня сделать из Ростова-на-Дону на станцию "Лихая" три рейса, уже пообещал людям", - сказал таксист.

Аскар рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что из Ростова-на-Дону приехал на такси и заплатил за это 2000 рублей. "Дома ждут родители. Я был на заработках, но уже и денег не осталось. Правда, успел немного переводом отправить", - сказал он. По словам Аскара, у него с собой много вещей. "Поставлю их где-нибудь под забором и пойду у земляков узнавать, какая тут обстановка, когда сможем уехать... хочется уехать домой", - отметил он.

Аскар рассказал, что в Узбекистане "работы нет, платят мало, все стараются уезжать". "Наверное, теперь буду думать, в какую другую страну можно поехать заработать, пока молодой", - сказал он.

Шахзод рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что на станцию "Лихая" приехал из Геленджика, где работал. "Надеялся, что будет билет на поезд, но... билетов уже нет. Теперь буду надеяться, что на следующий поезд куплю билет. Пока точно неизвестно, когда он будет, обещают через неделю", - сказал он. Шахзод рассказал, что его вместе со соотечественниками поселили на базе. "Это частная территория, но хозяин открыл ворота и впустил людей. Я вчера приехал сюда с друзьями, которые тоже работали в Геленджике. Сходили в магазин, купили утеплитель - на нём и спим. Главное, чтобы дождь не пошёл: навес тут небольшой а людей много, большая часть спит под открытым небом. В Геленджике немного приболел, сейчас полегче, пью лекарства. Но странно, что тем, кто в том лагере (палаточном), врачи помощь оказывают, а тем, кто в этом, нет", - пожаловался он.

По словам Шахзода, на обитателей базы никто не кормит, воды нет, иногда ее разрешаю набрать в том лагере. "За продуктами ходим в магазин. Готовить негде, поэтому стараемся покупать то, что можно сразу съесть", - сказал он.

В Ростове-на-Дону обитателям лагеря доставляли гуманитарную помощь, в Каменске-Шахтинском дела обстоят хуже, местные жители не помогают, рассказали узбеки. Ростовские журналисты и активисты 10 сентября объявили сбор помощи в Facebook, смогли собрать продукты питания. Все это они доставили и передали людям 11 сентября.

Двусторонних обязательств, предполагающих обеспечение гуманитарной помощью граждан, которые не имеют возможности попасть на родину, между Россией и иными странами нет, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» московский адвокат Евгений Черноусов. «Существуют двусторонние обязательства со странами бывшего СНГ об оказании помощи по возбуждению и ведению уголовных и административных дел, экстрадиции лиц в случае совершения преступления. Договоров, касающихся помощи населению, оказавшегося в трудной ситуации по той или иной причине, нет», - рассказал адвокат.

При этом организация помощи возможна: для этого государства должны договориться на уровне правительств или глав государств, указал Черноусов. «На это идут, чтобы разрешить тот или иной конфликт. Каждая сторона вносит определенную лепту – деньги, продукты», - пояснил он.

На станции "Первомайская" в районе бывшего временного городка мигрантов мусора или палаток нет, передал корреспондент "Кавказского узла". По словам работников станции, мигрантов увезли на станцию "Лихая 9 сентября в 11.00 мск, для этого использовался специальный состав. Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты" расстояние от Ростова-на-Дону до Лихой составляет около 122 километров.

Местные жители недовольны соседством с мигрантами

Мама троих детей Оксана рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что теперь её дети не могут ходить на секцию борьбы на "Станцию юных техников". "Делать у нас особо нечего, вот дети и посещали разные кружки. У меня три сына, два из них сюда ходили и я была довольна. Теперь они вынуждены сидеть дома. Когда их (узбеков) увезут и начнут занятия, неизвестно", - пожаловалась она. Оксана также боится, чтобы мигранты не заразили местных жителей коронавирусом.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России и странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Южном федеральном округе, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Местная жительница Вера также высказала недовольство тем, что власти разбили лагерь для жителей Узбекистана. "Зачем их сюда привезли? Они шастают тут по улицам, скоро начнут грабить и воровать, а ещё, возможно, они болеют коронавирусом и нас заразят", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Вера сказала, что боится теперь выйти из дома.

Светлана, напротив, ничего плохого в том, что людей разместили в лагере, не видит. "Ну и пускай живут... скоро их увезут", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Продавцы магазина "Пятерочка", который находится рядом с лагерями, сказали корреспонденту "Кавказского узла", что боятся заразиться от приехавших. "У нас, конечно, нагрузка возросла - очень много узбеков ходят в магазин. Почти все они без масок - на входе мы бесплатно даём им маски и просим надеть... боимся, что они могут заразить нас коронавирусом", - пожаловалась продавец.

"Кавказский узел" также писал, что подобная ситуация произошла и на границе Дагестана с Азербайджаном. Для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину, на границе Дербентского и Магарамкентского районов республики был открыт пункт временного размещения. Обитателей лагеря отправляют домой группами каждую неделю. С чем столкнулись граждане Азербайджана в дагестанском приграничном лагере Куллар, как повели себя власти, что привело к голодовке и столкновениям с полицией – рассказывается в справке "Кавказского узла" "Лагерь в Кулларе: азербайджанцы в плену пандемии".

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