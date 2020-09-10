Граждане Узбекистана около палаточного лагеря на станции "Первомайская". Фото Вячеслава Прудникова для "Кавказского узла".

10 сентября 2020, 02:35

Лагерь для граждан Узбекистана разбит в Каменске-Шахтинском

Власти разметили порядка 800 узбеков, которые не смогли вовремя вернуться домой из-за закрытых в связи с эпидемией коронавируса границ, на станции "Лихая" в Каменске-Шахтинском.

Как писал "Кавказский узел", в Ростове-на-Дону на железнодорожной станции "Первомайская" около трех тысяч граждан Узбекистана разбили палаточный лагерь в ожидании отправки на родину. 8 сентября 950 обитателей лагеря были отправлены на родину. Чиновники России и Узбекистана должны были организовать возвращение трудовых мигрантов на родину в условиях пандемии и не допустить возникновения палаточного лагеря в Ростове-на-Дону, указали  пользователи соцсети. Они высмеяли министра экономического развития Ростовской области за слова о том, что появление лагеря не было согласовано с властями.

Граждане Узбекистана, которые не смогли поездом уехать из Ростова-на-Дону в Ташкент, перевезены с железнодорожной станции "Первомайская" в Каменск-Шахтинский, сообщил исполняющий обязанности главы местной администрации Александр Срыбный.

"Около 800 граждан Узбекистана прибыли сегодня (9 сентября) в 15:17 мск на станцию "Лихая", - цитирует его "Ростов-на-Дону онлайн". 

Их разместили на "Станции юных техников", в районе учреждения с 15:00 9 сентября объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщила со ссылкой на чиновника "Панорама. Ростов-на-Дону". Для граждан Узбекистана будет организована гуманитарная помощь, сообщил Срыбный.

Ближайший поезд в Ташкент, на котором планируется отправить мигрантов домой, отправится со станции "Лихая" 13 сентября, отмечает издание. Большая часть жителей Узбекистана, которые приехали в Ростовскую область в надежде отправиться домой, трудились в Московской области, отмечает издание.

Узбекистан временно прервал авиационное, автомобильное и железнодорожное сообщение с другими странами с 16 марта в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил ранее со ссылкой на премьер-министра республики Абдуллу Арипова Uznews.uz.

Подобная ситуация произошла и на границе Дагестана с Азербайджаном. Для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину, на границе Дербентского и Магарамкентского районов республики был открыт пункт временного размещения. Обитателей лагеря отправляют домой группами каждую неделю. С чем столкнулись граждане Азербайджана в дагестанском приграничном лагере Куллар, как повели себя власти, что привело к голодовке и столкновениям с полицией – рассказывается в справке "Кавказского узла" "Лагерь в Кулларе: азербайджанцы в плену пандемии".

 Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Суд отменил решение об аресте двух обвиняемых в беспорядках близ Куллара", "Уменьшилось число запросов на помощь от обитателей лагеря близ Куллара", "Гражданам Азербайджана запрещено видеться с родными после приезда из Куллара".

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