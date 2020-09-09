Пользователи соцсети раскритиковали власти за лагерь мигрантов в Ростове-на-Дону

09 сентября 2020, 12:36

Чиновники России и Узбекистана должны были организовать возвращение трудовых мигрантов на родину в условиях пандемии и не допустить возникновения палаточного лагеря в Ростове-на-Дону, указали интернет-пользователи. Они высмеяли министра экономического развития Ростовской области за слова о том, что появление лагеря не было согласовано с властями.

Как писал "Кавказский узел", в Ростове-на-Дону на железнодорожной станции Первомайская около трех тысяч граждан Узбекистана разбили палаточный лагерь в ожидании отправки на родину. Сбор выезжающих не был согласован с правительством региона, заявили местные власти. 8 сентября 950 обитателей лагеря были отправлены на родину, на Первомайской остались еще около двух тысяч мигрантов. Многим из них приходится спать на земле, в стихийном лагере нет возможности принять душ. Мигрантам помогают неравнодушные люди.

Генеральный консул Узбекистана в Ростове-на-Дону Рустам Курганбаев пояснил, что обитатели лагеря – это трудовые мигранты, прибывшие в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа на сезонные сельскохозяйственные работы. В предыдущие годы они покидали Россию после завершения сезона работ на автобусах или машинах, однако в связи с наложенными из-за пандемии коронавируса ограничениями поступить так же в этом году оказалось невозможным, пояснил Курганбаев.

Пользователи Instagram поспорили об отношении к мигрантам Читатели Instagram-паблика "ЧП Ростов-на-Дону" выразили обеспокоенность тем, не окажется ли станция Первомайская замусоренной из-за стихийного лагеря. "Тысячи человек. Всем надо сходить в туалет, кушать, выкидывать мусор - что будет, когда они уедут?" - написала gavrilinaanzhelika. "Интересно, а этот палаточный городок они уберут перед тем, как отправятся к себе на родину?" - поинтересовался belikov.161. "А из той 1000 граждан Узбекистана все легально находятся на территории России?" - спросил, в свою очередь, kostinrnd. "<Не надо> их пускать в Россию вообще", - заявил m__s_v79. "А кто работать будет?" - возразила ему milana_bronza. Ряд пользователей счел критические комментарии неуместными в данной ситуации. "У вас жестокость прям наружу вся выходит, не осталось в вас ничего человеческого. Ни людям, которые грязь за вас убирают и днем и ночью, ни к старикам", - написала liudmi537. "Эти люди приехали работать. Не воровать, не грабить, а работать, почему столько нацизма и злобы? Неужели трудно сказать доброе слово людям, попавшим в трудную ситуацию?" - укорил других комментаторов gishkaevm. "А кто за вами <мусор> с улиц убирает, туалеты в ресторанах моет и дома вам строит?" - обратилась к авторам критических комментариев victoria_868_. К 12.36 мск 9 сентября эта публикация, сделанная 7 сентября, собрала 564 "лайка" и 31 комментарий. У паблика 106 тысяч подписчиков. Интернет-пользователи высмеяли заявление ростовского министра В комментарии к другой публикации, сделанной в паблике "ЧП Ростов-на-Дону" 7 сентября, пользователь natali_goryanina указала на тяжелые условия, в которых оказались мигранты из Узбекистана. "Холодно же уже на улице вечерами и ночью. Почему их не переселят куда -то?" - спросила она. Пользователь _._._.viki_._._ сочла власти России и Узбекистана виновными в сложившейся ситуации. "Наши и узбекские власти издеваются над людьми. Они здесь работали, наводили порядок на улицах, отчисляли налоги, а теперь по-человечески не могут уехать на родину", - написал пользователь Instagram. К 12.36 мск 9 сентября эта публикация собрала 762 "лайка" и 35 комментариев. Читатели паблика станции "Ростов-на-Дону Главный" высмеяли министра экономического развития Ростовской области Максима Папушенко за процитированную в публикации от 7 сентября фразу "сбор граждан Узбекистана на ж/д станции Первомайская также не согласовывался с правительством области и администрацией города". "Я так понимаю, они должны были это согласовывать. Клоуны!" - написал в адрес чиновников pimkin.aleks, сопроводивший свой комментарий смайликами. "Сбор не согласовывался..." - с иронией повторил слова Папушенко kot_hey_lalaley_. К 12.36 мск 9 сентября эта публикация собрала 25,6 тысячи просмотров и 56 комментариев. У паблика 87,4 тысячи подписчиков.

Анонимный читатель издания "Ростов-на-Дону онлайн" призвал чиновников действовать активнее. "Поставьте им несколько армейских палаток и организуйте еще один состав, если одного не хватает! А правительство области только заявления делать умеет", - написал он в комментарии к публикации от 7 сентября. "У каждой стихийной проблемы есть фамилия. <...> Чиновников, допустивших [возникновение стихийного лагеря] - в отставку", - призвал комментатор с ником Гоблин.

Узбекистан тянет с возвращением мигрантов из-за переполненных обсерваторов

Обитателей лагеря на станции Первомайской обеспечили едой и водой, там круглосуточно дежурит бригада скорой помощи, сообщил и.о. главы администрации Ростова-на-Дону Юрий Овчинников. По его словам, спасатели установили в лагере дополнительные палатки, каждые несколько часов там проводят санитарную обработку, чтобы не допустить распространения коронавируса, информировал 8 сентября "Сайт города Ростов-на-Дону".

С территории станции Первомайской вывезли скопившийся мусор, сообщило 8 сентября издание DonDay.

Чтобы ростовчане могли "спокойно и беспрепятственно" пользоваться станцией, власти решили переместить лагерь на станцию Лихую. Граждан Узбекистана доставят туда электричками, со ссылкой на министра экономического развития Ростовской области Максима Папушенко передал 8 сентября "Интерфакс".

Следующий состав отправится в Узбекистан со станции Лихой 13 сентября, сообщил Юрий Овчинников. "Следующий за ним поезд ориентировочно будет 24 сентября. Проблема вся в том, что принимающая сторона - Узбекистан, у них обсерваторы забиты людьми, с COVID-19 большая проблема в республике. Поезда приходят, людей помещают в обсерватор, они определенное время там анализы сдают, и потом их выпускают", - процитировало Овчинникова издание.

Подобная ситуация произошла и на границе Дагестана с Азербайджаном. Для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину, на границе Дербентского и Магарамкентского районов республики МЧС открыло пункт временного размещения. Обитателей лагеря отправляют домой группами каждую неделю по вторникам. С чем столкнулись граждане Азербайджана в дагестанском приграничном лагере Куллар, как повели себя власти, что привело к голодовке и столкновениям с полицией – рассказывается в справке "Кавказского узла" "Лагерь в Кулларе: азербайджанцы в плену пандемии".

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".