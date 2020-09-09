Около тысячи мигрантов из Узбекистана отправлены домой из стихийного лагеря в Ростове-на-Дону

09 сентября 2020, 00:26

950 граждан Узбекистана 8 сентября утром уехали с железнодорожной станции Первомайская в Ростове-на-Дону, на ее территории отправки на родину ожидают еще около двух тысяч мигрантов. Многим из них приходится спать на земле, в стихийном лагере нет возможности искупаться, помощь с питьевой водой и едой мигрантам оказывают неравнодушные люди. 9 сентября граждан Узбекистана планируется перевести на станцию Лихую, где для них развернут палаточный лагерь.

Как писал «Кавказский узел», в Ростове-на-Дону на железнодорожной станции Первомайская около трех тысяч граждан Узбекистана разбили палаточный лагерь в ожидании отправки на родину. Сбор выезжающих не был согласован с правительством региона, заявили местные власти. 8 сентября вывозной поезд должен забрать 940 человек, еще около трех тысяч человек планируется отправить в ближайшее время, пояснил генконсул Узбекистана в Ростове-на-Дону.

Вывозные рейсы, по словам жителей стихийного лагеря, отправляются в Узбекистан из четырех городов России: Самары, Екатеринбурга, Новосибирска и Ростова. Поезд, который должен был увезти людей с Первомайской на прошлой неделе, развернули в Самару, оттуда граждане Узбекистана уехали на двух составах.

8 сентября утром с железнодорожной станции Первомайская, расположенной в Ростове-на-Дону, в Узбекистан уехали 950 граждан этой страны, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель администрации Советского район Ростова-на-Дону. По его словам, за последние сутки на вокзал прибыло ещё порядка 300 граждан Узбекистана, на утро 8 сентября всего на станции находилось около двух тысяч мигрантов.

«Но и их завтра увезут из Ростова в Лихую (Лихая - узловая железнодорожная станция ростовского региона СКЖД, находящаяся в микрорайоне Лиховском Каменска-Шахтинского, - прим. «Кавказского узла»), это север Ростовской области», - сообщил сотрудник райадминистрации, добавив, что на станции для мигрантов уже развернут палаточный лагерь.

Представитель администрации также рассказал, что часть мигрантов живет в палатках возле вокзала, другие – организовали стихийный лагерь, территория которого закидана мусором. «(8 сентября) мы прислали сюда рабочих, и они начали наводить порядок на территории (стихийного лагеря), также водовозка подвезла техническую воду, чтобы люди могли набрать, умыться, да те же руки помыть», - пояснил чиновник.

Территория около железнодорожной станции Первомайская превратилась в стихийный палаточный лагерь. На территории вокзала расстелены покрывала, стоят самодельные палатки и тенты, многие семьи живут в них с детьми. Часть людей спят в машинах ростовских знакомых, а некоторые просто лежат на земле.

О том, что граждан Узбекистана 9 сентября увезут с территории ростовского вокзала, корреспонденту «Кавказского узла» также сообщили сотрудники станции Первомайская. «Людей 9 сентября на электричках, перевезут в Лихую, и там они уже будут дожидаться отправки на родину», - уточнили сотрудники вокзала.

Граждане Узбекистана опасаются, что долгое время не смогут вернуться домой из Лихой

Граждан Узбекистана, ожидающих отправки на родину на ростовском вокзале, уже предупредили о перевозке в Лихую, рассказали корреспонденту «Кавказского узла» сами обитатели лагеря. Они считают, что «так от них хотят избавиться», и в Лихой они могут пробыть еще долгое время.

«(8 сентября) домой уехали 950 человек, был один поезд. Следующий поезд, как нам сказали, будет 13 сентября, а потом ещё через неделю. Завтра нас всех отвезут в Лихую - так нам объявили, и уже там будем дожидаться отправки на родину. Только вот нам кажется, что нас просто из Ростова убирают, а там (в Лихой) могут про нас и забыть. Дело в том, как нам удалось узнать, в Узбекистане не хватает мест, так как по приезду все должны находиться на карантине - вот поэтому из России так плохо вывозят, ждут, когда места освободятся», - сообщил обитатель лагеря на ростовском вокзале Алишер.

По его словам, в Ростовскую область он попал из Крыма, где работал. В Ростове-на-Дону он уже шесть дней, так как не может купить билет на родину. «Дома ждет жена с сыном, есть и папа, и мама, брат младший и сестра. Живем (на вокзале) в палатке, условий вообще нет никаких: спать приходится на картоне, искупаться возможности нет, есть несколько биотуалетов - туда очереди. Воды даже нет, чтобы умыться, приходится покупать. У многих уже и деньги закончились, у меня ещё есть. Но тут все помогают друг другу, также земляки, которые живут в Ростове, привозят помощь, да и просто неравнодушные люди приносят и еду, и воду - спасибо им. Также ещё приезжают мусульмане со всей области, привозят хлеб, дыни, арбузы, вот даже плов горячий привозили», - рассказал Алишер.

Ранее генеральный консул Генерального консульства Узбекистана в Ростове-на-Дону Рустам Курганбаев заявил, что жители лагеря - это трудовые мигранты, прибывшие в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа на сезонные сельскохозяйственные работы. В предыдущие годы они покидали Россию после завершения сезона работ на автобусах или машинах, однако в связи с наложенными из-за пандемии коронавируса ограничениями поступить так же в этом году оказалось невозможным, пояснил Курганбаев.

Максур приехал на ростовский вокзал из Чечни, где ранее работал. «Я тут с сыном уже две недели. У сына больное сердце, ему делали операции ранее. Конечно, тут такие плохие условия и ещё постоянно приходится нервничать, когда сможем попасть домой. Ночью сыну стало плохо, и мы поехали в ближайшую больницу, но нас не приняли, помощи не оказали. Сами купили в аптеке лекарств», - пожаловался мужчина.

Абдула живет на станции Первомайская уже 15 дней. «Приехал из Астрахани там работал на стройке. Дома ждёт семья, родители, а я тут жду поезда. Еду и воду приносят земляки», - сообщил он. Засур Рахимов приехал из Питера. «Я тут уже 10 дней, деньги были - жил в гостинице, а сейчас перебрался в палаточный лагерь. Уже и регистрация закончилась, нужно срочно выезжать из России», - рассказал Засур.

Мухадин приехал с женой и ребёнком из Пятигорска. «Мне повезло - у меня уже билет на руках, скоро уедем домой», - поделился мужчина. Одна из обитательниц палаточного лагеря на вокзале сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что женщин в лагере много. «Я 16 дней уже живу на вокзале. Ни на первый, ни на второй поезд мне билеты не продали. Вообще билет стоит 13 тысяч рублей, но билеты продавали и по 20, и 25, до 30 тысяч (рублей) доходила цена», - пожаловалась она.

Мигранты пожаловались на условия, в которых приходится жить на ростовском вокзале

Мансур приехал из Астрахани, рассказал, что многим, в том числе и ему, приходится спать просто на земле. «В лагере много женщин и детей, конечно, всё, что можно - одеяла, картонные коробки - мы им отдали. Обстановка очень напряжённая: все хотят уехать домой, тут ещё со списками не понятно: люди записывались (по очереди), а сейчас, кто новые прибывают, их в списки не вносят», - заявил он.

Во время разговора с Мансуром, возле входа на территорию вокзала сотрудники ОМОНа начал разгонять людей, которые попытались штурмом прорваться внутрь, чтобы зарегистрироваться в списках на отправку. Силовики, которых на территории станции дежурит очень много, попросили людей заходить по три человека, чтобы те, кто работают в здании вокзала, могли быстро вносить людей в списки. После этого конфликтов не возникало, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

О том, что люди ожидают отправки на родину на вокзале в ужасных условиях, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» и сотрудник магазина, расположенного поблизости, Ирина. «Спали, кто на картонке - у нас брали в магазине, кто просто на земле. Тут даже одна женщина родила двойню, прямо в палатке, роды принимали свои же женщины..Пока люди не начали писать в соцсетях, выкладывать видео, никто на граждан Узбекистана внимания не обращал, они тут выживали. Позже им начали привозить воду, еду, одеяла, обычные ростовчане, (уроженцы Чечни) приезжали оказывали помощь», - сообщила Ирина.

Когда корреспондент «Кавказского узла» общался с обитателями лагеря, им привезли продукты сотрудники МЧС. Люди ринулись их разбирать, но сотрудники МЧС просили не создавать паники. В итоге, часть продуктов в которые входили крупы, макароны, масло, шоколад, остались. «Их раздадут нуждающимся. Помощь оказала церковь - они передали в администрацию Ростова, а мы уже привезли сюда», - пояснил один из сотрудников МЧС.

По словам другого сотрудника ведомства, ранее гражданам Узбекистана на вокзал были привезены шесть больших палаток. «Потому что не у всех были палатки, многие спали просто на земле», - уточнил он.

Отметим, что 12 человек скончались за сутки от коронавируса в Южном федеральном округе, из них пять пациентов в Ростовской области. В этом регионе зафиксировано и наибольшее в округе число новых случаев заражения.

Подобная ситуация произошла и на границе Дагестана с Азербайджаном. Для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину, на границе Дербентского и Магарамкентского районов республики МЧС открыло пункт временного размещения. Обитателей лагеря отправляют домой группами каждую неделю по вторникам. Очередная группа азербайджанцев покинула лагерь, сроки ожидания отправки для обитателей лагеря сократились, а их бытовые условия улучшились, указал директор Института прав и свобод. С чем столкнулись граждане Азербайджана в дагестанском приграничном лагере Куллар, как повели себя власти, что привело к голодовке и столкновениям с полицией – рассказывается в справке "Кавказского узла" "Лагерь в Кулларе: азербайджанцы в плену пандемии".

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