Мигранты развернули на вокзале в Ростове-на-Дону палаточный лагерь

08 сентября 2020, 08:19

В Ростове-на-Дону на железнодорожной станции Первомайская около трех тысяч граждан Узбекистана разбили палаточный лагерь в ожидании отправки на родину. Сбор выезжающих не был согласован с правительством региона, заявили местные власти. Сегодня вывозной поезд должен забрать 940 человек, еще около трех тысяч человек планируется отправить в ближайшее время, пояснил генконсул Узбекистана в Ростове-на-Дону.

Территория около железнодорожной станции Первомайская превратилась в стихийный палаточный лагерь. На территории вокзала расстелены покрывала, стоят самодельные палатки и тенты, многие семьи живут в них с детьми. Часть людей спят в машинах ростовских знакомых, а некоторые просто лежат на земле.

До пандемии и закрытия границ узбеки работали в разных регионах России, в Ростов-на-Дону они прибыли, чтобы попасть на вывозной поезд домой, сообщило 7 сентября издание 161.ru

"Мы тут уже 18 дней… У жены больной желудок. Осталось немного денег, их не тратим, потому что иначе не сможем уехать - не хватит на билеты", - процитировало одного из проживающих в лагере издание.

Люди сами составили очередь за билетами, но в консульстве этот список проигнорировали, предоставив свой, что нарушило очередность, пояснили жители лагеря. "У нас женщина в палатке лежит с детьми-близнецами. Малышам чуть больше месяца", - рассказал один из мигрантов.

Добровольцы из узбекской диаспоры трижды в день доставляют на станцию еду.

Вывозные рейсы, по словам жителей стихийного лагеря, отправляются в Узбекистан из четырех городов России: Самары, Екатеринбурга, Новосибирска и Ростова. Поезд, который должен был увезти людей с Первомайской на прошлой неделе, развернули в Самару, оттуда граждане Узбекистана уехали на двух составах, информировало издание.

Жителей Ростовской области обеспокоило вынужденное соседство с гражданами Узбекистана. Люди живут в палатках без удобств, есть проблемы с соблюдением гигиены, поэтому местные жители опасаются распространения инфекционных болезней, сообщило 7 сентября издание "Панорама".

Сбор граждан Узбекистана на железнодорожной станции Первомайская в Ростове-на-Дону не согласовывался с правительством Ростовской области и администрацией города, сообщило 7 сентября со ссылкой на министра экономического развития области Максима Папушенко агентство "Интерфакс".

"Напряженная ситуация возникла в связи с распространением в сети интернет не согласованной с правительством области и администрацией города информации об отправке вывозного состава со станции Первомайская", - заявил Папушенко.

Жители палаточного лагеря получат воду, а также медицинскую помощь, сообщил 7 сентября со ссылкой на исполняющего обязанности главы администрации Ростова-на-Дону Юрия Овчинникова "ТАСС". Проживающих обеспечат медицинским обслуживанием, установят биотуалеты, пояснил чиновник.

8 сентября вывозным составом со станции Первомайская запланировано отправить на родину около 940 граждан Узбекистана, сообщил 7 сентября генеральный консул Генерального консульства республики в Ростове-на-Дону Рустам Курганбаев.

Жители лагеря - это трудовые мигранты, прибывшие в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа на сезонные сельскохозяйственные работы. В предыдущие годы они покидали Россию после завершения сезона работ на автобусах или машинах, однако в связи с наложенными из-за пандемии коронавируса ограничениями поступить так же в этом году оказалось невозможным, пояснил Курганбаев.

Шесть рейсов и два поезда уже отправлено, еще около трех тысяч человек планируется отправить в ближайшее время. Отправка организована совместно с ростовскими властями, МВД, транспортной полицией и с Северо-Кавказской железной дорогой, подчеркнул консул.

"В дальнейшем тоже планируем отправлять по мере согласования, по мере получения разрешений. То есть граждан у нас много, желающих уехать. В списке у нас сейчас порядка трех тысяч ожидающих", - отметил Курганбаев.