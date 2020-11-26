Суд оставил братьев Магомедовых под стражей

Басманный суд Москвы до 13 мая продлил срок ареста совладельцу группы компаний "Сумма" Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду и еще четырем обвиняемым в хищении 11 миллиардов рублей.

Как писал "Кавказский узел", в октябре Следственный департамент МВД направил в генпрокуратуру уголовное дело братьев Магомедовых, состоящее из 721 тома, и обвинительное заключение. Обвиняемыми по делу проходят шесть человек.

Владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов, с марта 2018 года находятся под арестом по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества. Вину они не признают. 20 августа 2019 года Магомедовым, по данным источников, было предъявлено новое обвинение с двумя новыми эпизодами мошенничества, сумма ущерба по делу увеличена до 11 миллиардов рублей. Вместе с ними арестован бывший директор входящей в "Сумму" компании "Интекс" Артур Максидов.

Басманный суд Москвы продлил сегодня срок ареста всем фигурантам уголовного дела совладельцев группы "Сумма", сообщила адвокат одного из братьев Магомедовых, Виктория Цилюрик. "Срок меры пресечения всем фигурантам дела продлен до 13 мая", - сказала она.

Сегодняшнее заседание прошло в закрытом режиме. Адвокаты обвиняемых попросили вернуть дело прокурору и освободить их из-под стражи, а также перенести рассмотрение дела в Пресненский суд Москвы, передал ТАСС.

Срок ареста продлен совладельцу группы компаний "Сумма" Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду, а также четырем предполагаемым соучастникам хищения, уточнила пресс-секретарь суда Ирина Софинская. Она добавила, что следующее заседание суда назначено на 30 ноября, сообщило РИА "Новости".