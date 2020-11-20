Дело о хищениях на строительстве соцобъекта в Карачаевске дошло до суда

20 ноября 2020, 16:50

Обвинения предъявлены бизнесмену, который вместе с заместителем мэра Карачаевска проходил по делу о мошенничестве и подделке официальных документов при строительстве культурного центра. Бывший чиновник находится в международном розыске, сообщила Генпрокуратура.

Как писал "Кавказский узел", первый заместитель мэра Карачаевска Алибек Каракетов заподозрен в растрате 15,5 миллионов рублей при строительстве центра культурного развития.

По версии следствия, Каракетов наделил управление имущественных и земельных отношений мэрии правом заключить контракт с подрядчиком на строительство "Центра культурного развития". При этом он дал устное распоряжение о том, чтобы этим подрядчиком вне конкурса стала фирма, созданная всего за четыре дня до заключения контракта на сумму свыше 99 миллионов рублей. Этой фирме были переведены 15,5 миллиона рублей за невыполненные работы.

Прокуратура Карачаево-Черкесии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве и подделке официального документа, сообщила сегодня Генпрокуратура России.

По данным следствия, в 2015 году руководитель ООО "Роспромстройинвест" вступил в сговор с первым заместителем мэра Карачаевского городского округа. Чиновник и бизнесмен внесли в акт выполненных работ по контракту о строительстве центра культурного развития в ложные сведения, завысив стоимость работ. В результате были похищены более 13 миллионов рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Так как бывший чиновник находится в международном розыске, обвинение предъявлено только руководителю компании. Уголовное дело направлено в Карачаевский городской суд, приводит "Интерфакс" комментарий пресс-службы прокуратуры Карачаево-Черкесии.

Санкции части 4 статьи 159 УК РФ предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет, ч.2 ст. 327 - лишение свободы на срок до трех лет. Комментариев обвиняемого или его представителей в "Кавказский узел" не поступало.

Напомним, что в апреле 2014 года прокуратура заявила, что Алибек Каракетов был назначен в сентябре 2013 года первым заммэра Карачаевска, не оставив предпринимательской деятельности. Однако в мэрии опровергли это.