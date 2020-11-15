Арт-выставка о социальном кризисе в пандемию нашла отклик у владикавказцев

15 ноября 2020, 15:36

Выставка арт-объектов «Колесо Балсага. Особая ситуация», организованная во Владикавказе осетинскими художниками и урбанистами, заставила задуматься о сохранении социальных связей во время пандемии коронавируса, поделились впечатлениями посетители экспозиции.

14 ноября во Владикавказе открылась выставка «Колесо Балсага. Особая ситуация», организованная сообществом «Hæshtæg» («близкий человек, родственник» в переводе с осетинского), в которое входят осетинские художники, урбанисты, архитекторы, а также кураторы и менеджеры социокультурных проектов.

В выставке приняли участие 18 художников и архитекторов, включая членов Союза художников РФ. Записаться на экскурсии после открытия выставки можно по 22 ноября, говорится в сообщении на странице сообщества "Hæshtæg" в Facebook.



В зале Национального музея собралось около сотни людей, на выставке представлено около двух десятков арт-объектов, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на экспозиции.

В осетинском нартском эпосе Колесо Балсага – это "всесокрушающее и карающее колесо, охваченное огнем", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" куратор выставки Антон Вальковский. "Пандемия, как и Колесо Балсага, также преодолевает гигантские расстояния и ломает человеческие жизни. За время пандемии территория республики стала территорией особой ситуации на карте России: Северная Осетия стала центром ковид-диссидентства и первой территорией, где была сожжена телефонная вышка, а также единственным регионом, где произошли открытые выступления на улицах города", - пояснил Вальковский.

20 апреля силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе акцию противников режима самоизоляции, требовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. К 1 мая суды вынесли 64 решения о штрафах и административных арестах участников акции протеста. Также было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ч.1 ст.318 УК РФ) и хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти (ч.2 ст.213 УК РФ), шести арестованным активистам вменяют метание камней в силовиков. По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии.

"Мы – самоорганизация современных художников – считаем, что не можем остаться в стороне и должны ответить на вопрос: как сохранить общество в условиях пандемии, когда сами его основы – социальные связи – являются источником опасности и угрозы его существования", - сказал куратор выставки.

Среди арт-объектов выставки - видеоарт Алены Шаповаловой «Полтора метра. Проксемика пира» (проксемика – наука о социальной дистанции. – Прим. "Кавказского узла"). В пятиминутном ролике Алена показывает осетинское застолье и новый сценарий, по которому оно могло бы существовать в условиях пандемии. В ролике показана новая схема расстановки застолья и ритуала.

Самоорганизацию художников одобрила заслуженный художник России и Северной Осетии Людмила Байцаева. "Когда я узнала, что молодые художники объединились и стали делать что-то новое, очень обрадовалась - это вообще была моя мечта долгие годы: о том, что во Владикавказе начнется какое-то крупное движение в искусстве и это движение будут делать молодые художники. И не только молодые, а вообще художники", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В центре выставочного зала насыпана земля в форме круга диаметром полтора метра. В центре сидит молодой парень – автор перформанса Мурат Сиукаев. Художник безмолвен и никак не контактирует с публикой. Мурат считает, что люди имеют право на самоизоляцию в любой момент - не брать телефон, когда не хочется разговаривать, отключить его, не отвечать на сообщения. "Очень интересный опыт – обрывать коммуникации и привлекать больше внимания, чем те, кто пытается его привлечь. Была [на выставке] одна женщина, которая предлагала мне конфетку. Я не реагировал, и тогда она замахнулась в меня телефоном. Позже она и похвалила за выдержку", - рассказал Мурат Сиукаев корреспонденту "Кавказского узла".

Он посетовал, что "в ментальности жителей Кавказа стыдно выставлять себя кем бы то ни было, кроме престижного и востребованного персонажа". "Я шесть лет проработал аниматором. То есть, если ты аниматор, значит, ты клоун, это не вызывает уважения. Так же и художник, который нарисовал большую живописную картину, вызывает уважение, а художник, который работает со своим телом нет, потому что тело есть у всех", - пояснил он.

По словам Сиукаева, его перформанс также "исследует феномен изоляции в эмоционально активных регионах". "Я считаю, что ментальность Кавказа очень социально активная, даже гиперактивная. Дом, родители, очень много братьев, соседи, друзья. С одной стороны это хорошо, потому что социум очень сплочен и с проблемами ты не один, но это и минус, потому что в любой проблеме, которую ты должен решить сам, советы со всех сторон разных людей тебя очень сильно сбивают. Но у всех есть право на границы и самоизоляцию. Надо доносить до людей, что вот у меня есть границы, они мне дороги. Без агрессии... Нужно давать понять людям, что я вот такой человек, и мне нужно пространство", - объяснил свою позицию Мурат Сиукаев.

Еще один арт-объект на выставке – черно-белые автопортреты Сармата Мисикова, который живет в Америке. Он поработал с архивом, собранным учеными про эмиграцию в Америку в 1910-е годы, и сделал фото на камеру телефона в стилистике этих архивных снимков, чтобы рассказать о своей идентичности в новом культурном контексте.

Работа Сармата Мисикова вызвала большой интерес у Ацамаза Кайтати, который около десяти лет возглавляет осетинскую диаспору в Испании. "Мне очень понравилось, и я надеюсь, такие выставки будут продолжаться. Сама задумка очень интересная – связать Колесо Балсага и то, что сейчас происходит. Мне кажется, любой осетин, где бы он ни находился, чувствует связь с родиной, и часто, к сожалению, многим этого не хватает. Поэтому создаются диаспоры за рубежом - появляется эта нужда в общении. В Мадриде наша диаспора насчитывает не больше двадцати человек, а по всей Испании около тысячи осетин", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Проблем с организацией экспозиции не было, поскольку сейчас в республике нет запрета на проведение выставок, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" организатор выставки Анна Кабисова. По ее словам, в зале соблюдены необходимые меры безопасности – посетителей обеспечили масками и санитайзерами.

Объекты для выставки выбирались с учетом площадки, добавила она. "Это Национальный музей и мы понимаем, чего здесь не стоит делать. Но если это будет что-то типа квартирной выставки, где никто не диктует и нет никакой опасности, то самоцензуры у нас не будет", - сказала она.

Сама Кабисова представила на выставке две работы. Одна из них посвящена кинотеатру «Комсомолец».

В октябре 2018 года Анна Кабисова провела пикет против решения властей Северной Осетии ликвидировать "Комсомолец", старейший кинотеатр на Северном Кавказе. 12 мая 2020 года правительство республики передало здание кинотеатра в безвозмездное пользование Мариинскому театру.

Работа Анны представляет собой два экрана. На одном экране можно виртуально «походить» по развалинам «Комсомольца», а на втором показаны развалины Северо-Осетинской студии документальных фильмов. Видео-арт сопровождает музыка, которая, по словам Анны Кабисовой, звучала на развалинах Цхинвала в 2008 году, когда Гергиев дирижировал оркестром. По замыслу автора арт-объекта, это реквием по осетинскому кинематографу.

Альберту Кодоеву, участнику творческого объединения «Портал», понравилась работа Анны Кабисовой. "Мне очень приятно, что молодежь выражается через современное искусство. Наболевшие вопросы через искусство находят новый язык для трансляции. Мне понравился то, что художники начинают осмыслять насущные проблемы всего общества. Культурные объекты, которые просто-напросто передаются из рук в руки, не восстанавливаются и приходят в негодность", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" посетитель выставки.

Также он обратил внимание на декоративные маски, так как сам увлекается изготовлением масок из папье-маше. На выставке представлены две работы, автор которых пытается осмыслить этот предмет. Стеклянные маски работы Агунды Хосроевой изображают бронзовую голову периода Кобанской культуры. Автор представил это как размышление на тему, как бы выглядела защитная маска в прошлом, или как бы выглядела современная маска, если бы была цель сделать ее с учетом исторического наследия.

На выставке представлены также маски, изготовленные Аленой Бутаевой и Аидой Манукянц. Они попытались воспроизвести национальные осетинские маски, которые давно вышли из обихода, но сделали это в стиле «эко»: маски украшены растениями.

Один из авторов проекта «Люблю Осетию» Руслан Золоев обратил внимание на работы Зинаиды Кулиевой, которые, по его мнению, перекликаются с его собственным творчеством. На рисунках Зинаиды показан мир в эпоху пандемии. В частности, на них можно увидеть двух человек, которые одеты в защитные скафандры и играют в популярный на Кавказе армрестлинг. На другом рисунке человек примеряет костюм химзащиты, похожий на черкеску.

"Такие мероприятия нужны, особенно в такие серые будни, в которые погрузился весь мир и наша республика. Искусство - то, что нас толкает вперед и прежде всего каждого из нас. Если даже не брать ситуацию с коронавирусом, люди разделены, каждый существует в своем вакууме, в капсуле со своим телефоном и маленьким мирком. А искусство объединяет и двигает вперед, пусть его не все понимают, но оно необходимо, иначе деградация", - поделился с корреспондентом "Кавказского узла" своим мнением Руслан Золоев.

Выставка вызывает гордость за талантливую молодежь, призналась музыкант Эльвира Джелиева, которая посетила экспозицию. «Самое первое мощное впечатление - это гордость, что у нас такая талантливая молодежь. Я была недавно в музее современного искусства в Санкт-Петербурге, и ни на йоту эта выставка не уступает. Масса новых мыслей заставила как-то по новому взглянуть на ситуацию с пандемией", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Идея связи Колеса Балсага и пандемии Эльвире Джелиевой также понравилась. «Изображение колеса похоже на молекулу вируса», - сказала она.

Выставку сочла актуальной и студентка Замира Бесолова. "Меня радует, что у нас проводят независимые выставки. Связь между колесом и пандемией просматривается. Сейчас жизнь подстраивается под ситуацию с пандемией, мы пытаемся приспособиться. И мне кажется, это интересно - искать какие-то символы в культуре. У меня была такая ситуация, когда я была в изоляции и была вынуждена сосредоточиться на себе. У нас есть шанс побывать в новой ситуации, мы можем страдать по этому поводу, а можем подстроиться и попытаться найти новые смыслы и пользу. Сейчас очень редко человеку предоставляется возможность сконцентрироваться на себе, и большинство людей избегает этого, уходят в гаджеты от себя", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Замира Бесолова.