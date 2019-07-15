"Золотой абрикос" показал особенности работы кавказских кинематографистов

15 июля 2019, 06:20

В числе лауреатов прошедшего в Ереване фестиваля "Золотой абрикос" оказались режиссеры из Армении, Грузии, Кабардино-Балкарии. Понятия "кавказское кино" нет, однако на творчество кавказских кинематографистов влияют региональные проблемы и отношения стран региона друг с другом, заявили опрошенные "Кавказским узлом" кинокритики и организаторы фестиваля.

Как сообщал "Кавказский узел", XVI международный кинофестиваль "Золотой абрикос" открылся в Ереване 7 июля. В его программу вошли более 110 фильмов, в конкурсе полнометражных фильмов представлены 13 картин. Главный приз XVI достался британскому режиссеру Ричарду Биллингему за полнометражный фильм "Рэй и Лиз". 13 июля состоялась церемония награждения лауреатов XVI Международного фестиваля «Золотой абрикос». Гран-при кинофестиваля удостоилась картина британского режиссера Ричарда Биллингема «Рэй и Лиз».

«Серебряный абрикос» достался российскому режиссеру, выходу из Кабардино-Балкарии Кантемиру Балагову за фильм «Дылда», а также режиссеру из Грузии Рати Цителадзе за картину «Пленник общественности».

Два приза получили режиссеры из Ирана. Картина Хазана Фазиля «Полуночный странник» получила особый приз жюри. Среди короткометражек лучшим был признан фильм Марзие Риахи «Уроки езды».

Короткометражная лента армянского режиссера Лилит Петросян «Байина» получила специальную премию Геннадия Мелконяна.

В конкурсной программе «Региональная панорама» обладателем награды международной ассоциации журналистов и кинокритиков FIPRESCI стал фильм грузинского режиссера Тинатин Каджришвили «Горизонт».

Режиссеры и киноведы рассказали об особенностях кавказского кино

Нет такого понятия, как «кавказский» кинематограф, но в фильмах кавказских режиссеров есть особенности, связанные с историей, бытом и менталитетом, считает президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, киновед Кирилл Разлогов.

«Кавказское» кино заострено на региональных проблемах и отношениями стран региона друг с другом... там, где есть конфликт, есть хорошее кино», - сказал Кирилл Разлогов корреспонденту "Кавказского узла".

«Общего сходства у кавказских режиссеров нет. Каждая из стран региона сохраняет связи с тем кинематографом, который ей близок исторически и лингвистически. Если говорить об азербайджанском кино, которое плохо развивается из-за наличия иных приоритетов, тем не менее, связь с Турцией, в которой, наоборот, очень сильный кинематограф, очевидна. Армения же связана с Россией, есть исторические связи с Грузией и диаспорой. Одна из сильных черт «Золотого абрикоса» в том, что кинофестиваль создал территорию армянского кино по происхождению авторов. В целом, можно сказать, что определенный отпечаток на картину откладывает этнокультурный фактор», - считает Разлогов.

Основатель кинофестиваля «Золотой абрикос» Арутюн Хачатрян согласен с мнением, что нет понятия "кавказский кинематограф".

«Есть понятие мировой кинематограф. Это авторское кино, которому преданы режиссеры, в частности, из Грузии, Армении и Ирана. Хорошее кино снимают турки», - заявил Арутюн Хачатрян корреспонденту «Кавказского узла».

Коммерческое кино вытесняет авторское, считает председатель жюри игрового кино XVI Международного кинофестиваля «Золотой абрикос», российский режиссер и сценарист Александр Миндадзе.

«Кинематографа становится меньше. Существует узкий спектр авторских картин, которых мало. Нужны деньги, пусть они не столь дорогие, как коммерческие фильмы, но никто не желает вкладывать. Сегмент авторского кино незначительной, но он есть, и не исчезнет», - заявил он «Кавказскому узлу».

Интерес зрителей к фестивалю вырос

Фильмы демонстрировали три кинотеатра в Ереване и один в Гюмри. Стоимость билетов в этом году повысилась, однако зрители шли на картины, отметил программный директор фестиваля «Золотой абрикос» Карен Аветисян.

«Билеты на дневные сеансы стоили 1000 драмов (2,1 доллара), а на вечерние – 2000 драмов (4,2 доллара). Если зритель покупал билет через приложение партнера кинофестиваля – платежную систему IDram, то 50% стоимости билета возвращали ему на счет в виде cash back», - рассказал "Кавказскому узлу" Аветисян.

Менеджер кинотеатра «Москва» Анаит Хачатрян рассказала, что показы проходили в трех залах, в которых 491, 350 и 49 мест. По ее словам, кинотеатр является партнером фестиваля с момента его основания.

«В малом зале, в котором демонстрировали по несколько короткометражных фильмов за сеанс, вне зависимости от времени билеты стоили 1000 драмов (2,1 доллара). Подорожали только билеты на вечерний сеанс, на которых в основном показывали фильмы, которые победили в престижных международных кинофестивалях», - рассказала она «Кавказскому узлу».

Именно на эти картины зритель проявлял повышенный интерес, однако интерес был и к короткометражным фильмам, и к авторскому кино, добавила Хачатрян.

«У фестиваля есть постоянный зритель, которые приходят в кинотеатр именно в эти дни. Это зритель со вкусом, который не просто приходит в кино. Он знает, что посмотреть, знает биографию режиссеров. Он желает стать частичкой мирового кинематографа, и с таким зрителем интересно», - сказала менеджер кинотеатра.

Она отметила, что большой интерес у зрителей вызвала картина «Синонимы» (в 2019 году фильм израильского режиссера Надава Лапида получил главный приз Берлинского кинофестиваля).

«Эта картина была заявлена как секретный показ. Какой именно фильм покажут, стало известно за час до сеанса. Зритель покупал билет, не зная фильма. Высокая посещаемость была у картины американского режиссера Джима Джармуша «Мертвые не умирают» (премьера состоялась на кинофестивале в Каннах в мае 2019 года), фильма французского режиссера Франсуа Озона «По воле Божьей» (получил Гран-при жюри Берлинского кинофестиваля в 2019 году). Интерес вызвали также фильм французского режиссера Клер Дени «Высшее общество» (премьера состоялась на кинофестивале в Торонто в сентябре 2018 года), картина узбекско-российского режиссера и сценариста Юсупа Разыкова «Танец с саблями» (премьера состоялась на Шанхайском кинофестивале в июне 2019 года), фильм британского режиссера Кена Лоуча «Извините, мы соскучились» (премьера состоялась на Каннском кинофестивале 2019 года)», - рассказала она.

На время «Золотого абрикоса» кинотеатр показывает исключительно фильмы фестиваля, пояснила Хачатрян.

Согласно программе кинофестиваля, 100 из порядка 130 фильмов были показаны в кинотеатре «Москва».

Зрители дали советы организаторам

Молодая пара рассказала, что впервые пришла на показ фильма. «Проблема со временем, не смогли раньше вырваться в кинотеатр», - сказала «Кавказскому узлу» журналистка Ашхен Гукасян, пока ее спутник оформлял покупку билетов через приложение.

«Если бы не были скидки, все равно купил бы. Цена вполне доступная», - отметил программист Мовсес Шабанян.

По его мнению, организаторы должны больше уделять внимания пиару фестиваля. «Хотелось бы больше узнавать о фестивале и его фильмах из сети», - пояснил Шабанян.

Маркетолог Татевик Мелоян посетила церемонию награждения номинантов. «До сих пор не удалось попасть на сеанс, скорей всего, придем на сеанс фильма, взявшего Гран-при», - заявила она «Кавказскому узлу». Мелоян отметила, что ее удивило подорожание билетов, тем не менее, по ее словам, их стоимость доступная. «Если бы стоили дешевле, конечно, больше фильмов смогли бы посмотреть. Но, в целом, цены не кусаются. В обычные дни билеты на вечерний сеанс стоят 2500 драмов (5,25 доллара)», - пояснила она.

Специалист по международным отношениям Геворг Арутюнян считает, что организаторы должны были предупредить о подорожании билетов. Но это, по его словам, не отразится на его отношении к фестивалю.

«Первые два дня я покупал билеты по полной цене, но потом узнал о возможности cash back, стал ею пользоваться. В принципе, цена сравнима с ценами в обычные дни», - заявил он «Кавказскому узлу».

Арутюнян рассказал, что видел как картины, включенные в программу фестиваля, так и фильмы-лауреаты международных фестивалей. «Все картины были достойные. У каждой свой смысл, свое послание. Однако особенно запомнился немецкий фильм «Мэкки-Нож: Трехгрошовый фильм Бертольда Брехта». Очень красочная картина», - подчеркнул он.

Из организационных проблем Арутюняна отметил проблему субтитров на армянском языке.

«Я уже девять лет являюсь постоянным зрителем фестиваля. И эту проблему никак не устранят. Есть фильмы, субтитры к которым, записаны вместе с фильмом, а есть фильмы, к которым субтитры крутят на отдельном проекторе. И титр либо забегает вперед, либо отстает», - пояснил он.

Лингвист Гаяне Ованнисян вместе с друзьями посмотрела более десяти картин. Они, по ее словам, также купили билеты через приложение.

«Повышение цен на билеты, конечно, удивило, но негатива не вызвало. Фестиваль имеет большое значение не только для Армении, но и для региона, и каждый должен внести свой вклад. С учетом общей социально-экономической ситуации, билеты, хоть и не особо, но дорогие. Однако думаю, при желании можно найти возможность сходить на сеанс. Я с 2008 года хожу на показы. Даже, когда у меня были финансовые проблемы, обязательно находила способ сходить. «Золотой абрикос» единственный такого масштаба фестиваль, и раз в год можно себе позволить потратиться», - заявила она «Кавказскому узлу».

Из картин, показанных на фестивале, Ованнисян отметила фильмы «По воле Божьей» и «Портрет дамы в огне» (картина французского режиссера Селин Скьямма получил «Странную пальму» в Каннах). «Особенно вторая картина – просто шедевр. Показать так тонко любовь, это мастерство. И, конечно, не перестает удивлять Франсуа Озон, который своим подходом озвучил волнующие проблемы», - заключила лингвист.