Врачи назначили вторую операцию спикеру парламента Армении

13 ноября 2020, 17:40

Арарат Мирзоян, пострадавший после нападения в Ереване противников мирного соглашения с Азербайджаном, находится в удовлетворительном состоянии, его ждет еще одна операция, рассказал помощник спикера.

Как писал "Кавказский узел", задержаны два человека по подозрению в избиении спикера парламента Арарата Мирзояна. 10 ноября, после подписания мирного соглашения с Азербайджаном участники акции протеста в Ереване напали на спикера парламента Армении Арарата Мирзояна и избили его.

Оппозиция в Армении недовольна подписанием мирного соглашения с Азербайджаном и требует отставки главы правительства Никола Пашиняна. Азербайджан оставляет за собой территории Нагорного Карабаха, занятые в ходе военных действий, и возвращает территории пяти прилегающих к Карабаху районов - так называемый "Пояс безопасности", указано в заявлении, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян, который был избит противниками соглашения по Нагорному Карабаху, находится в удовлетворительном состоянии, политик получил травмы головы и рук. "Мирзоян прооперирован, потребуется еще одна операция. Угрозы жизни нет, состояние удовлетворительное", - цитирует "Интерфакс" слова помощника спикера Ваана Костаняна.

Вскоре Мирзоян планирует выступить с заявлением и представить свою оценку создавшейся обстановки, приводит слова Костаняна "Sputnik Армения".

Напомним, оппозиция проводит ежедневные митинги с требованием отставки премьер-министра Пашиняна и его правительства. В митинге оппозиции 12 ноября приняли участие около 2000 человек, после него еще около десяти человек были задержаны.

Об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".