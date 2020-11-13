Арарат Мирзоян. Фото: oscepa https://en.wikipedia.org/

13 ноября 2020, 17:40

Врачи назначили вторую операцию спикеру парламента Армении

Арарат Мирзоян, пострадавший после нападения в Ереване противников мирного соглашения с Азербайджаном, находится в удовлетворительном состоянии, его ждет еще одна операция, рассказал помощник спикера.

Как писал "Кавказский узел", задержаны два человека по подозрению  в избиении спикера парламента Арарата Мирзояна. 10 ноября, после подписания мирного соглашения с Азербайджаном участники акции протеста  в Ереване напали на спикера парламента Армении Арарата Мирзояна и избили его.

Оппозиция в Армении недовольна подписанием мирного соглашения с Азербайджаном и требует отставки главы правительства Никола Пашиняна. Азербайджан оставляет за собой территории Нагорного Карабаха, занятые в ходе военных действий, и возвращает территории пяти прилегающих к Карабаху районов - так называемый "Пояс безопасности", указано в заявлении, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян, который был избит противниками соглашения по Нагорному Карабаху, находится в удовлетворительном состоянии, политик получил травмы головы и рук. "Мирзоян прооперирован, потребуется еще одна операция. Угрозы жизни нет, состояние удовлетворительное", - цитирует "Интерфакс" слова помощника спикера Ваана Костаняна.

Вскоре Мирзоян планирует выступить с заявлением и представить свою оценку создавшейся обстановки, приводит слова Костаняна "Sputnik Армения".

Напомним, оппозиция проводит ежедневные митинги с требованием отставки премьер-министра Пашиняна и его правительства. В митинге оппозиции 12 ноября приняли участие около 2000 человек, после него еще около десяти человек были задержаны.

Об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Сторонники Пашиняна обвинили оппозиционеров в дестабилизации", "Оппозиционные депутаты собрались в парламенте для обсуждения вопроса об отставке Пашиняна", "Лидер "Процветающей Армении" освобожден в Ереване".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

13 ноября 2020, 18:44

13 ноября 2020, 18:06

13 ноября 2020, 17:05

  • 1 Горящие дома ознаменовали второй за 27 лет исход беженцев из Карвачара

    Многочисленные видео с домами, подожженными армянским населением Карвачара перед передачей города под контроль Азербайджана, вызвали осуждение части пользователей соцсетей. Они напомнили об исходе азербайджанцев из этого района в 1993 году. Другие пользователи сочли оправданным уничтожение имущества.

13 ноября 2020, 16:21

  • Фильм о расстреле рабочих в Новочеркасске выдвинут на "Оскар"

    Российский оскаровский комитет выдвинул на соискание премии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" фильм "Дорогие товарищи", рассказывающий о расстреле рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Режиссер Андрей Кончаловский выразил сомнение в том, что за рубежом смогут понять противоречия жизни в СССР в этот период.

13 ноября 2020, 15:33

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи