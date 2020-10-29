Ксения Собчак пожаловалась на угрозы после возражения Кадырову

29 октября 2020, 16:47

Ксения Собчак получила угрозы физической расправой после слов о том, что глава Чечни оперировал средневековыми категориями в споре с Макроном о свободе слова.

"Кавказский узел" сообщал, что решение президента Франции организовать в стране "просвещенный ислам" и его отказ осудить карикатуры на пророка Мухаммада вызвали резкую критику со стороны руководства Чечни. 27 октября Рамзан Кадыров обвинил Эммануэля Макрона в разжигании экстремистских идей, а муфтий Чечни Салах Межиев объявил президента Франции "террористом номер один". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на это, что главы регионов не должны вмешиваться во внешнюю политику, после чего Кадыров повторил свою критику в адрес Макрона и заявил, что готов оставить должность, отстаивая свою позицию.

16 октября в пригороде Парижа был обезглавлен учитель истории и географии Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими. Им оказался гражданин России чеченского происхождения, имевший во Франции статус беженца. 21 октября на церемонии прощания с убитым Пати Эммануэль Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур.

Ксения Собчак поддержала президента Франции, который на похоронах Самуэля Пати заявил, что публикацию карикатур необходимо продолжить, отстаивая свободу слова. "Свобода - самое ценное, что есть у человека. И именно свободу все мировые религии, все государства мира пытаются отнять. Вопрос степени и баланса. То, что произошло во Франции - очень важно. Макрон мой герой в эти дни", - написала Собчак на своей странице в Instagram 27 октября.

При этом она раскритиковала Рамзана Кадырова, который заявил на слова Макрона, что "издевательское отношение к религии, насмешки над ней" - это не использование свободы слова, а покушение на ценности других людей. "Удивительно средневековое понимание «покушения на ценности». То есть не принимать ценности других - это покушение на них? Не хотите смотреть на рисунки пророка - не смотрите", - заочно возразила Кадырову Собчак.

Позднее она сопроводила публикацию сообщением об угрозах. "UPD: после публикации этого поста мой номер атакуют какие-то люди с кавказским акцентом и с угрозами", - написала Ксения Собчак.

В сегодняшней публикации в Instagram Собчак снова указала на "реальные угрозы", которые приходят ей и ее команде по sms. Она напомнила, что когда была в Чечне, соблюдала местные обычаи. "Чужие обычаи ты обязан уважать на чужой территории. Когда я ездила брать интервью к Кадырову в Чечню - я надевала платок на голову, хотя мне это и было странно. Но если в этой части России принято так - я подчиняюсь", - пояснила Собчак.

Пользователи Instagram в комментариях к публикации от 27 октября также озвучили угрозы в адрес Собчак.

В январе 2015 года на офис редакции Charlie Hebdo, который несколько раз публиковал карикатуры на ислам и пророка Мухаммада, было совершено нападение, во время которого были убиты 12 человек. Во многих странах прошли акции памяти погибших, но в Грозном, напротив, провели акцию "Мы любим Мухаммада". Власти Чечни заявили, что в митинге приняли участие более миллиона человек при населении республики 1,3 миллиона. В сентябре 2020 года журнал переиздал карикатуры на пророка Мухаммада, после чего Салах Межиев проклял редакцию Charlie Hebdo.

Ксения Собчак и ранее неоднократно выражала несогласие с властями Чечни и лично с Кадыровым. В 2018 году она в качестве кандидата в президенты России провела в Грозном одиночный пикет с требованием освободить главу чеченского отделения Правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева. После пикета несколько молодых людей потребовали от Собчак покинуть Грозный, выкрикивая оскорбления в ее адрес. В марте Собчак предложила следствию отпустить Титиева на свободу под ее личное поручительство.

В 2017 году Кадыров вслед за Собчак предложил убрать из мавзолея на Красной площади тело Владимира Ленина. Но Собчак тогда раскритиковала главу Чечни за добавку о том, что этот вопрос должен решать президент. "Решать, Рамзан Ахматович, должен не Путин. Решать должен российский народ. Решать он это должен на свободных выборах и референдумах", - написала она в Instagram.

В декабре 2014 года Ксения Собчак спросила Путина на ежегодной пресс-конференции о том, как будут защищены права людей, чьи "дома уже сжигаются". Это произошло после того, как в Чечне сожгли дома 12 родственников людей, заподозренных в нападении на Грозный. Кадыров после этого заявил о введении коллективной ответственности для семей боевиков, пообещав выдворять их за пределы республики, а их дома – сносить. Путин ответил Ксении Собчак, что родственники боевиков обычно знают о деятельности своих близких, но "это не дает никому, в том числе и руководителю Чечни, право на какие-то досудебные расправы", говорится в размещенной на "Кавказском узле" справке "Собчак, Путин и Кадыров: о спорных методах борьбы с террором".