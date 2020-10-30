Ксения Собчак и снимок экрана смартфона. Коллаж "Кавказского узла", Фото: REUTERS/Evgeny Feldman https://t.me/bloodysx/6584

30 октября 2020, 15:50

Собчак предъявила сообщение с угрозой убийства за спор с Кадыровым

Ксению Собчак постигнет участь Самюэля Пати, если она не удалит публикации о карикатурах на пророка Мухаммада, написал автор анонимного сообщения. Собчак показала, что заслуженно подверглась оскорблениям в Грозном, заявил помощник чеченского министра по делам молодежи Джабраил Абдулвагапов.

"Кавказский узел" писал, что 27 октября Ксения Собчак вступила в заочную полемику с Рамзаном Кадыровым о карикатурах на пророка Мухаммада и свободе слова. Она раскритиковала главу Чечни за слова о том, что "издевательское отношение к религии, насмешки над ней" - это не использование свободы слова, а покушение на ценности других людей. "Удивительно средневековое понимание «покушения на ценности». То есть не принимать ценности других - это покушение на них? Не хотите смотреть на рисунки пророка - не смотрите", - написала Собчак. После этого Собчак и ее команда получили угрозы.

16 октября в пригороде Парижа был обезглавлен учитель истории и географии Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими. Им оказался гражданин России чеченского происхождения, имевший во Франции статус беженца. 21 октября на церемонии прощания с убитым Пати Эммануэль Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур. Рамзан Кадыров обвинил Эммануэля Макрона в разжигании экстремистских идей, а муфтий Чечни Салах Межиев объявил президента Франции "террористом номер один".

29 октября на Telegram-канале "Кровавая барыня" был опубликован снимок экрана смартфона с двумя SMS и сообщениями о непринятых звонках. SMS и звонки исходили с разных номеров в течение пяти минут. "Прочь руки от нашего пророка Мухаммада. И пускай извиняется перед мусульманами", - говорится в первом SMS. Там также указано, что если Собчак не удалит пост, то погибнет таким же образом, как Самюэль Пати. "Выйти на тебя не проблема, поэтому возьми телефон лучше", - написано во втором сообщении.

Это примеры сообщений, которые получает Ксения Собчак и ее подчиненные за пост о карикатурах на пророка Мухаммада, указано в публикации "Медиазоны" от 29 октября. Telegram-канал "Кровавая барыня" ведет лично Ксения Собчак, указано в публикациях "Вестей" и издания Lenta от 27 июня.

К последним публикациям на странице Собчак в Instagram написано множество комментариев с прямыми оскорблениями и призывами к физической расправе с ней. Другие пользователи, напротив, поддержали Ксению Собчак. "Ксения, браво! Не обращайте внимания на хейт, здравомыслящая аудитория всегда с вами. Угрозы расправой это уже за гранью, нельзя позволять «самой мирной» [религии] запугивать нас с помощью страха", - прокомментировал yn_boi_ публикацию Собчак от 29 октября.

"Спасибо вам за то, что не боитесь высказать свое мнение, согласна с вами на все 100%. <...> Свобода слова это то, что мы должны защищать", - указала там же unapark919. "Мир сошел с ума! <...> Я мусульманин, но то, что происходит вводит меня в шок - обезглавить человека <...> религия ислам запрещает убивать людей", - высказался kasper.95_.

Слова Собчак вызвали резко негативную реакцию в Чечне

Помощник чеченского министра по делам молодежи Джабраил Абдулвагапов счел высказывания Собчак в поддержку Макрона подтверждением того, что ее "правильно встретили" в Чечне в 2018 году. Назвав президента Франции своим героем, Ксения Собчак, по мнению чеченского чиновника, показала свою "подлую сущность".

"Она не человек и не животное, она то, об что вытирают ноги. Сегодня у всех появилось четкое представление о ней, и о том насколько низко она падёт ради мимолётного внимания. Но я вам скажу, что в Чеченской Республике это было известно давно, как известно о ещё многих представителях похожей деятельности, которые не брезгуют религией, народом и даже своим домом ради такого же внимания", - приводятся слова Абдулвагапов в посте Instagram-паблика chp.grozny_95 от 29 октября.

В 2018 году Собчак в качестве кандидата в президенты России провела в Грозном одиночный пикет с требованием освободить главу чеченского отделения Правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева. После пикета несколько молодых людей потребовали от Собчак покинуть Грозный, выкрикивая оскорбления в ее адрес. Позднее Собчак предложила следствию отпустить Титиева на свободу под ее личное поручительство.

Читатели паблика поддержали Джабраила Абдулвагапова. "Гнать Собчак подальше", - написала medina_medina_mmm. "Поддерживаю каждое слово", - заявил abdulkarimovibragi.

"Мне очень стыдно, ведь тогда я была негативно настроена к такому отношению касаемо женщин", - написала milana____0595 в комментарии к другой публикации в паблике от 29 октября.

Примечание:

"ЕСПЧ не усмотрел признаков нарушения Бельгией прав уроженца Чечни по делу об экстрадиции в Россию", "Reuters: односельчане Мурдалова рассказали о его планах выехать в Германию", "Уроженцы Северного Кавказа включены в бельгийский список предполагаемых террористов".

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