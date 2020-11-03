Пользователи Сети поддержали Собчак в споре с Кадыровым и Хабибом

03 ноября 2020, 17:30

Известные спортсмены и главы регионов не должны провоцировать насилие агрессивными высказываниями, заявила Ксения Собчак в связи с публикациями Хабиба Нурмагомедова и Рамзана Кадырова. Пользователи Instagram поддержали позицию Собчак, назвав ее смелой.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 октября Ксения Собчак вступила в заочную полемику с Рамзаном Кадыровым о карикатурах на пророка Мухаммада и свободе слова. Она раскритиковала главу Чечни за слова о том, что "издевательское отношение к религии, насмешки над ней" - это не использование свободы слова, а покушение на ценности других людей, заявила она. 30 октября Собчак также укорила дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова за агрессивные высказывания о президенте Франции отметив, что его слова могут быть восприняты фанатами как призыв к насилию после того, как он пожелал Эмманюэлю Макрону унижения за оскорбление чувств мусульман.

16 октября в пригороде Парижа был обезглавлен учитель истории и географии Самюэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими. Им оказался гражданин России чеченского происхождения, имевший во Франции статус беженца. 21 октября на церемонии прощания с убитым Пати Эмманюэль Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур. Рамзан Кадыров обвинил Эмманюэля Макрона в распространении экстремистских идей, а муфтий Чечни Салах Межиев объявил президента Франции "террористом номер один".

Ксения Собчак после теракта в Вене на своей странице в Instagram повторно обратилась к Хабибу Нурмагомедову, упомянув его агрессивные высказывания о президенте Франции. "Вопрос к Хабибу и прочим, кто размещал призывы "обезобразить" лицо Макрона с подошвой на лице, кто писал мне и моей семье угрозы просто за высказанное мнение – вы разве этого хотели? Вы осознаете свою ответственность перед аудиторией? Спровоцировать экстремистов устроить кровавый террор оказалось очень легко. Разрушить, убить, изуродовать – вообще легче, чем родить, создать и украсить", – написала Собчак.

Эта публикация к 16.50 мск набрала 112 тысяч просмотров и 7773 комментариев. Часть пользователей поддержала Собчак.

"К сожалению, не все так называемые лидеры мнений осознают силу слова, которое может убить... реально", – написала etara_life.

"У терроризма нет религии. А вот когда руководители регионов РФ, стран и спортсмены провоцируют межрелигиозную рознь, это нужно наказывать на уровне государства", – считает ryzhovaelen.

"Хабиба надо судить за разжигание межнациональной розни. События, которые происходят в Европе, рано или поздно могут повториться и в Москве", – считает также stas_vokman.

Дискуссия комментаторов о заявлении Собчак в отношении Нурмагомедова также развернулась под публикацией об этом на странице издания Lenta.ru. "Вот так, единственная и та женщина, у кого духа хватило сказать и спросить у "великого" наследника", – отметил Валера Русанов.

"Да. Реально один человек в медийном пространстве не побоялся подобное сказать открыто, другие просто побоялись (осуждать никто не имеет права за это кстати, основания как все понимают есть), и это женщина", – поддержал его Александр Иванов.