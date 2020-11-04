Путин высказался о ситуации с карикатурами в духе Кадырова и Хабиба

04 ноября 2020, 20:11

Президент России вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым и бойцом Хабибом Нурмагомедовым осудил "провокаторов", оскорбляющих верующих под видом свободы слова. Предложение депутата Госдумы Гаджимурада Омарова присвоить Нурмагомедову звание Героя России встретило критику чемпионки Ирины Родниной и пользователей соцсети.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября Ксения Собчак укорила дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова за агрессивные высказывания о президенте Франции. Эти слова, написанные на странице в Instagram с 25 миллионами подписчиков, могут быть восприняты фанатами как призыв к насилию. указала она. Перед этим Собчак вступила в заочную полемику с Рамзаном Кадыровым, раскритиковав главу Чечни за "удивительно средневековое понимание «покушения на ценности»". Пользователи Instagram поддержали позицию Собчак в споре с Нурмагомедовым и Кадыровым, назвав ее смелой.

30 октября Хабиб Нурмагомедов разместил в Instagram фотографию президента Франции Эмманюэля Макрона с наложенным на нее отпечатком обуви. "Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман", - написал чемпион UFC в легком весе. Рамзан Кадыров заявил о несогласии с тем, что Макрон поддерживают публикации карикатур. "Оскорбительные почти для двух миллиардов мусульман мира действия он называет "свободой слова". <...> Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста. Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления", - написал глава Чечни на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Владимир Путин во время сегодняшней видеоконференции с представителями религиозных конфессий осудил позицию французских властей, как это сделали ранее Кадыров и Нурмагомедов, и связал публикацию карикатур на пророка Мухаммада с последующими терактами. "Ситуация в ряде стран, мы видим это, сложная, и видим, к чему приводят действия разного рода провокаторов, тех, кто, прикрываясь свободой слова, оскорбляет чувства верующих, и тех, кто использует это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость", - заявил Путин, повторив посыл Хабиба Нурмагомедова.

Он подчеркнул, что в России принят закон об оскорблении чувств верующих. Путин согласился с идеей призвать другие страны принять такой же закон. "Предложение хорошее, я не пониманю, кто может быть против того, чтобы запретить оскорбление чувств верующих в любой форме", - процитировал президента ТАСС. Владимир Путин также напомнил о закреплении в российской конституции такого понятия, как "защита традиционных ценностей".

16 октября в пригороде Парижа был обезглавлен учитель истории и географии Самюэль Пати, который перед этим на уроке демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими. Им оказался гражданин России чеченского происхождения, имевший во Франции статус беженца. 21 октября на церемонии прощания с убитым Пати Эмманюэль Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур. Рамзан Кадыров обвинил Эмманюэля Макрона в распространении экстремистских идей, а муфтий Чечни Салах Межиев объявил президента Франции "террористом номер один".

Роднина выступила против инициативы Омарова

Депутат Госдумы из Дагестана Гаджимурад Омаров предложил Владимиру Путину присвоить Хабибу Нурмагомедову звание Героя Российской Федерации.

"Хабиб в своем еще молодом возрасте уже вписал свое имя в историю страны, причем не только своими спортивными достижениями. В наше непростое время, когда уровень нравственности среди молодежи стремительно падает, он своим примером показывает, что любой мальчишка, если будет усердно заниматься и тренироваться, может достичь невероятных высот. Кроме того, его отношение к семье и семейным ценностям заслуживает глубокого уважения и почитания. Считаю, что такие ребята, как Хабиб, являются достойным примером для подражания подрастающего поколения, ведь у каждого поколения должны быть свои кумиры!" - говорится в публикации на странице Омарова в Facebook.

Публикация сопровождается фотографией заявления Путину, датированным 2 ноября. К 20.10 мск 4 ноября публикация Омарова в Facebook собрала 119 отметок пользователей и 84 комментария.

Хабиб известен как истовый мусульманин, который регулярно совершает с братом паломничество в Мекку и строго соблюдает все основные заповеди Корана, не проводил бои во время поста Рамадан. В 2018 году Нурмагомедов использовал свой авторитет, чтобы добиться отмены в Махачкале целого ряда концертов тех исполнителей, которых, по мнению бойца, не следует слушать мусульманам, говорится в биографической справке о Нурмагомедове, подготовленной "Кавказским узлом".

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина выступила против награждения Хабиба Нурмагомедова. "У нас, извините, чемпионов много, Героев России немного. Я считаю, что это, наверное, не награда для спортсменов. Для кого? Для людей, которые совершают какой-то подвиг. Он профессиональный спортсмен, показал свою работу. Это работа, как у любого спортсмена-профессионала. <...> Но ничего героического в его действиях не увидела", — процитировал сегодня Роднину "Спорт-экспресс".

Пользователи Facebook сочли Хабиба недостойным звания Героя России

Многие читатели страницы Омарова выступили категорически против инициативы о награждении Хабиба, в том числе по причине его высказываний в адрес Макрона. "Судя по последним заявлениям, в том числе в Instagram, с явным призывом к насилию <...>, он может являться примером? Для кого?", - написал сегодня Евгений Чижиков.

Andro Ivanov пристыдил Гаджимурада Омарова. "Как вам не стыдно? Героем был офицер полиции Магомед Нурбагандов, а не тот, кто поддерживает убийц, отрезающих головы невинным людям. А за проявленные успехи в спорте Хабиб получил достаточно наград", - заявил он сегодня.

10 июля 2016 года в лесу рядом с дагестанским селом Сергокала были расстреляны двое молодых людей, одним из убитых оказался офицер полиции Магомед Нурбагандов. В телефоне убитого позднее боевика была найдена видеозапись последних минут жизни Магомеда Нурбагандова, на которой он отказался призвать коллег прекратить правоохранительную деятельность и обратился к ним со словами: "Работайте, братья!". 21 сентября 2016 года Владимир Путин подписал указ о присвоении дагестанскому полицейскому звания Героя России посмертно.

Награждение негативно отразится на репутации Нурмагомедова, указали некоторые комментаторы. "Это испортит все, что ради своих побед преодолел Хабиб, госнаграда пусть останется для других категорий. Лично мне кажется, это <...> некрасиво", - высказался Гаджи Гаджиев.

"Рамзан [Кадыров] - академик, а Хабиб - герой", - сыронизировал Mak Aixada Kassim. "Не делайте ему медвежью услугу. Среди «героев» россии ему будет не по себе", - указал Marat Guseynov.

Также Рамзан Кадыров имеет звания почетного академика Академии наук Чеченской Республики, а также множество других званий и наград, в том числе звание Героя России, присвоенное ему в 2004 году, говорится в биографической справке о Кадырове, подготовленной "Кавказским узлом".

Достижения Нурмагомедова не соответствуют званию Героя России, заявил ряд пользователей соцсети. "Это уже слишком! Какой героический поступок он совершил?Да, победа, но это спортивная победа. Честь и хвала за мастерство и спортивное мужество", - прокомментировал инициативу Омарова Сергей Ник. Алфёров. "Можно присвоить звание заслуженного мастера спорта или наградить орденом за заслуги перед отечеством", - предложил альтернативу Иса Зулпакаров.

Сразу несколько комментаторов указали, что Нурмагомедов не выступал под российским флагом. "Героя России за тупой мордобой? Человеку, который ни разу в жизни не вышел с флагом РФ?", - возмутился Иван Капелькин. "Человеку, не считающему нужным выступать под флагом России, достаточно будет звания регионального, дагестанского", - написал Denis Petrov.

"За свои победы он получил деньги, и немало. А вы предлагаете еще ему дать героя. А к званию героя <...> полагается ежемесячная доплата неслабая. И все это за наш счет. И это вдобавок к миллионам силовиков, чиновников и депутатов, которых мы вынуждены кормить", - высказал недовольство Насрулла Шейдаев.

"Наши уважаемые депутаты только там. где слава и успех, а там, где требуется реальная поддержка - Вас не видно <...> Я уверен, что Путин обязательно воздаст должное Хабибу без участия наших депутатов. Гаджимурад Омаров, Вы не реагируете, когда Вашим достойнейшим землякам действительно необходим надежный тыл и поддержка", - раскритиковал Омарова Роберт Литовский. "Таких депутатов в Госдуме быть не должно. У них отсутствует чувство меры, но присутствует чувство вседозволенности", - заявил Руслан Кристаллович.

"Хабиб свое и так получил, во всех отношениях. Напишите по поводу братьев Гасангусейновых, будете выглядеть достойнее! Испанский стыд испытала за вас!" - написала депутату Патимат Шамхалова. "А может быть, лучше дать героя отцу братьев Гасангусейновых, который продолжает борьбу за честь сыновей и доброе имя? Который имеет достоинство", - предложил, в свою очередь. Леонид Бабаев.

Отец убитых братьев-пастухов Муртазали Гасангусейнов неоднократно проводил в Махачкале пикеты с требованием уволить и привлечь к уголовной ответственности силовика, который на момент убийства занимал должность начальника отдела полиции и отчитался тогда об убийстве двух боевиков. 17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время операции силовиков в Шамильском районе Дагестана, говорится в статье "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане".

Отметим, что в 2018 году с Нурмагомедовым встретился Владимир Путин, поздравивший его с победой над Конором Макгрегором. После этого пользователи соцсетей упрекнули дагестанского бойца, что он не поднял важные вопросы, в том числе о расследовании убийства братьев-пастухов Гасангусейновых. В том же году стало известно, что глава Дагестана Владимир Васильев рассматривает возможность назначить Нурмагомедова своим помощником, причем подписчики бойца отнеслись к такой перспективе положительно. Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты предположили, что Нурмагомедов готовит себе карьеру после ухода из большого спорта.