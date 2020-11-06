Слова Путина о ситуации во Франции не стали козырем Кадырова

06 ноября 2020, 12:56

Выступление президента России, который вслед за Рамзаном Кадыровым осудил тех, кто во Франции оскорбляет чувства верующих под видом свободы слова, не увеличит авторитет главы Чечни ни среди российских мусульман, ни в арабских государствах, предположили опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

Как сообщал "Кавказский узел",4 ноября Президент России вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым и бойцом Хабибом Нурмагомедовым осудил "провокаторов", оскорбляющих верующих под видом свободы слова. Предложение депутата Госдумы Гаджимурада Омарова присвоить Нурмагомедову звание Героя России встретило критику чемпионки Ирины Родниной и пользователей соцсети.

30 октября Хабиб Нурмагомедов разместил в Instagram фотографию президента Франции Эмманюэля Макрона с наложенным на нее отпечатком обуви. "Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман", - написал чемпион UFC в легком весе. Рамзан Кадыров заявил о несогласии с тем, что Макрон поддерживает публикации карикатур. "Оскорбительные почти для двух миллиардов мусульман мира действия он называет "свободой слова". <...> Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста. Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления", - написал глава Чечни на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Выступление Путина на видеоконференции с представителями религиозных конфессий не может поднять рейтинг Кадырова «до таких высот, чтобы российские мусульмане признали его как неформального лидера», считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко. По его мнению, попытки Кадырова воспользоваться ситуацией во Франции для укрепления своего авторитета среди арабских государств, закончились проигрышем.

«Кадыров неоднократно делал попытки, и чтобы заявить о себе как об авторитетном политике среди арабских государств. Осенью 2017 года Кадыров начал проводить собственную внешнюю политику, публично вступившись за притесняемых в Бирме мусульман-рохинджа, вопреки позиции МИД РФ», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» политолог.

По его словам, был митинг у посольства Мьянмы на Большой Никитской, собралась толпа, которая выкрикивала «Аллаху Акбар» и «буддисты-террористы». «Отправной точкой был пост Кадырова в Instagram, который призывал заступиться за мусульман-рохинджа. Также как и во время французских событий Кадыров заявлял, что если даже «Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые совершают преступления, я против позиции России. У меня есть свое видение, своя позиция». Чтобы погасить назревающий международный конфликт, пришлось вмешаться министру иностранных дел Сергею Лаврову. Теперь вот события во Франции заставили Кадырова вновь заявить о себе как о защитнике мусульманских ценностей», - уверен Малашенко.

В сентябре 2017 года Рамзан Кадыров пригрозил выступить против России, если власти страны займут сторону организаторов преследования мусульман в Мьянме, где произошли столкновения между буддистами и мусульманами - представителями народа рохинджа. В Грозном прошел митинг в поддержку мусульман Мьянмы, на который, по данным МВД Чечни, пришли 1,1 миллиона человек. Однако спустя несколько дней после этого митинга глава Чечни заявил о том, что "никакой надобности в митингах в настоящее время нет", и призвал мусульман России "не поддаваться чьей-то агитации и не дать использовать себя в чьих-то интересах". В своем сообщении Кадыров также добавил, что "теперь рохинджа необходима гуманитарная помощь, а не акции солидарности".

Он считает, что выступление Путина совсем не укрепило позиции и Кадырова, «потому что выпады против президента Макрона - они раздражают Москву».

"Сейчас отношения между Россией и Францией более-менее нормальные, есть какие-то взаимовыгодные договорённости. И позиционировать себя, как пехотинец Путина, это все равно, что подставить руководство России. Дмитрий Песков в своем заявление подчеркнул, что главы субъектов не занимаются внешней политикой, а по этому вопросу надо ориентироваться на линию главы государства. Так что, я думаю, Рамзан в данной ситуации оказался в проигрыше», - заявил Малашенко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что только президент может определять внешнюю политику, у глав регионов таких полномочий нет. Жириновский также высказался по этому поводу, он считает, что главы регионов не должны высказываться по международным вопросам, "все они должны заниматься хозяйственными и экономическими делами". "Надо, чтобы не было никаких комментариев в поддержку террористических действий...", - заявил также Жириновский.

Он отметил, что представители муфтиятов высказались на происходящее во Франции сдержанно и лаконично.

«Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин и муфтий Татарстана Камиль Самигуллин - они выступили сразу же, как в соцсетях появились резкие высказывания в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. Их выступления были сдержанны и лаконичны. По их словам, «нельзя совершать преступления, прикрываясь религиозностью, ислам исповедуется исключительно как религия мира, добра и милосердия, а преступник, какими бы лозунгами он ни прикрывался, не имеет религии», - заявили муфтии», - заключил Малашенко.

16 октября в пригороде Парижа был обезглавлен учитель истории и географии Самюэль Пати, который перед этим на уроке демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими. Им оказался гражданин России чеченского происхождения, имевший во Франции статус беженца. 21 октября на церемонии прощания с убитым Пати президент Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур. Рамзан Кадыров обвинил Эмманюэля Макрона в распространении экстремистских идей, а муфтий Чечни Салах Межиев объявил президента Франции "террористом номер один".

Выступление Путина не сказалось на имидже Рамзана Кадырова

Смысл выступления Путина об оскорблении чувств верующих был не в том, чтобы укрепить или наоборот ослабить позиции Кадырова, оно было адресовано вообще российскими мусульманам, высказал свое мнение старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

«Путин в очередной раз подтвердил курс на некий «консерватив»: что мы не будем оскорблять чувства верующих, что это недопустимо. Все это было сказано в адрес мусульманского сообщества, и это выступление было направлено на то, чтобы показать Западу, что мы также осуждаем убийство, но у нас есть свое мнение на эту тему, чтобы не усугублять отношения между мусульманами и христианами», – пояснил эксперт.

По его словам, выступление главы государства было сделано, чтобы «как-то сгладить довольно резкие высказывания в адрес президента Франции со стороны Кадырова и Нурмагомедова». «Нужно было сгладить радикализм в высказываниях многих пользователей соцсетей. К тому же сложившаяся ситуация подтвердила различие позиций между Чечней и остальными мусульманскими территориями. Потому что муфтии других регионов России ведут себя очень сдержанно», - сообщил Ярлыкапов, добавив, что «кадыровские выступления многими в Москве воспринимаются довольно нервно».

Ошибочно считать, что если Владимир Путин осудил позицию французских властей, то тем самым он укрепил позиции Кадырова, заявила президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем «Кавказ. Мир. Развитие» Саида Сиражудинова.

«Свою позицию в отношении демарша Кадырова в адрес президента Франции Кремль обозначил сразу. Мы все помним выступление по этому поводу пресс-секретаря Дмитрия Пескова. С другой стороны, я сомневаюсь, что Кадыров мог предпринять подобные шаги вразрез с официальным курсом. На видеоконференции с представителями религиозных конфессий президент сказал, что нельзя, прикрываясь свободой слова, оскорблять чувства верующих, потому что находятся такие личности, которые используют это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость. Это же самое, только в более резкой форме, излагали Кадыров и Нурмагомедов», - заявила Сиражудинова.

По ее словам, верующие мусульмане могут в соцсетях в своих постах требовать, чтобы Макрон извинился перед мусульманами за то, что он осуждает действия парня, совершившего убийство, что он, как президент Франции, должен закрыть журнал Charlie Hebdo. Но они, рассылая свои посты по всем соцсетям, прекрасно понимают, что Макрон не будет приносить извинения, и журнал он не закроет, добавила она.

По словам политолога, обсуждение карикатур на пророка Мухаммеда это очень болезненный вопрос. «Здесь нельзя не согласиться, что эта тема нашла отклик у всех мусульман. Однако не все мусульмане считают, что за это нужно убивать человека - это недопустимо», - сказала Сиражудинова.

Авторитет Кадырова в Чечне держится на страхе и подчинении

Кадыров уже не однажды предпринимал попытки заявить о себе, как о политике, считает старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Михаил Рощин. «Однако его визиты в страны Ближнего Востока особым успехом не увенчались, а носили скорее ознакомительно-познавательный характер. Много шума наделала его попытка облегчить судьбу мусульман-рохинджа, которых притесняют в Бирме. Создается впечатление, что он любит быть в центре внимания, неважно по какой причине - хорошей или плохой», - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» востоковед.

Он сомневается, что выступление Путина перед представителями религиозных конфессий как-то скажется на имидже Кадырова. «Его авторитет в республике держится на страхе и подчинении - это его устраивает. Он знает, что Кремль на его стороне, а мнение остальных его мало интересует. Справедливости ради заметим, что и сам Кадыров как личность мало кому интересна как в России, так и за ее пределами. Правда в связи с терактом, с оскорблениями в адрес президента Франции со стороны как самого Кадырова, так и со стороны его подчиненных из Франции собираются депортировать более 200 чеченцев. Не думаю, что этот факт добавит симпатий Кадырову со стороны чеченцев, которые живут во Франции и в других странах Европы», - считает Рощин.

В своем выступлении президент осудил позицию французских властей, однако не осудил высказывания главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который в отношении президента Франции Эммануэля Макрона сделал несколько заявлений, несоответствующих его рангу как регионального руководителя, заявила председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина.

«Исходя из сказанного на этой видеоконференции, можно сделать вывод, что в Чечне теперь можно делать все, что угодно, как это было давно, и как это есть сейчас. Кадыров как мантру повторяет, что Чечня - это часть России, хотя это уже никакая ни часть России, потому что там свои правила и свои законы», - считает правозащитница.

По ее словам, в Чечне растет поколение воспитанников Рамзана Кадырова, которые считают его своим кумиром. «Не все, но многие, считают его своим кумиром. Чеченцы, живущие в Европе, думают, что когда они вернутся, то все станут их соратниками и все изменится. Они ошибаются. Среди воспитанников Кадырова есть, конечно, разумные люди, которые не поддаются этому зомбированию, но они живут в страхе», - уверена Ганнушкина.

«Среди моих студентов были чеченцы, - вспоминает Ганнушкина. – Это были воспитанные, скромные ребята. Они очень уважительно относились к девочкам, особенно заботились о своих земляках - как о вайнашках, так и о русских. Во время одной из поездок в Грозный я познакомилась с врачами и была поражена профессионализму грозненских медиков. Среди моих знакомых и друзей много чеченцев – образованных, интеллигентных. Среди чеченцев всегда ценили образованных, грамотных людей. На фоне этих интеллигентных людей, которых я знаю, Кадыров - и он себя позиционирует главным чеченцем в мире. И это чудовищно», - заключила Ганнушкина.

Отметим, что директор телекомпании "Грозный" Чингиз Ахмадов включился в поддержанную Путиным кампанию и осудил позицию эмигрантов из Чечни в связи с публикацией во Франции карикатур на пророка Мухаммада. Жителям Северного Кавказа следует протестовать против героизации российских полководцев Кавказской войны, а не против политики президента другой страны, заявил раскритикованный Ахмадовым блогер Муса Ломаев.

Напомним, что 30 октября Ксения Собчак укорила дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова за агрессивные высказывания о президенте Франции. Эти слова, написанные на странице в Instagram с 25 миллионами подписчиков, могут быть восприняты фанатами как призыв к насилию. указала она. Перед этим Собчак вступила в заочную полемику с Рамзаном Кадыровым, раскритиковав главу Чечни за "удивительно средневековое понимание «покушения на ценности»". Пользователи Instagram поддержали позицию Собчак в споре с Нурмагомедовым и Кадыровым, назвав ее смелой.