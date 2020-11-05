Ахмадов подключился к кампании властей Чечни против Макрона

05 ноября 2020, 16:16

Директор телекомпании "Грозный" Чингиз Ахмадов включился в поддержанную Путиным кампанию и осудил позицию эмигрантов из Чечни в связи с публикацией во Франции карикатур на пророка Мухаммада. Жителям Северного Кавказа следует протестовать против героизации российских полководцев Кавказской войны, а не против политики президента другой страны, заявил раскритикованный Ахмадовым блогер Муса Ломаев.

Как писал "Кавказский узел", решение президента Франции организовать в стране "просвещенный ислам" и его отказ осудить карикатуры на пророка Мухаммада вызвали резкую критику руководства Чечни. Рамзан Кадыров обвинил Эммануэля Макрона в разжигании экстремистских идей, а муфтий Чечни Салах Межиев объявил президента Франции "террористом номер один". Ксения Собчак после возражения Кадырову получила угрозы физической расправой, а помощник чеченского министра по делам молодежи Джабраил Абдулвагапов заявил, что Собчак заслуженно подверглась оскорблениям в Грозном в 2018 году, раз согласна с Макроном. Абдулвагапова поддержали читатели чеченских Instagram-пабликов.

К кампании против Макрона подключились и дагестанские спортсмены. Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов разместил в Instagram фотографию президента Франции Эмманюэля Макрона с наложенным на нее отпечатком обуви и призвал Аллаха покарать тех, кто "под лозунгом свободы слова оскорбляет чувства более полутора миллиарда верующих мусульман". Известный российский боец ММА Магомед Исмаилов, который начинал спортивную карьеру в Дагестане, а сейчас выступает в Absolute Championship Akhmat, раскритиковал как Эмманюэля Макрона, так и Ксению Собчак. Он, в частности, заявил, что президент Франции — исламофоб и намеренно задевает чувства верующих.

Директор государственной телекомпании "Грозный" Чингиз Ахмадов обвинил проживающих в Европе эмигрантов из Чечни в том, что они не выступили против политики президента Франции, не организовали протестных акций. "Часть вступилась за французские власти, пытаясь не прямо, но косвенно оправдать их. Часть вообще промолчала <...>. Никто не вступился за чеченцев Европы, кроме руководства Чеченской Республики и наших правозащитников", - написал Ахмадов 4 ноября на своей странице в Instagram.

В частности, блогер Муса Ломаев осудил тех, кто проклинает Макрона, заявил Ахмадов. В подтверждение своих слов он привел отрывок из видео с Ломаевым, где тот рассказывает, как жители Чечни и чеченцы в эмиграции демонстративно топчут портреты президента Франции. Каких-либо оценок этому Ломаев в данном отрывке не дает.

22 сентября Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить эмигрировавшему в Финляндию блогеру Мусе Ломаеву 50,5 тысячи евро за пытки, которым он подвергся в Чечне в 2004 году. Незадолго до решения суда, 10 сентября, в Финляндии был задержан подозреваемый в подготовке покушения на Ломаева. Бывшая жена Ломаева в том же месяце записала видеообращение с оскорблениями в его адрес, опрошенные "Кавказским узлом" аналитики сочли это продолжением практики публичных порицаний как метода воздействия на инакомыслящих через родню в Чечне.

К 16.16 мск 5 ноября публикация Ахмадова собрала 10,8 тысячи просмотров и 748 комментариев. У Ахмадова 128 тысяч подписчиков в Instagram.

Авторы комментариев поддержали директора ЧГРТК "Грозный". "Хотелось бы уже отдохнуть от всех этих заморских "героев" и "спасителей чеченского народа", - написал about_you_____. "Они, получается, за Макрона и его убеждения, раз не идут против него", - заключил aslan_chr01.

Пользовательница соцсети ayshat993 раскритиковала Ломаева. "И как после этого он будет называться мусульманином?!" - написала она.

Владимир Путин 4 ноября осудил позицию французских властей, как это сделали ранее Кадыров и Нурмагомедов, и связал публикацию карикатур на пророка Мухаммада с последующими терактами. Повторив посыл Хабиба Нурмагомедова, президент осудил "провокаторов", которые, "прикрываясь свободой слова", оскорбляют чувства верующих. Владимир Путин также напомнил о закреплении в российской Конституции такого понятия, как "защита традиционных ценностей", о которых говорил и Рамзан Кадыров.

В полной версии ролика Мусы Ломаева, опубликованной 4 ноября на его YouYube-канале, блогер подчеркивает, что не защищает Макрона. "Люди, проживающие в Чечне, и какая-то часть, проживающая в Европе, тиражируют фотографии с изображением Макрона, топчут и говорят, что он враг ислама. <...> Я его не защищаю. Для меня Макрон - это человек, который поддерживает свою национальную политику, является президентом огромной страны", - сказал Ломаев.

Блогер указал на непоследовательность властей Чечни и тех жителей Северного Кавказа, которые выразили протест против политики Макрона. По его мнению, гораздо большее возмущение должны вызывать портреты российских полководцев времен Кавказской войны в школах.

Муса Ломаев обратился к тем, кто топчет портреты президента Франции, с провокационным вопросом. "Скажите, сколько чеченцев, ингушей, сколько мусульман убил Макрон? Сколько сел сжег Макрон в Чечне и Ингушетии? <...> А портрет одного только [генерала] Ермолова оскорбляет весь чеченский народ", - заявил Ломаев.

Кавказская война - вооруженный конфликт, продолжавшийся до конца XIX столетия, породил многие проблемы и конфликты, отголоски которых все еще слышны и в начале XXI века. Отношение к военачальникам Российской империи на Северном Кавказе сложилось неоднозначное: личная храбрость, полководческие таланты не могут затенить ужасов, творимых ими вполне сознательно с местным населением, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Как российские генералы ломали Кавказский хребет".

"Макрон по сравнению с Ермоловым просто ребенок", - написал в комментарии к ролику Ломаева NAHCHO NOH. "Доводы разумные, тут не поспоришь. Чечня сейчас, как королевство кривых зеркал, все наоборот: врагов прославляют, героев принижают", - считает Василий Долгтрев.

К 16.16 мск ролик Ломаева собрал 2754 просмотра, 201 "лайк" и 144 комментария. У канала Ломаева 8,98 тысячи подписчиков.

В январе 2015 года на офис редакции Charlie Hebdo было совершено нападение, во время которого были убиты 12 человек. Во многих странах прошли акции памяти погибших, но в Грозном, напротив, провели акцию "Мы любим Мухаммада". Власти Чечни заявили, что в митинге приняли участие более миллиона человек при населении республики 1,3 миллиона. В сентябре 2020 года журнал переиздал карикатуры на пророка Мухаммада, после чего Салах Межиев проклял редакцию Charlie Hebdo.