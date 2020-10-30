Собчак укорила Нурмагомедова за агрессивные высказывания о президенте Франции

30 октября 2020, 20:20

Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов пожелал президенту Франции унижения за оскорбление чувств мусульман. Эти слова могут быть восприняты фанатами как призыв к насилию, указала бойцу Ксения Собчак.

"Кавказский узел" писал, что 27 октября Ксения Собчак вступила в заочную полемику с Рамзаном Кадыровым о карикатурах на пророка Мухаммада и свободе слова, укорив главу Чечни за "удивительно средневековое понимание «покушения на ценности»". Французского президента Эмманюэля Макрона, с которым полемизировал Кадыров, Собчак назвала своим героем. После этого Собчак и ее команда получили угрозы физической расправой. Помощник чеченского министра по делам молодежи Джабраил Абдулвагапов, в свою очередь, заявил, что Собчак заслуженно подверглась оскорблениям в Грозном в 2018 году, раз согласна с Макроном. Абдулвагапова поддержали читатели чеченских Instagram-пабликов.

16 октября в пригороде Парижа был обезглавлен учитель истории и географии Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими. Им оказался гражданин России чеченского происхождения, имевший во Франции статус беженца. 21 октября на церемонии прощания с убитым Пати Эмманюэль Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур. Рамзан Кадыров обвинил Эмманюэля Макрона в разжигании экстремистских идей, а муфтий Чечни Салах Межиев объявил президента Франции "террористом номер один".

Хабиб попросил Аллаха обезобразить лицо Макрона

Уроженец Дагестана, боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов высказался сегодня об Эмманюэле Макроне в согласии с позицией главы Чечни.

"Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни и в следующей. Аллах скор в расчете, и вы это увидите", - написал чемпион UFC в легком весе на своей странице в Instagram.

Публикация сопровождается фотографией президента Франции Эмманюэля Макрона с наложенным на нее отпечатком обуви.

Хабиб известен как истовый мусульманин, который регулярно совершает с братом паломничество в Мекку и строго соблюдает все основные заповеди Корана, не проводил бои во время поста Рамадан. В 2018 году Нурмагомедов использовал свой авторитет, чтобы добиться отмены в Махачкале целого ряда концертов тех исполнителей, которых, по мнению бойца, не следует слушать мусульманам, говорится в биографической справке о Нурмагомедове, подготовленной "Кавказским узлом".

Ксения Собчак в комментариях на странице Нурмагомедова раскритиковала его за эти слова. "Хабиб! Вы герой для многих подростков в России, многие берут с вас пример! <...> Я уважаю вашу религиозность <...> Но не считаете ли вы, что ваши слова могут быть трактованы миллионами мусульман как призыв к насилию над Макроном? А ведь он никогда не выступал против мусульман, он выступал против исламского радикализма и террористов, которые совершили убийство - а это страшный грех в Коране, разве нет? Неужели нельзя в другой, более дружелюбной, неагрессивной форме высказывать свои мнения и суждения?" - написала она.

Возражения Нурмагомедову Собчак высказала и в своем Telegram-канале "Кровавая барыня". "Человек, который является кумиром для многих людей, в том числе, детей, высказывает свои мысли вот таким способом. Грустно. А ведь кто -то может счесть это сигналом к покушению и насилию. Готов Хабиб нести за это ответственность?(" - говорится в публикации.

Пользователи Instagram раскритиковали Хабиба с позиций ислама

Многие читатели страницы Хабиба Нурмагомедова также осудили публикацию, в том числе с позиций ислама. "И где ислам в твоем тексте? Настоящий мусульманин сказал бы: да очистит Аллах души грешных и наставит на путь истинный!" - заявил radj.pinkhasov. "Такими постами только разжигаешь религиозную ненависть к другим верам, оставь эти мысли при себе", - обратился к Хабибу maksim.fors1.

"Такие публичные негативные высказывания неизбежно влекут за собой последствия. Кто-то воодушевится этим и опять кому-нибудь голову отрежет. А Аллаху это нужно? Задумайтесь, мусульмане. Вера в Бога не должна сопровождаться какой бы то ни было агрессией, даже в ответ на агрессию и несправедливость", - подчеркнул pavelkvitsinsky.

"Хабиб, я думал, ты справедливее и умнее", - посетовал wildlifeconservationist. "Хабиб, ты, как и многие твои единоверцы, к сожалению, так и остались в средневековье. Когда же вы поймете разницу между оскорблением и убийством?" - раскритиковал Нурмагомедова insenergyds. "Хабиб, почему Вы, один из известнейших людей в мире, <...> не написали осуждающий пост, когда студент обезглавил преподавателя? Или считаете его тоже героем?" - спросил пользователь соцсети aammush_.

Многие другие читатели паблика, напротив, поддержали Хабиба. "Я лично ждал от тебя этого поста", - написал hanlar_azizov. "Насмешки над религией - это значит свобода слова, оскорбление черного или ЛГБТ - это значит расизм и ущемление прав человека! Двойные стандарты!" - возмутилась adilya.iu.

Аккаунт Нурмагомедова — самый популярный в российском сегменте Instagram, на него подписаны 25,1 миллиона человек. Публикация о Макроне к 20.20 мск 30 октября собрала 2,3 миллиона "лайков" и 150 тысяч комментариев.

Боец Исмаилов показательно оскорбил Собчак за ее мнение

Известный российский боец ММА Магомед Исмаилов, который начинал спортивную карьеру в Дагестане, а сейчас выступает в Absolute Championship Akhmat, раскритиковал как Эмманюэля Макрона, так и Ксению Собчак. "Президент Франции — исламофоб. По этой причине он пытается задеть и оскорбить чувства верующих", - заявил боец на YouTube-канале "Лысый хищник".

Ксению Собчак он, пародируя ее понимание свободы слова, назвал "грязным тупым животным". "Оскорбления не являются свободой слова. Вот я сейчас подойду на улице к человеку, который любит свою мать, своих детей, и начну оскорблять: «Твоя мать — тварь! Твои дети — твари!» Если он разобьет мне лицо, это же будет ожидаемо, правильно? Я ведь его провоцировал, это не свобода слова была. Давайте не будем путать вседозволенность со свободой слова", - пояснил Магомед Исмаилов.

Видео Исмаилова с 28 октября по 20.20 мск 30 октября собрало на его YouTube-канале 64,5 тысячи просмотров и 1537 комментариев. Публикация этого же видео на странице Исмаилова в Instagram, где у него 1,5 миллиона подписчиков, собрала миллион просмотров и 14,9 тысячи комментариев.

Ранее, в ноябре 2019 года, Магомед Исмаилов высказался в поддержку редактора отдела "Религия" дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, признанного Правозащитным центром "Мемориал" политзаключенным.