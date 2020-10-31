Юристы посоветовали Собчак сообщить в полицию об угрозах после спора с Кадыровым

31 октября 2020, 00:32

Сообщения, полученные Ксенией Собчак после заочного спора с Рамзаном Кадыровым о карикатурах на пророка Мухаммада, являются основанием для уголовного дела об угрозе убийством, указали "Кавказскому узлу" московские адвокаты.

"Кавказский узел" сообщал, что 27 октября Ксения Собчак вступила в заочную полемику с Рамзаном Кадыровым о свободе слова, укорив главу Чечни за "удивительно средневековое понимание «покушения на ценности»". Французского президента Эмманюэля Макрона, с которым полемизировал Кадыров, Собчак назвала своим героем. После этого Собчак и ее команда получили угрозы. Ксению Собчак постигнет участь Самюэля Пати, если она не удалит публикации о карикатурах на пророка Мухаммада, написал автор одного из таких сообщений.

16 октября в пригороде Парижа был обезглавлен учитель истории и географии Самюэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими. Им оказался гражданин России чеченского происхождения, имевший во Франции статус беженца. 21 октября на церемонии прощания с убитым Пати Эмманюэль Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур. Рамзан Кадыров обвинил Эмманюэля Макрона в распространении экстремистских идей, а муфтий Чечни Салах Межиев объявил президента Франции "террористом номер один".

Московский адвокат Евгений Черноусов считает, что Ксении Собчак следует подать заявление в полицию. "Очевидно, что человек делает угрозы в порыве гнева. Однако судя по выражениям, угрозы реальны и могут быть квалифицированы как угроза убийством - статья 119 УК РФ. По факту угроз Собчак должна сделать принт-скрин угроз, обязательно заверить его нотариально, а затем подать заявление в правоохранительные органы. Полиция должна будет провести проверку, вычислить нарушителей, допросить их, понять, в связи с чем поступили угрозы, и привлечь их к ответственности. Нотариус должен фигурировать в деле в связи с тем, что SMS могут быть удалены. Это делается для доказательства вины", - пояснил Черноусов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, в таких случаях важен и общественный резонанс. То же самое надо делать любому другому человеку.

Другой московский адвокат, попросивший не называть его имени, согласен, что высказывания авторов SMS могут быть квалифицированы как угроза убийством. "Формально по закону любая угроза требует возбуждения уголовного дела. Вся эта история действительно может плохо кончится", - сказал юрист.

Отметим, что слова Собчак вызвали негативную реакцию в Чечне и Дагестане. Помощник чеченского министра по делам молодежи Джабраил Абдулвагапов назвал заслуженными оскорбления, которым Собчак подверглась в Грозном в 2018 году, раз она согласна с Макроном. Абдулвагапова поддержали читатели чеченских Instagram-пабликов.

Известный российский боец ММА Магомед Исмаилов, который начинал спортивную карьеру в Дагестане, посвятил Ксении Собчак видео на своем YouTube-канале. Пародируя ее понимание свободы слова, он назвал Собчак "грязным тупым животным" и призвал не путать со свободой слова вседозволенность.

Против Макрона высказался и уроженец Дагестана, боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов. "Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман", - написал он. Эти слова могут быть восприняты фанатами как призыв к насилию, указала бойцу Ксения Собчак.