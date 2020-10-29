Нападение на участников акции в поддержку Нагорного Карабаха. Франция, 28 октября 2020 года. Кадр видео YouTube-канала "Sputnik Армения" https://www.youtube.com/watch?v=A0U2E-MelG0

29 октября 2020, 03:15

Французские врачи оценили состояние пострадавшего на акции в поддержку Карабаха

Участник акции в поддержку Нагорного Карабаха, пострадавший от удара молотком во Франции, находится в тяжелом состоянии.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 28 октября несколько человек напали на колонну протестующих, призвавших власти Франции признать независимость Нагорного Карабаха. Один из активистов получил травму головы.

Аналогичная акция протеста прошла 16 октября перед офисом ООН в Ереване, ее участники раскритиковали международную организацию за пассивность в урегулировании карабахского конфликта и обвинили ее в игнорировании применения запрещенных видов оружия и военную поддержку Азербайджана со стороны Турции. На аналогичной акции в Ереване, состоявшейся 19 октября, протестующие предложили сотрудникам ООН лично зафиксировать обстрелы сел и городов Нагорного Карабаха. 22 октября женщины, временно переехавшие в Ереван из Нагорного Карабаха, собрались у здания посольства США и потребовали от этой страны ввести санкции против Турции.

Пострадавший во Франции армянин находится в тяжелом состоянии, пишет 28 октября aysor.am.

Участники акции протеста забрали у нападавшего молоток, которым, как они считают, был нанесен удар по голове пострадавшему, и собираются передать его полиции. "Пусть Макрон увидит, что здесь происходит. Сегодня они нападают на наших детей, а завтра будут делать то же самое с другими народами", - цитирует издание слова одного из участников акции.

4 октября власти Армении обвинили Турцию в причастности к обстрелам населенных пунктов в Нагорном Карабахе и попросили Европейский суд по правам человека отреагировать на это. Эта страна отрицает прямое участие в вооруженном конфликте, но открыто поддерживает Азербайджан. Президент Турции Тайип Эрдоган 14 октября заявил, что Минская группа ОБСЕ должна завершить переговоры по Нагорному Карабаху и "вернуть территории" Азербайджану.

Полномасштабные боевые действия начались в зоне карабахского конфликта 27 сентября. В Армении, Азербайджане и Нагорном Карабахе введено военное положение, указано в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?", а также в хронике боевых действий.

Примечание:

"Минобороны Азербайджана заявило об отражении атаки на Губадлинском направлении", "Азербайджан объявил о восстановлении контроля над 13 селами в зоне конфликта", "Юристы указали на признаки военного преступления в обезглавливании армянского солдата".

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