Жители Батуми пожаловались на нехватку мест в больницах

23 октября 2020, 07:59

Жители Батуми не могут попасть на лечение в больницы из-за большого числа пациентов с коронавирусом, рассказали горожане. В республиканской больнице наблюдается нехватка мест, подтвердил главврач учреждения.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Грузии ограничились усилением профилактики на фоне роста числа заражений коронавирусом и изменили правила карантина. Вернувшиеся из зарубежья граждане Грузии, которые имеют результаты тестов на коронавирус, не помещаются больше на карантин, им достаточно самоизолироваться. Из-за роста числа зараженных COVID-19 27 стран Евросоюза приняли решение исключить Грузию из числа безопасных стран.

По данным на 23 октября в Грузии общее число инфицированных с начала пандемии достигло 22 803. 178 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли, следует из данных правительственного сайта StopCov.ge. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Перегруженность больниц для пациентов с коронавирусом очень высокая, рассказала жительница Батуми Мзия Кеделидзе. "Мы уже часто наблюдаем, как кто-то из знакомых или родственников не может попасть в больницу даже при наличии симптомов, потому что больницы переполнены. Но врачей мы понимаем – мы знаем, что они работают сверх нормы и валятся с ног", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Об этом же рассказал житель Батуми Нико Рухадзе: "Из моих знакомых никто не заболел, слава богу. Но по разговорам в городе, уже много раз слышал, что или "скорая" поздно приезжает, или в больнице мест нет".

В республиканской больнице Батуми, которая перепрофилирована для работы с пациентами с COVID-19, подтвердили нехватку мест. "Действительно, наша больница перегружена. Каждый день выписываем по 20 человек и еще столько же поступает", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" директор больницы Георгий Кикабидзе.

Врачи держат свободными в госпитале около четырех коек на случай поступления тяжелобольных, отметил он. "Эти места мы держим на самый крайний случай, если не дай бог попадет человек не просто с симптомами, а в критическом состоянии", – отметил врач.

По данным Минздрава Грузии наибольшее число заражений фиксируется в Тбилиси, на втором месте – Аджария, на третьем – Имерети. В Аджарии от коронавируса с 20 по 22 октября скончались пять человек. Из них трое в республиканской больнице. Двое скончавшихся – мужчины, одному из которых около 40 лет, а другому – 81 год. И одна женщина 49 лет.

Также в медцентре Кобулети умер 60-летний мужчина, и еще 66-летняя женщина – в клинике "Медина".

Несмотря на пять летальных случаев за два дня, Георгий Кикабидзе заявил, что оснований для паники нет. "К сожалению, эти случаи были предсказуемы – здоровье троих наших пациентов было критическим. У 40-летнего мужчины была почечная и печеночная недостаточность, перенесенный гепатит С, оксигенация крови составляла 24 процента. У женщины был сахарный диабет и диализ, а у 81-летнего пациента – перенесенный инсульт", – пояснил он.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".