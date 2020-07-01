Открытие Грузии для иностранных туристов отложено до августа

01 июля 2020, 23:58

Власти Грузии отложили анонсированное открытие регулярного международного авиасообщения как минимум на месяц. Иностранные туристы смогут посетить Грузию не раньше августа.

Как сообщал "Кавказский узел", границы Грузии закрыты для иностранцев с 18 марта. Власти страны еще в мае анонсировали открытие границ для иностранных туристов с 1 июля, но предприниматели поставили под сомнение успешность туристического сезона в Грузии из-за низкого потока туристов. Владельцы хостелов заявили, что требования Минздрава к работе гостиниц в условиях пандемии коронавируса обременительны, а работники ивент-индустрии 29 июня потребовали смягчить режим самоизоляции в стране.

Внутренний туризм в Грузии возобновился с 15 июня, с 22 июня в стране началось поэтапное открытие музеев. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Власти Грузии перенесли старт туристического сезона для иностранцев, продлив до 31 июля ограничение на регулярные международные авиарейсы. "Решение о возобновлении регулярного воздушного движения будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации в Грузии", - говорится в сообщении на сайте Агентства гражданской авиации Грузии.

Граждан Грузии и туристов, желающих посетить страну, ведомство призвало воздержаться от покупки авиабилетов, пока дата возобновления регулярных авиаперевозок не будет окончательно установлена и подтверждена официальными сообщениями.

Ранее предполагалось, что с 1 июля начнут работу два главных аэропорта— в Тбилиси и Кутаиси. До возобновления регулярных авиарейсов исключение сделано для иностранцев, в чьей семье есть граждане Грузии, находящиеся в стране, - они имеют возможность въехать в Грузию с целью воссоединения с семьей. О приеме туристов из первой пятерки стран, обеспечивающей более половины грузинского турпотока, речь пока не идет, отмечается в справочном материале "Кавказского узла" "Грузия спасает турсезон-2020". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Условия карантина в Грузии".

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава в конце июня объявила о возможном продлении ограничения на регулярные авиаперевозки. Министр отмечала, что Тбилиси ждет решения Евросоюза по вопросу открытия границ для третьих стран, где эпидемическая ситуация не вызывает опасений, чтобы ориентироваться на выводы европейских властей. "Мы больше всего хотим, чтобы регулярные полеты возобновились, но приоритетом остается здоровье людей", - цитировал слова министра "Голос Америки".

Евросоюз 30 июня включил Грузию в так называемый "зеленый список" из 15 стран, с которыми странам-членам ЕС рекомендуется открыть границы. Несмотря на готовность ЕС возобновить авиасообщение с Грузией, в Тбилиси решили продлить как минимум на месяц действующие ограничения, чтобы провести консультации с властями отдельных европейских стран, сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

По словам премьера, выводы ЕС являются признанием успеха Грузии в борьбе с пандемией, но дополнительные консультации необходимы, чтобы "обеспечить безопасное, поэтапное и скоординированное передвижение граждан", пишет сегодня "Спутник-Грузия".

Решение о переносе открытия границ для иностранных туристов на месяц правительство Грузии объясняет опасениями, что массовый туризм ухудшит ситуацию с коронавирусом в стране. При этом значительная часть населения, в первую очередь представители туристической сферы, недовольны этим решением - границы страны закрыты для туристов уже почти четыре месяца, поэтому туристические компании, гостиницы и рестораны "бьются за выживание", отмечает сегодня JAMnews.

Гостиницам необходимо пройти проверку и получить лицензию для работы, чтобы возобновить прием постояльцев. Сотрудник одной из маленьких гостиниц Тбилиси в конце мая сообщил "Кавказскому узлу", что для оснащения гостиницы по установленным правилам необходимы значительные дополнительные средства, которых у владельца бизнеса нет.

Из-за неопределенности в вопросах въезда туристов нет и спроса на посещение Грузии, поскольку сами отдыхающие не знают, как им приехать. "Туризм зависит от многих факторов. Чтобы открыть зеленые коридоры со странами, мы должны получить от них добро, что они хотят летать сюда", - сказал ранее "Кавказскому узлу" сотрудник туристической компании.

По состоянию на 1 июля в Грузии зарегистрирован 931 случай заражения COVID-19, причем 794 человека уже признаны вылечившимися. За все время эпидемии в стране умерли 15 пациентов с коронавирусом.

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина — в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".