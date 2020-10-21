Утвержден приговор жителю Чечни по делу об убийстве силовиков

21 октября 2020, 18:54

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, осужденному на 18 лет лишения свободы по делу об убийстве троих силовиков в Урус-Мартане.

Как сообщал " Кавказский узел ", Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 29 июня приговорил к 18 годам колонии строгого режима жителя Чечни Расамбека Бекмурзаева по делу об убийстве в октябре 2000 года троих силовиков на автомобильном рынке в Урус-Мартане. Бекмурзаев в момент совершения преступления находился в Ингушетии, имеются свидетели, которые его там видели, заявил его адвокат.

В апреле 2019 года присяжные признали невиновность Бекмурзаева в убийстве трех силовиков и причастности к вооруженному подполью. Военный суд в Ростове-на-Дону согласился с этим решением, однако оштрафовал Бекмурзаева на 80 тысяч по статье об укрывательстве преступления. В сентябре 2019 года Верховный суд России отменил оправдательный приговор, постановив пересмотреть дело. 18 июня присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу Бекмурзаева. Прокурор потребовал осудить его на 19,5 лет колонии строгого режима. Адвокат заявил, что Бекмурзаев стал жертвой оговора, процесс по его делу характеризовался предвзятостью, а судья отказал в допросе важных свидетелей.

Защита обжаловала приговор Южного окружного военного суда, однако коллегия Апелляционного военного суда в Московской области также признала Бекмурзаева виновным и оставила приговор без изменений, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель суда.

Комментариями Расамбека Бекмурзаева и его представителей относительно итогов рассмотрения апелляции "Кавказский узел" пока не располагает.

Жалоба на приговор Бекмурзаева поступила 15 сентября, состоялось одно судебное заседание, говорится в карточке дела на сайте Апелляционного военного суда. Следствие сочло, что в октябре 2000 года Бекмурзаев, увидев на авторынке Урус-Мартана троих военнослужащих, один из которых был сотрудником ФСБ, подошел к ним и застрелил в упор из пистолета, после чего похитил служебное оружие убитых – два автомата и боеприпасы к ним, и скрылся с места происшествия. Помимо этого, как полагает следствие, Бекмурзаев в начале 2001 года вступил в вооруженную группировку, занимавшуюся нападениями на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих федеральных сил, в которой участвовал до ноября 2001 года.

По статьям о незаконном приобретении, ношении и передаче оружия и боеприпасов (часть 1 статьи 222), участии в банде (часть 2 статьи 209) и хищении огнестрельного оружия и боеприпасов с применением насилия, опасного для жизни (пункт "б" части 4 статьи 226) Бекмурзаев был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности, Южный окружной военный суд вынес приговор по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, которая предусматривает до 20 лет лишения свободы. Свою вину Бекмурзаев полностью отрицал.