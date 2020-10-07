Обвиняемый в убийстве Хангошвили отказался говорить на процессе

07 октября 2020, 15:36

Первое заседание по делу об убийстве выходца из Панкисского ущелья Зелимхана Хангошвили состоялось сегодня в Берлине. Обвиняемый, который называет себя работником строительной сферы из Брянска Вадимом Соколоым, воспользовался правом хранить молчание. Политическая беженка Рубати Мицаева выразила надежду, что его не экстрадируют в Россию.

"Кавказский узел" сообщал, что Зелимхана Хангошвили убили в Берлине 23 августа 2019 года. Один из двух задержанных обвинен в убийстве и незаконном обороте оружия. По данным прокуратуры Германии, он "действовал по поручению госструктур центрального правительства России" и совершил убийство либо ради вознаграждения, либо потому, что разделял мотивы заказчика. Первое заседание назначено на 7 октября - день рождения Владимира Путина. Предполагается, что судебный процесс продлится до 27 января 2021 года.

Из-за пандемии коронавируса число присутствующих на сегодняшнем заседании Высшего земельного суда Берлина было ограничено. Многие пришли на слушания в защитных масках, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.

Судья объявил, что Вадим Красиков обвинен в убийстве Торнике Кавтарашвили - это имя указано в грузинском паспорте Зелимхана Хангошвили. Гособвинитель, в свою очередь, пояснил, что с 2016 года Кавтарашвили находился в Германии как политический беженец. "В 2012 году ФСБ направила в Германию данные о том, что Хангошвили является террористом, выступает за создание Кавказского эмирата* и занимается подготовкой террористов на территории Грузии", - отметил гособвинитель, заявив, что "заказное убийство Кавтарашвили выглядело как месть политическому противнику".

Ранее российский президент, реагируя на убийство Зелимхана Хангошвили, объявил его одним из организаторов взрывов в метро Москвы. "Это боевик, причем очень жесткий, кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро", - заявил Путин на пресс-конференции, состоявшейся по завершении саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже. По словам президента, Хангошвили был объявлен российскими правоохранителями в розыск, вопрос о его выдаче "неоднократно ставился" перед Германией. Оба задержанных по делу об убийстве Хангошвили служили в спецподразделении "Вымпел" ФСБ, говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.

Когда представитель обвинения описывал, как был убит Хангошвили - один выстрел издалека и два контрольных с близкого расстояния в уже лежащую на земле жертву - сестра убитого Амира зарыдала. Помимо нее, в зале присутствовали вдова и еще две родственницы Зелимхана Хангошвили. Все, кроме вдовы, скрывали свои лица. Родственников-мужчин не было вовсе.

Адвокат зачитал письменное заявление подсудимого, который сообщил, что его зовут не Вадим Красиков, а Вадим Соколов, он работал в строительной сфере в Брянске. "Других данных о себе раскрывать не желает", - пояснил адвокат. Судья в очередной раз спросил, не желает ли подсудимый высказаться. Не снимая маски, подсудимый подтвердил, что все зачитанное адвокатом верно, и больше не сказал ничего.

Гособвинитель уточнил, что обвиняется "Вадим Красиков, он же Вадим Соколов". Он отметил, что российский загранпаспорт на имя Соколова не содержит биометрических данных. Закрывая сегодняшнее подготовительное заседание, судья отметил, что обвиняемый может и дальше хранить молчание, как он это делал во время следствия - на ход процесса это не повлияет.

Ни в зале суда, ни поблизости не было и мужчин из числа чеченских активистов, однако на слушания пришла политическая беженка Рубати Мицаева. Она пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что "дело не в самом Хангошвили".

"Это убийство - демонстрация силы <российским властями>, чтобы показать, что он может достать любого, даже в Европе. От этого суда я жду справедливого наказания, и конечно, чтобы убийца не был экстрадирован в Россию, где ему постелят красную дорожку, как это произошло в случае убийства Зелимхана Яндарбиева. Но Германия - не Катар, и я надеюсь, такого не произойдет", - сказала Мицаева корреспонденту "Кавказского узла".

Зелимхан Яндарбиев был последовательным сторонником независимости Чечни. Он участник Первой чеченской войны, исполнял обязанности президента Ичкерии в 1996-1997 годах, а с 1999 являлся дипломатическим представителем сепаратистов на Ближнем Востоке. В феврале 2004 года Яндарбиев погиб при взрыве его автомобиля в Катаре, говорится в биографической справке о Яндарбиеве, подготовленной "Кавказским узлом".

Мицаева сообщила, что представители чеченской диаспоры планируют митинги у посольства России в Берлине.

Напомним, что в 2016 году Рамзан Кадыров озвучил угрозы в адрес соотечественников, живущих за рубежом. "У нас есть данные на каждого из вас, и мы знаем, кто вы... Мы знаем, откуда вы пишете, и вы все – в наших руках. И поэтому не вредите сами себе", – привела "Служба переводов с кавказских языков" слова главы Чечни.

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.