07 октября 2020, 15:36
Обвиняемый в убийстве Хангошвили отказался говорить на процессе
"Кавказский узел" сообщал, что Зелимхана Хангошвили убили в Берлине 23 августа 2019 года. Один из двух задержанных обвинен в убийстве и незаконном обороте оружия. По данным прокуратуры Германии, он "действовал по поручению госструктур центрального правительства России" и совершил убийство либо ради вознаграждения, либо потому, что разделял мотивы заказчика. Первое заседание назначено на 7 октября - день рождения Владимира Путина. Предполагается, что судебный процесс продлится до 27 января 2021 года.
Из-за пандемии коронавируса число присутствующих на сегодняшнем заседании Высшего земельного суда Берлина было ограничено. Многие пришли на слушания в защитных масках, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.
Судья объявил, что Вадим Красиков обвинен в убийстве Торнике Кавтарашвили - это имя указано в грузинском паспорте Зелимхана Хангошвили. Гособвинитель, в свою очередь, пояснил, что с 2016 года Кавтарашвили находился в Германии как политический беженец. "В 2012 году ФСБ направила в Германию данные о том, что Хангошвили является террористом, выступает за создание Кавказского эмирата* и занимается подготовкой террористов на территории Грузии", - отметил гособвинитель, заявив, что "заказное убийство Кавтарашвили выглядело как месть политическому противнику".
Ранее российский президент, реагируя на убийство Зелимхана Хангошвили, объявил его одним из организаторов взрывов в метро Москвы. "Это боевик, причем очень жесткий, кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро", - заявил Путин на пресс-конференции, состоявшейся по завершении саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже. По словам президента, Хангошвили был объявлен российскими правоохранителями в розыск, вопрос о его выдаче "неоднократно ставился" перед Германией. Оба задержанных по делу об убийстве Хангошвили служили в спецподразделении "Вымпел" ФСБ, говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.
Когда представитель обвинения описывал, как был убит Хангошвили - один выстрел издалека и два контрольных с близкого расстояния в уже лежащую на земле жертву - сестра убитого Амира зарыдала. Помимо нее, в зале присутствовали вдова и еще две родственницы Зелимхана Хангошвили. Все, кроме вдовы, скрывали свои лица. Родственников-мужчин не было вовсе.
Адвокат зачитал письменное заявление подсудимого, который сообщил, что его зовут не Вадим Красиков, а Вадим Соколов, он работал в строительной сфере в Брянске. "Других данных о себе раскрывать не желает", - пояснил адвокат. Судья в очередной раз спросил, не желает ли подсудимый высказаться. Не снимая маски, подсудимый подтвердил, что все зачитанное адвокатом верно, и больше не сказал ничего.
Ни в зале суда, ни поблизости не было и мужчин из числа чеченских активистов, однако на слушания пришла политическая беженка Рубати Мицаева. Она пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что "дело не в самом Хангошвили".
"Это убийство - демонстрация силы <российским властями>, чтобы показать, что он может достать любого, даже в Европе. От этого суда я жду справедливого наказания, и конечно, чтобы убийца не был экстрадирован в Россию, где ему постелят красную дорожку, как это произошло в случае убийства Зелимхана Яндарбиева. Но Германия - не Катар, и я надеюсь, такого не произойдет", - сказала Мицаева корреспонденту "Кавказского узла".
Зелимхан Яндарбиев был последовательным сторонником независимости Чечни. Он участник Первой чеченской войны, исполнял обязанности президента Ичкерии в 1996-1997 годах, а с 1999 являлся дипломатическим представителем сепаратистов на Ближнем Востоке. В феврале 2004 года Яндарбиев погиб при взрыве его автомобиля в Катаре, говорится в биографической справке о Яндарбиеве, подготовленной "Кавказским узлом".
Мицаева сообщила, что представители чеченской диаспоры планируют митинги у посольства России в Берлине.
Напомним, что в 2016 году Рамзан Кадыров озвучил угрозы в адрес соотечественников, живущих за рубежом. "У нас есть данные на каждого из вас, и мы знаем, кто вы... Мы знаем, откуда вы пишете, и вы все – в наших руках. И поэтому не вредите сами себе", – привела "Служба переводов с кавказских языков" слова главы Чечни.
* - организация признана террористической и запрещена в России судом.
Автор: Анастасия Кириленко; источник: корреспондент "Кавказского узла"