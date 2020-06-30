Адвокат заявил об игнорировании судом алиби Бекмурзаева

30 июня 2020, 02:15

Осужденный на 18 лет колонии житель Чечни Расамбек Бекмурзаев, признанный виновным в убийстве трех силовиков, в момент совершения преступления находился в Ингушетии, имеются свидетели, которые его там видели, заявил адвокат Георгий Лабадзе. По его словам, защита намерена обжаловать приговор.

Как писал "Кавказский узел", Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 29 июня приговорил к 18 годам колонии строгого режима жителя Чечни Расамбека Бекмурзаева по делу об убийстве в октябре 2000 года троих силовиков на автомобильном рынке в Урус-Мартане.

В апреле 2019 года присяжные признали невиновность Бекмурзаева в убийстве трех силовиков и причастности к вооруженному подполью. Военный суд в Ростове-на-Дону согласился с этим решением, однако оштрафовал Бекмурзаева на 80 тысяч по статье об укрывательстве преступления. В сентябре 2019 года Верховный суд России отменил оправдательный приговор, постановив пересмотреть дело. 18 июня присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу Бекмурзаева. Прокурор потребовал осудить его на 19,5 года колонии строгого режима. Адвокат заявил, что Бекмурзаев стал жертвой оговора, процесс по его делу характеризовался предвзятостью, а судья отказал в допросе важных свидетелей.

На оглашении приговора Расамбеку Бекмурзаеву в Южном военном суде Ростова-на-Дону присутствовали четверо родственников подсудимого и приехавшая из Москвы правозащитница Лариса Бакаева. Вокруг клетки-"аквариума" с подсудимым стояли пять сотрудников полиции, передает посетивший заседание суда корреспондент "Кавказского узла", который был единственным представителем СМИ в зале суда.

Оглашение приговора заняло около двадцати минут - были зачитаны только вводная и резолютивная части. На основании вердикта коллегии присяжных судья признал Бекмурзаева виновным по статьям о незаконном приобретении, ношении и передаче оружия и боеприпасов (часть 1 статьи 222), участии в банде (часть 2 статьи 209), хищении огнестрельного оружия и боеприпасов с применением насилия, опасного для жизни (пункт «б» части 4 статьи 226) и посягательстве на жизнь военнослужащих (статья 317 УК РФ), однако по трем первым статьям освободил его от наказания в связи с истечением сроков давности в 2006, 2015 и 2016 годах соответственно.

Судья отметил, что он не усмотрел оснований для роспуска коллегии присяжных и направления дела на новое рассмотрение. Смягчающим обстоятельством судья назвал наличие на иждивении малолетних детей, положительные характеристики и занятие общественно полезным трудом — перед задержанием Бекмурзаев работал монтажником на строительстве домов. Судья «нашел голословным» утверждение Бекмурзаева о задержании силовиками 20 июня, а не 21 июня 2017 года. Также судья частично удовлетворил гражданские иски двоих потерпевших, снизив размер компенсаций до двух миллионов по каждому иску. Процессуальные издержки потерпевших на общую сумму 357 тысяч рублей «ввиду имущественной несостоятельности Бекмурзаева» будут возмещены за счет федерального бюджета.

В итоге Бекмурзаев был признан виновным в посягательстве на жизнь военнослужащих и приговорен к 18 годам колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.

В срок отбывания наказания Бекмурзаеву, согласно приговору, будет зачтён период его содержания под стражей с 21 июня 2017 года по 19 апреля 2019 года и с 18 июня по 29 июня 2020 года из расчета день в СИЗО за день в тюрьме. До вступления приговора в силу Бекмурзаев будет находиться в одном из ростовских СИЗО. Вещественные доказательства — три пули и пять гильз с места преступления - согласно приговору будут уничтожены, «как не представляющие ценности».

Бекмурзаев выслушал приговор спокойно и лишь молча отрицательно покачал головой при оглашении срока.

Супруга Бекмурзаева, выйдя из зала, упала в обморок на кафельный пол в коридоре суда. Приставы и другие родственники Бекмурзаева перенесли ее на кресла и поспешили оказать первую помощь, вызвав «скорую».

По версии следствия, 8 октября 2000 года Бекмурзаев на автомобильном рынке Урус-Мартана застрелил в упор трех силовиков, один из которых был сотрудником ФСБ и скрылся с места происшествия. "Обвиняемый похитил служебное оружие убитых - два автомата и боеприпасы к ним, после чего скрылся с места происшествия. Впоследствии похищенное оружие было передано им неустановленному лицу", - сообщали следователи.

Адвокат Бекмурзаева заявил о намерении обжаловать приговор

Приговор будет обжалован, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" второй адвокат Бекмурзаева Георгий Лабадзе.

"Не бывает так, что первый вердикт был со счетом «восемь-ноль» единогласно, а второй практически единогласно со счетом «один-семь», то есть полностью противоположный. Однозначно будем обжаловать, осудили абсолютно невинного человека на довольно долгий срок. Обвинение само по себе очень странно выглядит. Единственные вещественные доказательства в деле — гильзы, согласно заключению экспертов, стрелянные из разных орудий. Это говорит о том, что стреляли минимум из двух пистолетов, а у нас на скамье подсудимых один человек. Стреляных ран на телах погибших минимум десять, при том, что, согласно обвинению, получается, что пистолет был системы Макарова. Как известно, в пистолете системы Макарова всего помещается восемь патронов, даже если один в патроннике — максимум девять. Будем обжаловать не в апелляции, так в кассации, с прицелом на Европейский суд по правам человека. Конечно, к сожалению, у нас практика отмены обвинительных приговоров практически нулевая, а практика отмены оправдательных приговоров на основании вердикта присяжных — 50 на 50. В любом случае мы реализуем все способы защиты» - сказал защитник Бекмурзаева.

Он также сообщил, что "у уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике запросили сведения, которые говорят о том, что Бекмурзаев в период, когда было совершено преступление, находился на территории соседней республики — в Ингушетии, в палаточном городке "Спутник".

"Документ был изучен в суде. Обвинение попыталось опровергнуть его другой справкой, в которой, что интересно, содержалась та же опечатка в отчестве одного лица, что и в документе защиты, и намекает на простое копирование. Были также свидетели, которые его там видели», - заявил адвокат Бекмурзаева.

В суды передаются дела в отношении жителей Чечни, однако дела в отношении военнослужащих федеральных войск практически не расследуются, сказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель «Комитета за гражданские права» Лариса Бакаева.

«Судят уроженцев, жителей Чечни, совсем недавно завершился процесс по делу Донашева и Дудиева, и в постановлении следователей еще огромное количество людей для привлечения. При этом дела в отношении федеральных войск за их действия фактически не возбуждаются», - возмутилась Бакаева, заявив, что намерена собрать широкую пресс-конференцию по делу Бекмурзаева в Москве.

Жители Грозного Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев в конце ноябре 2018 года были задержаны и помещены под стражу по обвинению в бандитизме, участии в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащего во время атаки в Чечне в 2000 году. Подсудимые версию следствия назвали надуманной. 9 июня суд в Ростове-на-Дону приговорил Дудиева и Донашева к 18 и 19 годам колонии соответственно.