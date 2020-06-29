29 июня 2020, 16:59

Житель Чечни осужден по делу об убийстве трех силовиков

Суд приговорил к 18 годам колонии Расамбека Бекмурзаева, признав его виновным в убийстве трех силовиков в Урус-Мартане.

Как информировал "Кавказский узел", в апреле 2019 года присяжные признали невиновность Бекмурзаева в убийстве трех силовиков и причастности к вооруженному подполью. Военный суд в Ростове-на-Дону согласился с этим решением, однако оштрафовал Бекмурзаева на 80 тысяч по статье об укрывательстве преступления. В сентябре 2019 года Верховный суд России отменил оправдательный приговор, постановив пересмотреть дело. 18 июня присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу Бекмурзаева. Прокурор потребовал осудить его на 19,5 года колонии строгого режима. Адвокат заявил, что Бекмурзаев стал жертвой оговора, процесс по его делу характеризовался предвзятостью, а судья отказал в допросе важных свидетелей.

Сегодня Южный окружной военный суд признал Расамбека Бекмурзаева виновным и приговорил его к 18 годам колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

По версии следствия, 8 октября 2000 года Бекмурзаев на автомобильном рынке Урус-Мартана застрелил в упор трех силовиков, в том числе сотрудника спецслужб, похитив у убитых два автомата. В следующем 2001 году Бекмурзаев входил в составе вооруженной группировки, занимавшейся нападениями на правоохранителей и военных, утверждают следователи. Он признан виновным по статьям о незаконной передаче огнестрельного оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь военнослужащих, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов, участии в вооруженной группе.

"Кавказский узел" ведет хронику вооруженных инцидентов в Чечне.

Примечание:

"Отец убитого жителя Чечни проклял его за нападение на полицейских", "В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 17 по 23 июня погибли не менее пяти человек", "Аналитики спрогнозировали активизацию вербовщиков ИГ* на Северном Кавказе".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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