"Мемориал" объяснил стратегию получения Кадыровым особых полномочий от Москвы

21 октября 2020, 17:12

Клан Кадыровых принудил Москву к серии уступок и за 17 лет построил в Чечне настоящий тоталитарный режим, указали руководители Правозащитного центра "Мемориал" в ходе дискуссии "Путь Ахмата". Чеченские власти непопулярны, но пытаются укрепиться за счет культа Ахмата Кадырова, отметили участники дискуссии.

Федеральный центр после прихода к власти в Чечне клана Кадыровых раз за разом передавал ему все больше власти, указал руководитель программы «Горячие точки», член Правления Международного общества «Мемориал» Олег Орлов. "«Гипертрофированный» характер власть Рамзана [Кадырова] получила к 2006–2007 годам. <...> Роль федеральной власти в Чечне сейчас сводится к следующему: человек в Кремле, Путин, дает полный карт-бланш человеку в Чечне, Кадырову", - заявил Орлов в ходе организованной Правозащитным центром "Мемориал" дискуссии. Обсуждение было приурочено к 17-летию вступления Ахмата Кадырова в должность президента Чечни, расшифровка дискуссии под названием "Путь Ахмата" опубликована сегодня на сайте правозащитного центра.

За время руководства Чечней Рамзан Кадыров выстроил в республике тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

На первом этапе Москва поняла, что "неизбирательное массовое насилие воспроизводит вооруженное подполье, а не подавляет его", указал в дискуссии председатель совета ПЦ "Мемориал" Александр Черкасов. "Тогда в Администрации президента задумались над изменением тактики и приняли стратегическое решение о «чеченизации» конфликта — передаче значительной части административных и силовых функций структурам, сформированным из этнических чеченцев, которые лучше знают, как и с кем «работать»", - сказал Черкасов.

Это стало только началом становления нынешнего чеченского режима, отметил Олег Орлов. "За 17 лет Чечня прошла путь от «чеченизации» конфликта, через «кадыризацию» власти к окончательному становлению и окаменению тоталитарного режима Рамзана Кадырова", - указал он.

Причина, почему так произошло, заключается в отсутствии стратегии у федерального центра, считает Александр Черкасов. "Стратегии не было, только тактика. А у Кадыровых стратегия была. Они знали, чего хотели: забирать себе все больше и больше власти. В каждой непонятной ситуации чеченская власть ставила ультиматум федеральному центру: вы на нас опираетесь и либо вы делаете то, что мы от вас ненавязчиво просим, <...> либо мы ни за что не отвечаем. И каждый раз федералы шли на такой компромисс, отдавая кусочек власти", - пояснил председатель совета ПЦ "Мемориал".

Олег Орлов добавил, что сначала режим Рамзана Кадырова приобрел популярность среди чеченской молодежи, но затем растерял ее.

"Благодаря тому, что он «убрал» с улиц сел и городов федералов, которые раньше разъезжали на БТРах, смотрели на чеченцев как на врагов, любого могли похитить и убить. Рамзан загнал их в места дислокации. По улицам городов и сел с тех пор ходят силовики-чеченцы с республиканской символикой на форме. Но потом режим начал разрушать то, на чем всегда строилось чеченское общество. У чеченцев есть пословица, что чеченцы не знают князей, потому что каждый из них — князь. А Кадыров построил абсолютную вертикаль, даже более жесткую, чем путинская. Это полностью противоречит чеченским традициям и менталитету. Какой-то сопляк с автоматом, который ему выдала кадыровская власть, может унижать и запугивать уважаемого пожилого человека, диктовать чеченской женщине, как ей себя вести. От реальных традиций, к которым апеллирует эта власть, остаются только одежда, танцы да показное уважение к старикам", - заявил член совета "Мемориала".

Важным элементом режима в Чечне является культ Ахмата Кадырова, указал еще один участник дискуссии - уехавший в Европу в начале 2010-х годов чеченец Иса. "Сегодня Кадыров и его окружение заявляют, что являются продолжателями дела Ахмат-Хаджи, идут по его пути. Какое общество они построили, мы видим: под флагом Кадырова-старшего они насаждают страх и насилие. Культ Ахмад-Хаджи нужен для того, чтобы легитимизировать нынешнюю власть, подтвердить её преемственность. Это чисто политический момент", - заключил он.

Олег Орлов согласился с этим мнением. "Образ Ахмат-Хаджи Кадырова — почти сакральный образ основоположника династии. Муфтий, человек традиции, которого в свое время уважали в Чечне. Его образ как бы осеняет то, что делает его сын. За это обращение к корням и отвечает образ Ахмат-Хаджи. Это образ очень удобный, если хочешь обосновать, почему этот режим не чужд глубинным основам чеченского менталитета. Но народ риторике властей уже не верит", - констатировал Орлов.

Как писал "Кавказский узел", создание культа Ахмата Кадырова началось сразу после его гибели во время теракта 9 мая 2004 года в Чечне началось создание его культа. Именем Кадырова-старшего названы проспект в Грозном, главный спорткомплекс Грозного, мечеть в столице Чечни, целый ряд спортивных клубов республики и другие объекты, число которых растет с каждым годом. Так, в этом году имя Кадырова присваивалось школам, скверам, мечетям, а депутаты Урус-Мартановского района в сентябре предложили руководителям частных и госорганизаций региона носить на груди значок с изображением Кадырова-старшего и надписью "Первый президент ЧР".

Власти Чечни положили в основу своей идеологии "особую роль" Ахмата Кадырова, и переименования в его честь родственны советской традиции называть города, села и улицы в честь вождей, считает старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. Культ личности исторически чужд чеченскому менталитету, указал "Кавказскому узлу" руководитель Human Rights Analysis Center Ахмед Гисаев.