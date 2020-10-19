Кабардино-Балкария сравнялась со Ставропольем по приросту смертей от COVID-19

19 октября 2020, 13:28

Восемь человек умерли за сутки от коронавируса в Северо-Кавказском федеральном округе, из них три на Ставрополье, столько же в Кабардино-Балкарии, еще два – в Дагестане. Лидером в округе по числу новых случаев заражения остался Ставропольский край.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября Ставропольский край стал лидером в СКФО по приросту смертей от COVID-19, опередив по этому показателю Дагестан. Наибольшее в округе число новых случаев заражения также было зафиксировано на Ставрополье.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

С 18 по 19 октября в СКФО умерли от коронавируса восемь пациентов, из них по трое – в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии, еще двое - в Дагестане. Сутками ранее, с 17 на 18 октября, Ставропольский край оставался лидером в округе по приросту смертей, следует из публикаций на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Всего с начала пандемии в округе умерли от коронавируса 1439 пациентов, из них почти половина (714) в Дагестане. В Ставропольском крае умерли 379 человек, в Кабардино-Балкарии – 117, в Ингушетии – 86, в Северной Осетии – 70, в Чечне – 43, а в Карачаево-Черкесии – 30.

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". К 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, заявил Минздрав региона. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

За сутки в СКФО зафиксирован 531 случай заражения, в том числе 170 - на Ставрополье. В других регионах прирост случаев заражения существенно меньше: в Дагестане их 86, в Карачаево-Черкесии - 85, в Кабардино-Балкарии - 84, в Ингушетии – 53, в Северной Осетии – 46, а в Чечне - семь.

Всего с начала пандемии тесты на коронавирус подтвердились в СКФО у 67426 человек, из них 51607 излечены. К 19 октября зараженными остаются 14380 пациентов. Наибольшее число активных больных - на Ставрополье (4872). В Карачаево-Черкесии их 3406, в Кабардино-Балкарии – 1888, в Северной Осетии – 1478, в Ингушетии – 1232, в Дагестане – 1069, а в Чечне – 435, следует из публикации.

По данным Росстата на 1 января, самым крупным регионом СКФО по численности населения является Дагестан, где живут 3,11 миллиона человек. На втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте ведомства.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".