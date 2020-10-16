Ограничения на передвижение введены в Нагорном Карабахе

16 октября 2020, 21:34

Власти Нагорного Карабаха в связи с военным положением запретили гражданам выезжать из непризнанной республики и передвигаться по ней без документов.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", президент Араик Арутюнян объявил о введении в республике военного положения и военные сборы резервного состава 27 сентября, когда в Нагорном Карабахе начались полномасштабные боевые действия.

По информации властей Нагорного Карабаха, с начала боев погибли не менее 587 солдат и 34 мирных жителя, более 100 мирных жителей ранено. Армения сообщила о гибели одного мирного жителя и пяти военных. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, в результате обстрелов погибли 47 мирных жителей, ранены 222. Данные о военных потерях Азербайджаном не озвучиваются, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

В связи с военным положением для граждан введены определенные ограничения на свободное передвижение, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

"Находясь на улицах и в других общественных местах во время военного положения, каждый гражданин обязан иметь при себе удостоверение личности, которое при необходимости необходимо предъявить патрулям, осуществляющим круглосуточную службу по всей стране", - процитировал он решение комендатуры. Тадевосян призвал передвигаться только "в случае крайней необходимости".

Кроме того, для граждан, подлежащих мобилизационному призыву, ограничен выезд из Нагорного Карабаха. Он разрешается только в особых случаях при наличии пропуска, выданного комендантом, сообщает Armenianreport. Комендант при необходимости может установить условия передвижения граждан и транспортных средств на определенных территориях Нагорного Карабаха, отмечает издание. Координировать продвижение граждан, будет созданная сегодня комендатура, которую возглавил директор Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха Карен Саркисян.

Указ о создании комендатуры президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян подписал 15 октября. Документ издан в рамках закона «О правовом режиме военного положения», информировали "Новости-Армения".

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"