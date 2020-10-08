Жители Степанакерта заявили о росте интенсивности обстрелов

08 октября 2020, 15:29

В результате ночного обстрела Степанакерта раненых и погибших среди мирного населения нет, повреждены частные дома, жилые и административные здания, сообщили сегодня в мэрии города. Жители Степанакерта связали интенсивные обстрелы столицы с нагнетанием обстановки паники и страха.

Как писал "Кавказский узел", столица Нагорного Карабаха ночью подверглась ракетным обстрелам с азербайджанской стороны, сообщили власти Армении. Утром возобновились бои на южном и северном направлениях фронта, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

Последствия обстрелов столицы Нагорного Карабаха представлены в фоторепортаже "Кавказского узла" по материалам агентства Reuters.

С полуночи до утра 8 октября Степанакерт подвергался интенсивному артиллерийскому обстрелу, сообщила служба по чрезвычайным ситуациям при правительстве Нагорного Карабаха. "Идет очистка разрушений", - отметил пресс-секретарь СЧС Унан Тадевосян корреспонденту "Кавказского узла". Жертв и раненых среди мирного населения нет, заявили позднее в службе.

В результате ракетных обстрелов ночью 8 октября повреждены частные дома, жилые здания и ряд административных зданий, повреждена электрификация и связь в районе города, который подвергся обстрелу, однако восстановительные работы уже начались, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в мэрии Степанакерта. До 11.30 мск ситуация в столице оставалась спокойной, но после азербайджанская сторона возобновила обстрел Степанакерта. Прозвучала сирена тревоги, люди спустились в убежища.

Жители Степанакерта заявили о нагнетании обстановки страха

Ночью так обстреливали город, что казалось, идет дождь из ракет, рассказала жительница Степанакерта Джульетта Григорян. "Уже несколько суток азербайджанские ВС ведут ночью интенсивный обстрел Степанакерта. Видимо, хотят, чтоб у людей началась паника и страх. Но мы все в убежищах, а все то, что разрушено, мы восстановим, не впервой", - сказала женщина.

Студентка АрГУ Виталина Петросян заявила, что она хочет, чтобы все ее однокурсники вернулись живыми и с победой.

Местные жители не до конца осознают происходящее, отметила пользователь Facebook Лика Захарян. "Иногда мне кажется, что мы целиком не осознаем то, что на самом деле происходит. А если осознаем, то запросто свихнемся".

В зоне карабахского конфликта с 27 сентября начались полномасштабные боевые действия. По официальным данным, в Азербайджане погибли 27 мирных жителей, еще 141 получили ранения. Сведения о потерях среди военных Азербайджан не раскрывает. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 339 солдат Армии обороны и 23 мирных жителя, еще около 90 мирных жителей ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?"

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"