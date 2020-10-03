ЕС выделил 500 тысяч евро для пострадавших в карабахском конфликте мирных жителей

03 октября 2020, 14:51

Деньги, выделенные Европейским союзом, пойдут на обеспечение мирного населения Азербайджана и Нагорного Карабаха продуктами питания, медицинским оборудованием и другой необходимой помощью, сообщили в представительстве ЕС в Баку.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные перешли в наступление на северном и западном направлениях границ Нагорного Карабаха, идут ожесточенные бои. Нагорный Карабах сообщил о трех сбитых азербайджанских самолетах. По его данным, потери в живой силе Азербайджана превысили три тысячи человек. Азербайджан не подтвердил эту информацию, но сообщил об обстреле армянскими военными приграничных населенных пунктов. Красный Крест призвал стороны карабахского конфликта защитить мирное население.

С 27 сентября в Армении, Нагорном Карабахе и Азербайджане введено военное положение. По данным властей Нагорного Карабаха, число жертв среди мирных жителей с 27 сентября по 2 октября составило 11 человек, ранены около 78. Омбудсмен Нагорного Карабаха сообщил, что 2 октября в результате обстрелов Степанакерта один мирный житель погиб и 11 были ранены. Генпрокуратура Азербайджана вечером 2 октября заявила, что в результате артиллерийских обстрелов погибли 19 мирных жителей и ранен 61. По данным ведомства, в зону обстрелов попали дома жителей прифронтовых районов Азербайджана. Армения 28 сентября сообщила об одном погибшем при обстреле мирном жителе.

Для помощи мирному населению, пострадавшему в зоне карабахского конфликта, Европейский союз выделил 500 тысяч евро. Финансирование поможет гуманитарным партнерам ЕС, в том числе Международному комитету Красного Креста, сказано в сообщении, поступившем "Кавказскому узлу" из представительства ЕС в Баку.

Деньги пойдут на то, чтобы доставить медицинское оборудование, продуктовые наборы и другую неотложную помощь нескольким тысячам человек, сказано в документе.

"Боевые действия в зоне карабахского конфликта уже унесли жизни мирных жителей. Необходимо уважать международное гуманитарное право и обеспечивать защиту гражданской жизни и инфраструктуры. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий", - заявил комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич, слова которого приведены в документе.

Ленарчич отметил, что ЕС и в дальнейшем готов осуществлять гуманитарную поддержку пострадавшим в результате карабахского конфликта.

По мнению члена Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрула Джуварлы, "ЕС на фоне отсутствия политических рычагов воздействия на конфликт старается хотя бы смягчить гуманитарные последствия его эскалации".

"Лет 10-15 назад ЕС для стимулирования сторон к миру предлагал крупную донорскую помощь на реабилитацию региона в случае запуска мирного процесса. В то время предполагалось, что после вывода армянских войск с территорий вокруг Нагорного Карабаха начнется реализация большой программы ликвидации последствий войны - возвращения переселенцев, восстановления инфраструктуры, транспортных коммуникаций между сторонами, которые должны были стать и частью международных коридоров", - рассказал Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

Он уточнил, что обсуждался проект открытия сквозной автодороги из Агдама в Турцию через Степанакерт и предлагалась гуманитарная помощь пострадавшим от конфликта жителям с обеих сторон. "Если тогда эти средства предназначались бы на развитие, то теперь помощь пойдет просто на существование. Причем в то время ЕС готов был выделить многомиллиардные средства. Теперь у ЕС таких средств нет. И он выделяет скромную помощь на самое насущное тем, кто вообще остался ни с чем", - отметил Джуварлы.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе", "Минская группа ОБСЕ" и "Кто же все-таки признал Карабах?".