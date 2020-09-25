Суд арестовал Гагика Царукяна

25 сентября 2020, 23:55

Ереванский суд поместил под стражу на два месяца лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Защита заявила, что обжалует это решение.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня правоохранители провели обыски в доме у лидера "Процветающей Армении" Гагика Царукяна и в офисах партии. 26 июня суд не удовлетворил требование Службы национальной безопасности Армении об его аресте, обвинение сочло решение незаконным и обжаловало его. Рассмотрение ходатайства органа предварительного следствия проходило сегодня на фоне протестной акции в поддержку Царукяна. Правохранители задержали двух ее участников. На заседании было отклонено ходатайство защиты об отводе судьи.

Депутаты партии сочли политическим преследование Царукяна. Уголовное преследование лидера "Процветающей Армении" связано с вероятностью консолидации оппозиционных сил вокруг его персоны, считают политолог Армен Варданян и глава Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян. Основания для преследования были давно, а то, что о них вспомнили именно сейчас, наводит на мысль о политической подоплеке, отметила обозреватель Наира Айрумян.

Ереванский суд первой инстанции общей юрисдикции под председательством Мнацакана Мартиросяна сегодня постановил арестовать на два месяца Царукяна, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Самвел Дилбандян.

Решение суда было предсказуемым для защиты, указал он. Именно поэтому сегодня было представлено ходатайство об отводе судьи, сказал Дилбандян.

Он отметил, что решение судьи об аресте защита получила, оно на 50 страницах. Адвокаты должны ознакомиться с содержанием документа, после чего решение будет обжаловано в Апелляционном суде. "Арест как мера пресечения должен применяться в исключительных случаях, то есть тогда, когда явно есть основания подозревать, что обвиняемый может воспрепятствовать расследованию. Четыре месяца прошло, но следствие не обосновало того, что Гагик Царукян будет препятствовать следствию, если останется на свободе", - отметил адвокат.

По словам Дилбандяна, его подзащитный не присутствовал в суде при вынесении решения, вместо этого он направился в Службу национальной безопасности.

Биографическая справка о Гагике Царукяне опубликована на "Кавказском узле".