Алаудин Боков. Фото: пресс-служба Постоянного представительства Ингушетии при президенте России http://postpredstvo.ru/obrashhenie-postoyannogo-predstavitelya-respubliki-ingushetiya-alaudina-bokova-k-glave-respubliki-maxmudu-ali-kalimatovu/

20 сентября 2020, 22:35

Постпред Ингушетии Боков ушел в отставку после семи месяцев работы

Алаудин Боков ушел в отставку с должности постоянного представителя Ингушетии при президенте России. На этом посту он проработал семь месяцев.

В пресс-службе постпредства сообщили, что Боков уволился по собственному желанию. Временно исполнять обязанности постпреда будет Дина Ростова. 

Боков проработал на данном посту семь месяцев, сообщил сегодня ТАСС. 

До своего назначения в феврале он руководил управлением федеральной налоговой службы России по Ингушетии, занимал должность заместителя постоянного представителя республики при президенте России, работал в бизнесе, а в начале карьеры служил в Московском управлении внутренних дел на железнодорожном транспорте, пишет РИА "Новости".

На сайтах главы Ингушетии и Постоянного представительства республики при президенте России по состоянию на 22.30 мск нет информации об отставке Алаудина Бокова.

Как писал "Кавказский узел", в середине июня ушел в отставку третий за девять месяцев мэр Магаса. 

Примечание:

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