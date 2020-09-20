Постпред Ингушетии Боков ушел в отставку после семи месяцев работы

20 сентября 2020, 22:35

Алаудин Боков ушел в отставку с должности постоянного представителя Ингушетии при президенте России. На этом посту он проработал семь месяцев.

В пресс-службе постпредства сообщили, что Боков уволился по собственному желанию. Временно исполнять обязанности постпреда будет Дина Ростова.

Боков проработал на данном посту семь месяцев, сообщил сегодня ТАСС.

До своего назначения в феврале он руководил управлением федеральной налоговой службы России по Ингушетии, занимал должность заместителя постоянного представителя республики при президенте России, работал в бизнесе, а в начале карьеры служил в Московском управлении внутренних дел на железнодорожном транспорте, пишет РИА "Новости".

На сайтах главы Ингушетии и Постоянного представительства республики при президенте России по состоянию на 22.30 мск нет информации об отставке Алаудина Бокова.

Как писал "Кавказский узел", в середине июня ушел в отставку третий за девять месяцев мэр Магаса.