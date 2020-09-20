Ставрополье опередило Дагестан по числу новых смертей от коронавируса

20 сентября 2020, 12:23

За сутки в Северо-Кавказском федеральном округе зафиксировано 11 смертей от COVID-19, из них пять – на Ставрополье и четыре – в Дагестане. Ставропольский край также занимает первое место в округе по числу новых зараженных коронавирусом.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 сентября Ставрополье сравнялось с Дагестаном по числу умерших от COVID-19 - за сутки там было зафиксировано по пять смертей. Днем ранее лидером среди регионов СКФО по количеству новых летальных исходов от коронавируса был Дагестан, где за сутки с 17 по 18 сентября скончались пять пациентов с COVID-19.

На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по распространению коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. С информацией о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, можно ознакомиться в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

С 19 по 20 сентября в СКФО было зафиксировано 11 смертей от коронавируса, из них пять летальных исходов пришлось на Дагестан, четыре - на Ставропольский край, по одному - в Ингушетии и Кабардино-Балкарии, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", который формирует статистику по коронавирус на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число умерших за время эпидемии в округе выросло до 1 141. Лидером по этому показателю является Дагестан – 547, на втором месте Ставрополье – 292, на третьем Кабардино-Балкария – 87. На Ингушетию приходится 79 летальных исходов, в Северной Осетии зафиксировано 68, в Чечне – 40, в Карачаево-Черкесии – 28, следует из данных Роспотребнадзора.

За сутки в СКФО было выявлено 424 новых зараженных коронавирусом. Наибольшее число новых подтвержденных случаев приходится на Ставрополье – 142, на втором месте Дагестан – 86, на третьем Карачаево-Черкесия – 66. Далее следуют Ингушетия - 49 новых пациентов с COVID-19, Кабардино-Балкария – 43, Северная Осетия – 34 и Чечня – четыре, следует из данных на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". К 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, сообщил Минздрав Дагестана. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, сообщается в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Общее число заражений за все время эпидемии в округе достигло 53 851. Лидером по этому показателю является Ставрополье – 14 629 заболевших, далее следует Дагестан – 12 600, на третьем месте - Кабардино-Балкария с 7234 зараженными. В Карачаево-Черкесии 6351 случай COVID-19, в Северной Осетии – 5 474, в Ингушетии – 5 185, в Чечне – 2378, сообщается на сайте.

На первом месте по числу выздоровевших от COVID-19 в СКФО находится Дагестан. Число излечившихся в регионе возросло до 10 823, на втором месте Ставрополье – 10 293, на третьем Кабардино-Балкария – 6 358. В Карачаево-Черкесии излечились 4 703 пациента, в Северной Осетии – 4 609, в Ингушетии – 4 465, в Чечне – 1 817. Всего в СКФО число выздоровевших возросло до 43 068, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

По данным на 12.10 мск 19 сентября, в СКФО зафиксировано 9 642 активных больных. Больше всего пациентов с COVID-19 на Ставрополье – 4 044, на втором месте Карачаево-Черкесия – 1 620, на третьем Дагестан – 1 230. В Северной Осетии – 797, в Кабардино-Балкарии – 789, в Ингушетии – 641 и в Чечне – 521, следует из данных Роспотребнадзора.

Самым крупным по численности населения в СКФО является Дагестан, где проживают 3,11 миллиона человек, на втором месте - Ставропольский край с 2,8 млн жителей, следует из данных Росстата на 1 января 2020 года. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".