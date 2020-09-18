Активисты сочли экстремистскими высказывания пресс-секретаря "Роснефти" о черкесах

18 сентября 2020, 20:36

Черкесские активисты начали сбор подписей под адресованной генпрокурору петицией с требованием наказать журналиста и пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева, высказавшегося против сноса "Монумента подвигу русских солдат" в Адлере.

Как сообщал "Кавказский узел", черкесским активистам удалось добиться демонтажа памятного знака "Монумент подвигу русских солдат" в Адлере. Их возмутили и слова в защиту памятника. Когда блогер Артемий Лебедев, используя нецензурную лексику, раскритиковал городских чиновников за то, что они, по его мнению, "пошли на поводу у активистов", появилась электронная петиция с требованием лишить Лебедева медали "За заслуги перед Отечеством" II степени. Глава черкесской организации в Москве Юрий Агирбов попросил ФСБ проверить высказывания блогера Артемия Лебедева, еще одно заявление об уголовном преследовании Лебедева активисты подготовили для Генпрокуратуры. Артемий Лебедев ответил на это новыми резкими высказываниями в адрес черкесов времен Кавказской войны. Житель Нальчика Аслан Дохов, недовольный отсутствием реакции властей на слова Лебедева, публично нанес себе раны ножом.

Памятник русским солдатам появился в Адлере 1 июня. Он был установлен на месте форта, созданного русскими войсками в 1837 году, в ходе Кавказской войны. Памятник демонтировали 8 июля, причем мэрия сослалась не на требования черкесских активистов, а на отсутствие разрешения на установку памятного знака. Монумент не поврежден и находится на хранении, он будет установлен вновь после общественного обсуждения, сообщила сочинская администрация в конце июля.

Активисты увидели в словах Леонтьева оправдание геноцида

Черкесские активисты указали Генпрокурору России Игорю Краснову на еще одно мнение против демонтажа памятника, озвученное еще 10 июля в передаче "Формула успеха" на радио "ВестиFM". Авторы петиции попросили дать правовую оценку словам пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева "и привлечь его к законной ответственности".

По их мнению, высказывания Леонтьева подпадают под уголовные статьи о возбуждении вражды и призывы к экстремистской деятельности, "являются попыткой закрепить преимущественное положение славянской части населения по принципу его этнического происхождения перед остальными народами", формируют негативные стереотипы о черкесах.

"Такие, как Леонтьев, возрождают варварские ценности прошлых эпох: милитаризм, насильственное подчинение чужих территорий с позиций военной силы, уничтожение коренного населения <...> Логика Леонтьева заключается в следующем: русская царская армия силой оружия уничтожила коренное население – черкесов, вытеснила, депортировала их, заселила чужие земли, теперь такие, как Леонтьев, представляют новых хозяев этой земли. И если они считают нужным поставить памятник тем, кто уничтожил черкесское население - так и будет", - сказано в петиции.

Леонтьев не признает за черкесами права на альтернативную версию истории, указали активисты. "Эта альтернативная позиция вражеская. <...> вас здесь терпят. Будьте счастливы, что вас здесь терпят", - приводятся слова Леонтьева в петиции. Активисты процитировали и угрозы в выступлении Леонтьева: "Значит, ребята, у нас два варианта: мы вас терпим и локализуем. Или мы вас ликвидируем, истребляем".

Трактовка Леонтьевым Кавказской войны как "внутренней", "гражданской", а не колониальной и захватнической, противоречит общепринятой в исторической науке, полагают авторы петиции, обвинившие пресс-секретаря "Роснефти" в "фальсификации истории", оправдании насилия, захватнической войны и геноцида. "Это - современная артикуляция неоимперской колониальной политики, которая несет потенциальную угрозу безопасности и стабильности России", - предупредили активисты.

Кавказская война началась в 1763 году и закончилась 21 мая 1864 года. Эта война поставила адыгские народы на грань исчезновения. После Кавказской войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Черкесские организации требуют, чтобы власти России признали геноцид черкесов во время Кавказской войны. Черкесы (самоназвание - адыгэ) - единое название для кабардинцев, черкесов, адыгейцев. Они компактно проживают за пределами России и на территории Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края, Северной Осетии, Ставропольского края, говорится в справке "Адыги", опубликованной "Кавказским узлом".

Петиция собрала 47 подписей

Петиция, датированная 15 сентября, на следующий день была опубликована на сайте Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра. Она подписана десятью черкесскими активистами, в том числе председателем регионального правозащитного центра, руководителями Координационного совета адыгских общественных объединений, председателем Кабардино-Балкарского отделения Российской ассоциации жертв политических репрессий, руководителем общественного движения "Кабардинский конгресс", соучредителем общественной организации "Жьэгу".

Подписи под петицией собираются в группе "Права человека в КБР" в Facebook. К 20.36 мск 18 сентября в комментариях к этой публикации заявили о своей поддержке петиции 37 пользователей соцсети.

Реакция России на это обращение будет свидетельствовать о том, какую политику проводит государство, указал руководитель "Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра" Валерий Хатажуков. "Будем обращаться и к российской общественности, и будем выходить на международный уровень", - процитировали сегодня правозащитника "Кавказ. Реалии".

Напомним, что Артемий Лебедев в ролике от 8 сентября раскритиковал черкесских активистов за то, что те "бегают со своим прошлым, все пытаются доказать, как их русские <...> загасили, а они все были такие благородные и у них все было так хорошо". По мнению Лебедева, в действительности черкесы времен Кавказской войны "вели себя абсолютно беспредельно", занимаясь главным образом похищением жителей юга России и продажей их в рабство в Турцию. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" юристов, высказывания Лебедева о сносе памятника "Монумент подвигу русских солдат" в Адлере направлены на унижение достоинства по национальному признаку. При этом юристы усомнились в том, что будет наказан человек, недавно получивший медаль из рук Владимира Путина.

Скульптор Сергей Сорокин, создавший памятный знак в Адлере, ранее заверил, что своей работой не хотел обидеть чьи-то национальные чувства. Сочинские историки, как и Артемий Лебедев, раскритиковали городские власти за снос монумента. "У городских властей было множество возможностей профессионально выйти из кризиса: отредактировать сообщение на сайте администрации, извиниться за неточную формулировку, установить рядом с памятным знаком указатель, отсылающий к стеле в память об ушедших убыхах, которая была создана в Адлере по проекту Зураба Церетели", - написал, в частности, в петиции с требованием восстановить памятник сочинский историк и социолог Фрол Владимиров

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".