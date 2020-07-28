Мэрия Сочи назвала временным демонтаж памятника русским солдатам

28 июля 2020, 15:45

Демонтированный в Адлере "Монумент подвигу русских солдат" не поврежден и находится на хранении, он будет установлен вновь после общественного обсуждения, сообщила сочинская администрация. Электронная петиция черкесских активистов с одобрением сноса памятника собрала почти в 4,5 раза больше подписей, чем петиция за его восстановление.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 июля в Адлерском районе Сочи на месте форта, созданного русскими войсками в 1837 году в ходе Кавказской войны, был установлен монумент, посвященный подвигу русских солдат. Это вызвало протесты черкесских активистов. 8 июля местные власти демонтировали памятный знак, причем горсовет депутатов пояснил, что монумент установлен самовольно. Однако сочинский историк и социолог Фрол Владимиров указал, что сообщение об открытии памятника было опубликовано на сайте сочинской администрации, а потом удалено.

На sms-сервис "Кавказского узла" 9 июля поступило сообщение о демонтаже памятника в сочинском районе Адлер. "Просим вас разобраться куда исчез 7 июля памятный исторический знак", – написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Мэрия Сочи анонсировала восстановление монумента

Фрол Владимиров 27 июля получил из мэрии Сочи ответ на свой запрос с требованием дать объяснения по поводу демонтажа памятника. В письме от имени исполняющей обязанности начальника управления по взаимодействию с общественными организациями администрации Сочи Татьяны Катаниди демонтаж памятного знака назван "временным". "Целостность указанной композиции не нарушена и находится на ответственном хранении у инициативной группы", - отмечается в письме, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Как пояснила представитель местного самоуправления, демонтаж был осуществлен "по причине отсутствия документов, подтверждающих организацию проведения работ по выявлению и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, предусмотренных статьей 5 Закона Краснодарского края от 23.07.201 5 №3223-K3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края»".

"В дальнейшем, после проведения дополнительных историко-топонимических исследований экспертами и специалистами (пунктуация оригинала. - Прим. "Кавказского узла") будет принято единое решение о месте расположения памятной таблички Адлерской береговой крепости «Святого Духа» и макета этого военного укрепления с уважением ко всем участникам времен Кавказской войны (так в тексте. - Прим. "Кавказского узла"), а также с учетом общественного мнения", - заверила Татьяна Катаниди.

Кавказская война, продолжавшаяся с 1763 года по 21 мая 1864 года, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Черкесские организации требуют, чтобы власти России признали геноцид черкесов во время Кавказской войны.

Сочинский историк раскритиковал ответ мэрии о сносе памятника

Владимиров счел ответ мэрии "отпиской". "Я обратился в администрацию с просьбой назвать ответственных должностных лиц, принявших решение демонтировать памятный знак в честь закладки укрепления Святого Духа и восстановить памятник этому укреплению, с которого в 1837 году начал свою историю Адлер – ныне один из районов города Сочи. Меня данным ответом пытаются убедить, что в южной столице России можно без согласования с градоначальством установить памятник, на церемонии открытия которого присутствовали облеченные официальными полномочиями персоны, и репортаж о котором вышел на местном телевидении", - отметил Фрол Владимиров.

Он указал корреспонденту "Кавказского узла", что заявленная мэрией причина демонтажа памятника, то есть отсутствие ряда документов, не имеет никакого отношения к уважению ко всем участникам Кавказской войны, о котором говорится в связи с готовящимся восстановлением памятного знака.

Владимиров также отметил, что долго дожидался ответа мэрии. "Можно было бы посмеяться, но не смешно. Черкесским активистам - демонтаж памятника на 9-й день, мне - отписка на 20-й. Ассиметрично как-то получается", - написал историк 27 июля на своей странице в Facebook.

Черкесские активисты поддержали снос памятного знака

Петиция с требованием восстановить памятник в Адлерском районе, размещенная Фролом Владимировым 13 июля на сайте Change.org, к 15.45 мск 28 июля собрала 180 подписей. При этом противоположная по смыслу петиция "Скажем "нет" глорификации колонизаторов Кавказа", опубликованная на том же сайте 21 июля, собрала 790 подписей. "Снос памятника в Адлере 8 июля явился одним из редчайших примеров сотрудничества между общественностью и властью в Российской Федерации", - отмечается в этой петиции.

Ранее доктор филологических наук Мадина Хакуашева из Кабардино-Балкарии назвала установку памятника в Адлере "глумлением над трагической историей черкесов и других народов Северного Кавказа, оскорбления чести и достоинства, национального чувства коренных жителей северокавказских республик". Она отметила, что адлерский монумент вызвал возмущение и в черкесской диаспоре, и в Дагестане, Ингушетии и Чечне.

При этом опрошенные "Кавказским узлом" сочинские историки считают, что установка памятного знака не несла угрозы раскола в обществе. В частности, историк-краевед Татьяна Мирошкина считает, что памятный знак "совершенно нейтрален" и напоминает лишь об основании Адлера как населенного пункта.

Установка памятного знака "Монумент подвигу русских солдат" не имеет никаких политических мотивов и не рассказывает о подвигах русских офицеров, а лишь констатирует факт о нахождении на этом месте исторического форта, который служил берегооборонительным сооружением для защиты морских границ России, пояснял "Кавказскому узлу" депутат городского собрания Сочи Иван Савин. По его словам, за три года до появления памятного знака в Адлере была установлена стела, посвященная дружбе народов.

Автор памятного знака Сергей Сорокин, в свою очередь, заверил, что своей работой не хотел обидеть чьи-то национальные чувства.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".