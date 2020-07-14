Сочинские активисты призвали вернуть памятный знак в честь русских солдат

14 июля 2020, 12:16

Установка памятного знака "Монумент подвигу русских солдат", демонтированного в Адлерском районе Сочи, не несла угрозы раскола в обществе, считают опрошенные "Кавказским узлом" сочинские историки. Петиция с просьбой вернуть памятник набрала за сутки полсотни голосов. Местные власти не провели до установки памятника общественное обсуждение, и поэтому возник резонанс, указали черкесские активисты.

Как сообщал "Кавказский узел", в Адлерском районе Сочи на месте форта, созданного русскими войсками в 1837 году в ходе Кавказской войны, 1 июня был установлен памятный знак "Монумент подвигу русских солдат". Историки раскритиковали его установку указав, что упоминание о страшных событиях Кавказской войны болезненно для черкесского народа и раскалывает общество. Власти Сочи 8 июля сообщили о демонтаже памятника.

На sms-сервис "Кавказского узла" 9 июля поступило сообщение о демонтаже памятника в сочинском районе Адлер. "Просим вас разобраться куда исчез 7 июля памятный исторический знак", – написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Автор сообщения историк и потомок писателя Александра Бестужева Татьяна Ситникова рассказала, что считает снос памятника неправильным. "В городе проживает много национальностей и они имеют право знать свои корни, как и жители других городов России", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ситникова рассказала, что в эти дни в Сочи проходит 15-я экспедиция по местам пребывания декабристов. Участники экспедиции присутствовали на открытии памятника русским солдатам в Адлере. "Каково же было мое удивление, когда 8 июля проходя мимо места, где был поставлен памятник, я увидела зияющую дыру. Я не знала что и подумать. Позже я прочла в социальных сетях, что памятник был снесен. Я была очень расстроена, потому что никакой официальной версии властей я не услышала. И мое личное мнение, что данный памятник не мог никому нанести оскорбление, потому что это наша общая история и мы должны ее знать", – рассказала "Кавказскому узлу" другой потомок Бестужева Светлана Опар.

Александр Бестужев (23 октября 1797 - 7 июля 1837 гг., – русский писатель-байронист, критик, декабрист, публиковался под псевдонимом "Марлинский". За участие в заговоре декабристов 1825 году был вначале сослан в Якутск, а затем оттуда в 1829 году – солдатом на Кавказ. Погиб на мысе Адлере при стычке с горцами, его тело не найдено, сказано на портала Адлерского района Сочи.

Ее мнение поддержала сочинский историк-краевед Татьяна Мирошкина. "Я не могу найти этому объяснения. Это наша общая с черкесами история. Памятный знак совершенно нейтрален и напоминает лишь об основании Адлера, как населенного пункта в 1837 году. Это исторический факт, который изменить нельзя", – сказала она "Кавказскому узлу".

Сочинский историк-краевед Владимир Костинков также считает, что памятник в Адлере был лишь напоминанием о былом и не мог вызывать раскол в обществе. "Уважение к памяти предков, история – это то, что было! И ничего тут не поделаешь, но значительная часть истории человечества – войны. Подавляющее большинство памятников в мире – это памятники героям прошедших войн, статуи полководцев, это памятные знаки на месте сражений. Хранят память о ветеранах их потомки. Огромное количество городов мира начинает свою историю с появления военной крепости, военного лагеря. Как крепость основан Рим, как крепости основаны многие города Европы, России. Ставрополь, Кисловодск, Краснодар, Майкоп, Новороссийск, Сочи, Туапсе основаны как русские крепости Кавказской войны. Во всех этих городах люди помнят о своей истории, пишут о ней книги, рассказывают детям в учебниках, создают музеи. Это – нормально", – сказал он "Кавказскому узлу".

Памятный знак "Монумент подвигу русских солдат" был установлен в конце июня на месте форта, созданного русскими войсками в 1837 году в ходе Кавказской войны. Архитектурная композиция представляла собой возвышенность с изображением карты самого форта. Власти Сочи признали, что памятник был поставлен без необходимых согласований, с очень большими ошибками, без обсуждения с представителями коренного народа, заявил председатель Краснодарской краевой общественной организации "Адыгэ Хасэ причерноморских адыгов-шапсугов" Маджид Чачух после встречи в администрации города.

Тема межнациональной розни поднимается из спекулятивных целей, в преддверии губернаторских выборов, считает председатель краснодарской краевой общественной организации независимых журналистов "Голос Кубани" Галина Ташматова. "Для администрации Сочи конфликт с международным черкесским конгрессом имеет латентный характер. <…> Полагаю, причиной стали выборы губернатора. Конгресс использует подобные ситуации для решения своих задач. Не могу назвать это шантажом, но со стороны выглядит как давление на власть региона, особенно через "свои" СМИ. Избирательная кампания Кондратьева вступает в активную фазу, все активизировались. Как только выборы закончатся, все сойдет на нет", – написала она 13 июля на сайте клуба регионов экспертно-аналитического центра "Юг" Краснодарского края.

По мнению Ташматовой, через некоторое время памятник может снова вернуться на место. "Все зависит от цены вопроса. Подобные монументы всегда устанавливались по процедурам, со всеми необходимыми соцопросами и с четко продуманной композицией. Нельзя упрекнуть власти в грубости принятия подобных решений по отношению к национальным меньшинствам. Сочинская дума просто образец интернационала – там не могли допустить подобных "ошибок", – указала Ташматова.

Кавказская война, продолжавшаяся с 1763 по 21 мая 1864 года, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Черкесские организации требуют, чтобы власти России признали геноцид черкесов во время Кавказской войны.

Историк раскритиковал власти за снос памятника в Адлере

Сочинский историк и социолог Фрол Владимиров 13 июля разметил на сайте "Change.org" петицию, в которой потребовал восстановить памятник в Адлерском районе Сочи. На 10.00 мкс документ собрал 54 подписи. "У городских властей было множество возможностей профессионально выйти из кризиса: отредактировать сообщение на сайте администрации, извиниться за неточную формулировку, установить рядом с памятным знаком указатель, отсылающий к стеле в память об Ушедших убыхах, которая была создана в Адлере по проекту Зураба Церетели. Однако руководство города выбрало самое неверное решение: сначала исчезла информация об открытии памятного знака с сайта администрации, а затем был демонтирован сам памятник, официально установленный девятью днями ранее", – написал в частности Владимиров в петиции.

Историк считает, что протесты черкесских активистов против памятника должны были стать предметом обсуждения, а не причиной демонтажа памятника. "Снос памятника нельзя расценить иначе, как акт, граничащий с вандализмом и пример крайней политической непоследовательности", – отметил историк.

Установка спорных памятников в регионах Кавказа вызвана стремлением властей выслужиться перед федеральным центром, заявили ранее “Кавказскому узлу» дагестанский историк Хаджимурад Доного и востоковед Ахмет Ярлыкапов. К установке новых памятников нужно подходить осторожно, но сносить существующие спорные монументы не следует, полагают кавказоведы Вадим Муханов и Николай Силаев.

Черкесские активисты назвали установку памятника в Адлере глумлением над историей

Председатель "Адыгэ Хасэ" Краснодарского края Аскер Сохт считает, что установка памятника в Адлере не была достаточно продуманной. "Установка памятника – это некая процедура. Достаточно сложная. Если завтра привести бетонный бюст Путина и установить его на это место, а вечером его уберут коммунальные службы, это будет сносом памятника? Все это была самодеятельность непродуманная. Никто не мешает обсудить, выбрать разумное и действовать", – сказал он "Кавказскому узлу".

С ним согласился черкесский активист Руслан Гвашев. "В конце 1980-х на научной конференции в Махачкале <…> было заявлено, что "Кавказская война" была колониальной, захватнической со стороны Российской империи и народно-освободительной со стороны народов Кавказа. В резолюции конференции также говорилось о необходимости ликвидаций всех символов восхваляющих, увековечивающих деяния империи в девятнадцатом веке на Кавказе, выраженные в названиях населенных пунктов, улиц, установленных в скверах и парках отдыха военных орудий девятнадцатого века и памятниках царским военачальникам", – сказал он "Кавказскому узлу".

По словам Гвашева, версию советских ученых позже поддержали ученые других стран. "Все эти выводы и рекомендации учеными страны, были подтверждены международной научной конференцией в Нальчике в 1990 году, двумя кошехабльскими форумами и подписями под резолюцией руководителей 16 народов проживающих в Адыгее и в Краснодарском крае", – сказал Гвашев.

Доктор филологических наук Мадина Хакуашева из Кабардино-Балкарии считает, что установка памятника в Адлере является глумлением над историей черкесов. "Представители науки, культуры, общественные деятели Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, представители черкесской диаспоры, народов Дагестана, Чечни, Ингушетии выражают возмущение по поводу циничного открытого глумления над трагической историей черкесов и других народов Северного Кавказа, оскорбления чести и достоинства, национального чувства коренных жителей северокавказских республик. Мы выступаем против современного варварства, которое открыто и безнаказанно процветает на территории Ставропольского и Краснодарского краев", – сказано в статье Хакушевой, размещенной 11 июля на сайте Кабардино-Балкарского правозащитного центра.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".