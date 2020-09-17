Нальчанин порезал себя с целью добиться реакции на оскорбления Лебедевым черкесов

17 сентября 2020, 18:21

Оскорбительные высказывания блогера Артемия Лебедева о черкесах не должны остаться безнаказанными, заявил житель Нальчика Аслан Дохов, публично нанесший себе раны в знак протеста против инертности властей.

Как писал "Кавказский узел", в июле Артемий Лебедев на своем YouTube-канале раскритиковал сочинских чиновников, которые, по его мнению, "пошли на поводу у активистов", когда демонтировали в Адлере памятный знак "Монумент подвигу русских солдат". В свою очередь черкесские активисты создали электронную петицию с требованием лишить Лебедева медали "За заслуги перед Отечеством" II степени, которой он был награжден Владимиром Путиным в конце августа. Глава черкесской организации в Москве Юрий Агирбов попросил ФСБ проверить высказывания блогера Артемия Лебедева о демонтаже памятника в Адлере, а также о монументе "Родина-мать". Еще одно заявление с требованием об уголовном преследовании Лебедева черкесские активисты подготовили для Генпрокуратуры. Юристы усомнились, что человек, награжденный Путиным, будет привлечен к ответственности.

1 июня в Адлерском районе Сочи на месте форта, созданного русскими войсками в 1837 году в ходе Кавказской войны, был установлен памятный знак "Монумент подвигу русских солдат". 8 июля памятник был демонтирован после протеста черкесских активистов. Официальной причиной демонтажа стало отсутствие разрешения на установку монумента. Монумент не поврежден и находится на хранении, он будет установлен вновь после общественного обсуждения, сообщила сочинская администрация в конце июля.

48-летний житель Нальчика Аслан Дохов заявил корреспонденту "Кавказского узла", что глубоко оскорблен словами Лебедева. "У меня два месяца все клокотало в груди. Я ждал реакции от властей республики, заходил на страницу главы Кабардино-Балкарии. Увы, никакой реакции не последовало", - посетовал Дохов.

Посмотрев еще одно видео Лебедева на ту же тему, Дохов, по его словам, 12 сентября решился провести акцию протеста, встав перед Триумфальной аркой на въезде в Нальчик со стороны Пятигорска.

8 сентября Артемий Лебедев отреагировал на публикацию "Кавказского узла" о требованиях черкесских активистов. Он отметил, что был награжден медалью уже после того, как высказался о монументе. "А черкесские активисты все никак не могут успокоиться. Они все бегают со своим прошлым, все пытаются доказать, как их русские <...> загасили, а они все были такие благородные и у них все было так хорошо", - сказал Лебедев в очередном ролике на своем YouTube-канале. По мнению Лебедева, в действительно черкесы времен Кавказской войны "вели себя абсолютно беспредельно", занимаясь главным образом похищением жителей юга России и продажей их в рабство в Турцию.

По словам Дохова, близкие и друзья поддержали его решение, но другие попытались помешать акции. "Двое парней пытались сзади ко мне подойти и отнять нож. Но не успели. Один, проезжая мимо на автомобиле, остановился и спросил, что за цирк я устроил", - рассказал Аслан Дохов.

Активист сообщил, что его доставили в полицию, а затем оштрафовали на тысячу рублей.

На видео, распространившемся в соцсетях, мужчина с обнаженным торсом, подняв левую руку, наносит себе раны ножом. Не называя имени обидчика, он поясняет, что протестует против оскорблений со стороны человека с окрашенными волосами. Публикация этого видео в группе соцсети "ВКонтакте" "В Нальчике не поймут", по состоянию на 18.21 мск 17 сентября, собрала 2985 просмотров.

У черкесов принято поднимать левую руку в знак скорби и солидарности с чьей-то утратой.

Дохов подчеркнул, что не сожалеет об акции протеста. Раны, которые он нанес себе, были неглубокими и уже зажили. Активист добавил, что акция была адресована в большей степени самим черкесам, чем Артемию Лебедеву. Таким образом Дохов хотел сказать, что нельзя молчать в ответ на оскорбление предков.

О себе Дохов сообщил, что отслужил в армии, участвовал в войне в Абхазии. В 1996 году был осужден за разбойное нападение на 10 лет. Теперь занимается изготовлением металлических изделий.

Кавказская война началась в 1763 году и закончилась 21 мая 1864 года. Эта война поставила адыгские народы на грань исчезновения. После Кавказской войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Черкесские организации требуют, чтобы власти России признали геноцид черкесов во время Кавказской войны.

Черкесы (самоназвание - адыгэ) - общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. Они проживают на территории шести субъектов: Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край. В трёх из них адыгские народы являются одной из "титульных" наций: черкесы в Карачаево-Черкесии, адыгейцы в Адыгее, кабардинцы в Кабардино-Балкарии, говорится в справке "Адыги", опубликованной "Кавказским узлом".

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".