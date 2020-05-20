Черкесские активисты назвали неуместной идею объединения Адыгеи и Кубани

20 мая 2020, 14:57

Вопрос объединения Адыгеи и Кубани неактуален, так как политические риски перечеркивают возможную экономическую выгоду проекта, указали политологи Алексей Макаркин, Николай Силаев и Михаил Ремизов. Адыги дорожат своей государственностью в границах республики и не готовы ее утратить, подтвердили активисты Шамсудин Негуч и Адам Богус.

Как писал "Кавказский узел", о возможности объединения Адыгеи с Краснодарским краем тогдашний губернатор Кубани Александр Ткачев заговорил в декабре 2004 года, назвав такое слияние экономически целесообразным. Это заявление вызвало в Адыгее бурную реакцию. Активисты движения "Черкесский конгресс" охарактеризовали его как "покушение на Республику Адыгея", а президент республики Хазрет Совмен назвал идею слияния "историческим регрессом и серьезной политической ошибкой". 21 апреля 2005 года в Адыгее прошел митинг противников объединения республики с Краснодарским краем, а в феврале 2006 года Ткачев и Совмен объявили о намерении сохранить суверенитет обоих регионов.

Биографии Александра Ткачева и Хазрета Совмена размещены на "Кавказском узле" в разделе "Персоналии".

Объединение регионов севера России не вызовет цепную реакцию

Объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО), о подготовке которого объявили главы этих регионов, не станет прецедентом, способным актуализировать вопрос объединения Адыгеи и Краснодарского края, убежден заместитель гендиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин.

"Основная причина объединения этих двух регионов (Архангельской области и НАО. – Прим. "Кавказского узла") - политическая, достаточно вспомнить протестные движения против строительства мусорного полигона на станции Шиес. Однако существуют и экономические, в результате которых у Архангельской области появится надежда на улучшение состояния. Что же касается объединения Краснодарского края и Адыгеи, то разговор на эту тему сегодня совершенно не актуален. К тому же, даже при подготовке запуска процесса объединения сразу же возникнет межнациональная тема, митинги, волнения. Поэтому, я думаю, никакого объединения не будет", - сказал Алексей Макаркин корреспонденту "Кавказского узла".

13 мая временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить два региона в один субъект Федерации. Референдум об объединении Архангельской области и НАО пройдет в единый день голосования, который запланирован на 13 сентября 2020 года, а само слияние юридически может состояться в середине следующего года, сообщили 13 мая "Ведомости".

Схожее мнение высказал и старший научный сотрудник Центра Кавказских исследований МГИМО Николай Силаев. "Для жителей Республики Адыгея национальное самосознание, самобытность и независимость – непреложные ценности. Я думаю, что в тех условиях, в которых мы живем и еще долго будем жить, это объединение абсолютно нереально", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом с точки зрения экономики объединение Адыгеи и Краснодарского края целесообразно, подчеркнул эксперт. "Значительная часть жителей республики Адыгея работает в Краснодаре, многие чисто житейские проблемы им удобнее решать в [Краснодарском] крае, а не в Майкопе. Если рассматривать вопрос объединения с экономической точки зрения, то оно для Адыгеи выгодно. Но оно вызовет сопротивление как со стороны местной бюрократии, так и со стороны адыгских общественных организаций. Я могу лишь теоретически предположить, что такое объединение может быть, хотя такая идея, думаю, найдет понимание у некоторой части черкесского населения, проживающей в районах, которые вплотную примыкают к Краснодарскому краю", - сказал Силаев.

Адыги (черкесы) - общее название единого народа, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. Адыги проживают в России в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье. Общая численность адыгов в России, согласно итогам переписи 2010 года, составляет 718 727 человек. Самым трагическим событием за весь период истории адыгских народов является русско-черкесская, или Кавказская война, которая поставила адыгские народы на грань исчезновения, говорится в справке "Кавказского узла" "Адыги".

Попытка объединения Адыгеи и Краснодарского края была бы воспринята местными жителями "крайне негативно", считает депутат Госдумы Олег Шеин. "У адыгов высоко развито чувство национальной идентичности, и попытка реанимации нереализованного 15 лет назад проекта вызовет у большей части населения резко негативную реакцию", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Выгодно ли субъектам Федерации такое объединение, должно решать население регионов, подчеркнул он. "Вопрос об объединении регионов и, соответственно, появлении нового субъекта выносится на референдум на обеих территориях", - сказал депутат, добавив, что, если граждане поддержат такую инициативу, то в Госдуму вносится конституционный законопроект об образовании нового региона.

Гипотетическое объединение Адыгеи и Краснодарского края целесообразно с точки зрения экономики и социальной сферы, но вопрос об этом в любом случае не был бы поднят на фоне объединения Архангельской области и НАО, считает президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. "Эти решения [...] разносятся по времени. Поэтому даже если предположить, что в Кремле на уровне политического управления есть сторонники целесообразности такого объединения, они вряд ли будут делать это подряд в рамках одной кампании", - сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что "вопрос об объединении Адыгеи и Краснодарского края не стоит на повестке дня".

Черкесские активисты категорически против идеи объединения Адыгеи и Кубани

Многие в Адыгее категорически против даже поднятия вопроса об объединении двух регионов, убежден черкесский активист Шамсудин Негуч. "Статус республики выше, чем статус края, и каким образом республика тогда может войти в его состав? Кроме того, наша историческая память никуда не делась, мы прекрасно знаем, на чьей территории находится Краснодарский край. Это бывшая Черкессия. Мы в принципе готовы к объединению, но только если край станет частью республики, пусть объединяются с нами и все это будет называться Адыгеей", - высказал свое мнение Негуч корреспонденту "Кавказского узла".

Никаких экономических и этнических преимуществ адыгам гипотетическое объединение регионов не принесет, пояснил Шамсудин Негуч. По его словам, в советское время Адыгея уже входила в состав края как автономная область и финансировалась по остаточному принципу. "Мой аул рядом с Краснодаром, на моей улице [обеспечили освещение] в 1970-е годы, в то время уже в станицах, в хуторах был свет, газ, водопровод. До нас он (водопровод) так и не дошел, водопровод я своими руками собирал", - посетовал Негуч.

Кроме того, в случае объединения будет упразднена Конституция республики, предположил активист. "В которой вторым государственным языком считается адыгский язык, и после вхождения в край мы перестанем быть субъектом какого-либо права. Это мое мнение, и его разделяют очень многие, мы осознаем, что те проблемы, которые у нас есть в социальном, экономическом плане, от вхождения в край не улучшатся, а только усугубятся", - рассказал Негуч.

Интересы коренных местных жителей и тех, кто переехал из других регионов, совпадают не всегда, указал он. "Люди (переехавшие из других регионов) не осознают, что они живут в национальной республике, что здесь свой язык, своя культура. [...] И вот эта безумная застройка левого берега Кубани, пригорода Краснодара - это был необдуманный шаг, нельзя было сюда людей перетягивать низкими ценами на квартиры. Понятно, что если провести сейчас референдум по объединению, то эти люди проголосуют за. Поэтому мы не хотим, чтобы этот вопрос поднимался даже", - сказал Негуч.

В качестве примера он рассказал, что после того, как в поселке Яблоновском открылся детский сад с адыгским названием, приезжие "потребовали поменять название, потому что оно их не устраивает". "Та же ситуация с аулом Козет, люди, которые только переехали, говорят о том, что нужно менять название, потому что для них это звучит неэстетично", - посетовал активист.

Бывший председатель общественной организации "Адыгэ Хасэ - Черкесский совет" Адам Богус рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что также относится к теме объединения Адыгеи и Кубани "крайне отрицательно". Смысл существования республики Адыгея в том, чтобы сохранить административную самостоятельность и иметь возможность решать вопросы сохранения культуры, языка и этноса, пояснил Адам Богус.

"Наш народ, конечно, хочет сохраниться, и это одно из самых сильных чувств. Именно через призму этого чувства оцениваются все остальные жизненные категории. Но они второстепенны по сравнению с этим, и тут соображения экономической, или любой другой целесообразности просто аморально применять", - сказал Богус.

Он привел в пример советское время, когда, по его словам, в Адыгейской автономной области Краснодарского края (Адыгейская автономная область существовала с 27 июля 1922 года по 3 июля 1991 года. - Прим. "Кавказского узла") действовало негласное правило принимать на работу в госорганы и в правоохранительную систему как можно меньше представителей титульной нации. "Сейчас в госвласти, в правоохранительных органах процент адыгов намного выше. То есть адыги как этнос более встроены, более востребованы в госсистеме. Мы чувствуем себя частью этого государства. Тогда было совершенно иначе", - рассказал Богус.

Финансирование Адыгеи во времена СССР проходило через бюджет Краснодарского края отдельной строкой, часть из них краевые власти забирали для развития своих территорий, а Адыгея финансировалась по остаточному принципу, подтвердил Адам Богус. В случае объединения регионов власти вернутся к такому принципу финансирования, предположил он.

Он также усомнился в экономической целесообразности проекта по объединению двух регионов. Фактически все федеральные структуры, которые находились в Адыгее, упразднены и присоединены к краснодарским аналогичным структурам. "У нас было республиканское отделение таможни, даже в то время, когда ее ликвидировали, а это было лет 15 назад, таможня приносила в региональный бюджет порядка 150 миллионов рублей. При Совмене это были огромные деньги (Хазрет Совмен был президентом Адыгеи с 2002 по 2007 годы. - Прим. "Кавказского узла"). Таможню ликвидировали (в 2007 году, когда бюджет был дефицитным: 7,08 миллиардов рублей расходов при 6,88 млрд доходов, следует из текста закона о республиканском бюджете на 2007 год. - Прим. "Кавказского узла"), и эти доходы даже от внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов в республике поступают в Краснодарский край... Никаких логичных, объективных доводов в пользу объединения нет", - сказал Богус.

Адыгея сохранила самодостаточность, считают кубанские политологи и активисты

Нельзя сопоставлять объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа с гипотетическим объединением Адыгеи и Краснодарского края, поскольку в устав Архангельской области до сих пор входит Ненецкая автономная область, и при этом НАО является одновременно федеральным субъектом и субъектом Архангельской области, указал президент кубанского Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

"Потому что в свое время людям, которые продавили это разъединение, важно было создать субъект-"матрешку" для того, чтобы контролировать всю добычу углеводородов. Объединение этих двух субъектов нужно, чтобы вернуть ситуацию в правовое русло. У нас же совершенно два самодостаточных субъекта - Краснодарский край и республика Адыгея, отмечу, не автономная область, а республика", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Подлесный.

Поскольку Адыгея является "совершенно самодостаточным регионом" Российской Федерации, эту ситуацию не нужно менять, убежден социолог. "Это родина всех черкесов, миллионы которых проживают за рубежом. И они считают, что историческая родина их - это Адыгея. Если мы по совершенно сумасшедшим лекалам начнем вспоминать, что когда-то Адыгея входила в состав Краснодарского края, то это приведет к грандиозным осложнениям", - сказал Подлесный, предположив, что президент России "никогда не пойдет" на ликвидацию этого региона.

У республики есть потенциал для самостоятельного экономического роста, убежден Геннадий Подлесный. "Адыгея может похвастаться прекрасными видами, когда ты попадаешь в ее горную часть. Осталось только развить сервис, улучшить дороги, запустить рекламу, подготовить специалистов туристической отрасли", - сказал он.

Против объединения регионов будут жители не только Адыгеи, но и Кубани, предположил кубанский эколог Евгений Витишко. Из-за "исторической памяти о Кавказской войне" жители края "воспитаны в сложных взаимоотношениях с черкесскими народами", считает он. "Это не будет нам давать перейти в формат нормальных человеческих отношений", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Витишко.

По его мнению, возвращение к теме объединения двух регионов создаст ненужное социальное напряжение и протесты в Адыгее. "Адыги столько шли к тому, чтобы чувствовать себя самодостаточными, а в случае объединения Адыгея растворится в структуре края", - разделил он опасения черкесских активистов.

Возвращение к проекту объединения Адыгеи и Краснодарского края было бы "довольно странным решением", сказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог Виктор Лебедев. "Мы не должны к этому возвращаться, поскольку прошлый опыт дал нам негативную картину. Очевидно, что адыги и, возможно, зарубежная диаспора не останутся равнодушными к подобному шагу и воспримут эту ситуацию в штыки. Нельзя сказать, что со времен Хазрета Совмена республика стала управляться хуже, может, даже лучше. Мы видим некий позитивный тренд, так что качество госуправления не упало", - сказал Лебедев, предположив, что никакой выгоды ни Адыгее, ни Краснодарскому краю теоретическое объединение не принесет.