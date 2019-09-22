Волгоградские активисты поддержали протестующих в Шиесе

22 сентября 2019, 22:16

Двое волгоградских активистов провели одиночные пикеты в поддержку противников мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области, а представитель местного «Объединения перевозчиков России» отправился из Волгограда в Шиес с гуманитарной миссией.

Двое активистов волгоградского отделения «Другой России» провели сегодня одиночные пикеты в поддержку протестующих в Шиесе. В течение двух часов они стояли на площади Металлургов с плакатами «Спасем русский Север!» и «No shit in Shies» с перечеркнутым словом shit, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Шиес – станция на границе Архангельской области и Коми, где власти решили построить полигон для мусора из Москвы. Протестующие местные жители разбили у станции палаточный лагерь. Противостояние активистов с охраной и силовиками длится не один месяц. 4 июля жительница Кабардино-Балкарии Елена Баранова поддержала одиночными пикетами массовые протесты против строительства полигона на Шиесе.

«Тема протеста в Шиесе должна быть близка для всех жителей России. Мне кажется это беспределом: вывозить мусор из Москвы и делать полигон размером с город рядом с Шиесом. Это проблема московских властей, которую они решили за счет провинции. Этой провинцией может быть и Волгоград», - сказал участник акции Сергей Заплавнов корреспонденту «Кавказского узла».

Второй пикетчик Николай Еременко заявил, что ему небезразлична ситуация в Шиесе. «В Волгограде экологическая обстановка тоже оставляет желать лучшего.На заводах, которые еще работают в Волгограде вполсилы, очень старое оборудование, все фильтры изношены и все отходы идут в атмосферу. Я живу рядом с «Красным октябрем» и вижу красный дым почти каждый день. Что касается Шиеса, это возмутительно, что центр России вывозит отходы в другие города. Отходы можно утилизировать более безопасным экологичным способом», - объяснил активист свою позицию корреспонденту «Кавказского узла».

Пикеты проходили под сильным дождем, прохожих на площади Металлургов почти не было, но активистам сигналили проезжавшие мимо автомобилисты. Полицейские на месте акции не появились.

Активист волгоградского отделения «Объединения перевозчиков России» Андрей Пуршев отправился сегодня в Москву, чтобы оттуда доехать до станции Шиес. Он везет протестующим против мусорного полигона гуманитарную помощь.

«Объединение перевозчиков России» существует практически в каждом городе России, у нас есть свои средства связи, zello-рация. На совете координаторов мы решили, что участвуем в поездке на Шиес, что мы должны, как организация, высказать свое мнение и послать туда своих делегатов. Мы бросили клич в рацию о сборе средств, за неделю собрали 80 тысяч рублей. Плюс везу средства связи, туристический инвентарь. Деньги собрали в основном члены ОПР, я давал информацию и в волгоградских группах. В Шиес от организации всего из разных регионов едет четыре человека», - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Пуршева, большинство членов объединения искренне солидарны с протестующими в Шиесе активистами.

«Мусорная проблема не может быть далека от нас, это близкая каждому тема. Я лично из своего опыта знаю, что в Волгограде не все хорошо с переработкой мусора, я сам посещал мусорные полигоны. Мусорные заводы заявлены только на словах, на деле образуются горы мусора под открытым небом. У моей жены большие проблемы со здоровьем, и я думаю, что это связано, в том числе, с плохой экологией, мы живем рядом с городским полигоном в Гумраке. Для меня это больная тема, поэтому я по собственной воле вызвался участвовать в десанте на Шиес, чтобы поддержать архангельцев», - сказал активист. Андрей Пуршев добавил, что делегаты от ОПР планируют пробыть в Шиесе неделю.